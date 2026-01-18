Dagens PS
Dagensps.se
Elbil

Räckviddsförlängare blir nytt vapen mot svalnande efterfrågan

Nyheter om elbilar
Flera spännande nyheter i veckans nyhetssvep om elbilar. Kan räckviddsförlängare vara det som löser alla knutar på marknaden? Foto: Pexels/Nissan
Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

När den rena eldriftens tillväxt saktar in på nyckelmarknader tvingas fordonsindustrin till en strategisk kursändring. Veckans nyhetsflöde domineras av beskedet att giganter som Volkswagen och Stellantis nu dammar av räckviddsförlängaren, en teknik som spås bli den felande länken mellan fossil- och elbil.

Efterfrågan på rena elbilar har mattats av i flera regioner, vilket nu får stora tillverkare att ompröva sina tekniska vägval.

Enligt uppgifter från Vi Bilägare genomgår tekniken med räckviddsförlängare (REx) en renässans när EU lättat på utsläppskraven och bilköpare tvekar inför helt eldrivna bilar.

Konceptet bygger på att en mindre förbränningsmotor agerar generator för att ladda batteriet under färd, medan hjulen drivs uteslutande av elmotorer.

Volkswagens kinesiska offensiv

Volkswagen tar nu ett tydligt steg i denna riktning med lanseringen av suven ID. Era 9X. Med en längd på över 5,2 meter är det märkets största suv hittills, rapporterar auto motor & sport.

Modellen, som utvecklats tillsammans med SAIC i Kina, är utrustad med en 1,5-liters turbomotor ur EA211-familjen med Porsche-teknik, som enbart fungerar som generator för att ladda batteriet.

Basversionen av ID. Era 9X har bakhjulsdrift på 295 hästkrafter, medan fyrhjulsdriften levererar totalt 510 hästkrafter.

Även om modellen i första hand är avsedd för den kinesiska marknaden, har Volkswagen signalerat att räckviddsförlängare utvärderas för både Europa och USA.

Det kan bli ett svar till de som söker eldrift i vardagen men behöver lång räckvidd vid behov.

Även Stellantis provar räckviddsförlängare

Parallellt med Volkswagens satsning undersöker även Stellantis möjligheterna att förse sina europeiska modeller med bensinmotorer som räckviddsförlängare.

Tekniken väntas hämtas från det kinesiska märket Leapmotor, där Stellantis numera har ett samarbete.

Leapmotor International, bekräftar för Autocar att man utforskar möjligheterna att använda tekniken i utbudet för Stellantis märken som Peugeot, Fiat, Opel och Citroën.

Strategin ses som en metod för att locka betydligt fler bilköpare till elbilsegmentet genom att eliminera räckviddsångest.

Chocknotor och vinterproblem för elbilsägare

Samtidigt som tillverkarna presenterar nya lösningar brottas dagens elbilsägare med praktiska och ekonomiska utmaningar.

Dagens PS rapporterar om en privatperson som drabbats av en chocknota på 58 000 kronor för övermil vid återlämning av en bil på privatleasing.

Vinterklimatet i Norden fortsätter också att pressa tekniken. Analyser från E55 visar att räckvidden kan minska med över 30 procent när temperaturen sjunker till minus tio grader.

En tumregel är att räckvidden faller med cirka en procent för varje grad temperaturen sjunker under 20 plusgrader.

Vidare varnar E55 för ett dolt fel som kan göra elbilen helt obrukbar: problem med det traditionella 12-voltsbatteriet.

Trots att det stora drivbatteriet är fulladdat kan en urladdad 12-voltsenhet hindra styrsystemet från att starta, ett problem som ofta kulminerar under kalla vintermånader.

Storsäljare tillbaka

Trots utmaningarna fortsätter modellutbudet att breddas. Den klassiska storsäljaren Nissan Leaf är tillbaka i en ny version för att stärka märkets position i Europa.

Samtidigt fortsätter kinesiska tillverkare att pressa lyxsegmentet, där modeller som supersportbilen Yangwang U9 nu utmanar europeiska lyxbilsmärken med extrem prestanda.

Vad som återstår för branschen är att se hur snabbt infrastrukturen och batteritekniken kan mogna för att återigen öka suget efter helt eldrivna fordon, eller om räckviddsförlängaren blir en permanent del av det framtida fordonslandskapet.

ElbilRäckviddStellantisVolkswagen
Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström
Mikael Gullström

