Strålkastarspolare har blivit allt ovanligare i moderna bilar, men nu diskuteras en förändring av de internationella reglerna som kan göra att fler bilar måste utrustas med tekniken igen.
Gammal strålkastarteknik kan göra comeback – nya bilkrav diskuteras
Strålkastarspolare var länge en självklar syn på bilar med xenonljus. I takt med att LED-tekniken tagit över har de dock blivit mer ovanliga.
Nu kan det bli ändring på det. Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE, diskuteras nämligen en översyn av reglerna för just strålkastarrengöring.
Bakgrunden är risken för bländning. När strålkastare täcks av smuts och vägsalt kan ljuset spridas på ett annat sätt än vad lampan är konstruerad för. Det försämrar sikten för föraren och ökar risken att mötande trafik bländas.
Dagens PS har tidigare beskrivit hur farligt bländande strålkastare kan vara: I en undersökning uppgav bara 14 procent att de kan ignorera det bländande ljuset från andra bilar. Uppemot hälften av de tillfrågade förarna väljer att titta bort – och några få procent menar att de tvingas blunda och köra i blindo tills dess att den mötande bilen passerat.
Så ser reglerna ut
I dag måste bilar i EU ha strålkastarspolare om ljuskällans ljusflöde överstiger 2 000 lumen. Gränsen infördes när xenonljusen blev vanliga och innebär att många bilar med den tekniken omfattas av kravet. Moderna LED-strålkastare hamnar däremot ofta under gränsen och slipper därför undan reglerna.
Under ett UNECE-möte i somras lyftes flera möjliga lösningar på problematiken – en väg att gå är att göra strålkastarspolarna obligatoriska på alla bilar.
Timo Kärkkäinen, expert på den finska trafikmyndigheten Traficom och medlem i FN:s expertgrupp för fordonsbelysning, förklarar för IS.fi att det nu diskuteras om gränsen ska sänkas eller om reglerna för rengöring ska skärpas – men några definitiva beslut verkar fortfarande vara långt bort.
”Jag kan inte säga ännu om detta anses vara ett ämne som vi kommer att undersöka vidare”, säger han till tidningen.
Extra viktigt i nordiska klimat
Ytterligare en tillfrågad expert, Teppo Vesalainen, utbildningschef på Finlands Bilförbund, menar att skarpare regler skulle vara en rimlig väg att gå – kanske främst på kallare breddgrader.
LED-strålkastare ger nämligen inte ifrån sig samma värme som andra typer av lampor, vilket gör att is och snö kan dröja kvar på strålkastarglaset och försämra ljusbilden. Några sprut spolarvästska skulle i en sådan situation kunna vara en bra lösning.
Vesalainen säger att han tidigare avrått från att köpa bilar utan strålkastarspolare, men berättar för den finska tidningen att han själv fått kompromissa när han senast bytte bil. Det fanns helt enkelt ingen lämplig modell i rätt storleks- och prisklass med utrustningen.
Motståndet mot tekniken
Det finns dock invändningar mot att göra strålkastarspolarna obligatoriska på alla bilar. Mer regler och påtvingad utrustning innebär mer komplicerade och dyra bilar.
Enligt Dagens PS tidigare rapportering har Renaults vd, François Provost, konstaterat att EU-regler kan göra nya bilar uppemot 30 000 kronor dyrare fram till 2030.
Ett alternativ som lyfts av UNECE är en uppmaning på instrumentpanelen som säger åt föraren att rengöra strålkastarna manuellt.