Räckviddsförlängare blir nytt vapen mot svalnande efterfrågan

Efterfrågan på rena elbilar har mattats av i flera regioner, vilket nu får stora tillverkare att ompröva sina tekniska vägval.

Enligt uppgifter från Vi Bilägare genomgår tekniken med räckviddsförlängare (REx) en renässans när EU lättat på utsläppskraven och bilköpare tvekar inför helt eldrivna bilar.

Konceptet bygger på att en mindre förbränningsmotor agerar generator för att ladda batteriet under färd, medan hjulen drivs uteslutande av elmotorer.

Volkswagens kinesiska offensiv

Volkswagen tar nu ett tydligt steg i denna riktning med lanseringen av suven ID. Era 9X. Med en längd på över 5,2 meter är det märkets största suv hittills, rapporterar auto motor & sport.

Modellen, som utvecklats tillsammans med SAIC i Kina, är utrustad med en 1,5-liters turbomotor ur EA211-familjen med Porsche-teknik, som enbart fungerar som generator för att ladda batteriet.

Basversionen av ID. Era 9X har bakhjulsdrift på 295 hästkrafter, medan fyrhjulsdriften levererar totalt 510 hästkrafter.

Även om modellen i första hand är avsedd för den kinesiska marknaden, har Volkswagen signalerat att räckviddsförlängare utvärderas för både Europa och USA.

Det kan bli ett svar till de som söker eldrift i vardagen men behöver lång räckvidd vid behov.