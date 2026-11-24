Bakgrunden är risken för bländning. När strålkastare täcks av smuts och vägsalt kan ljuset spridas på ett annat sätt än vad lampan är konstruerad för. Det försämrar sikten för föraren och ökar risken att mötande trafik bländas.

Dagens PS har tidigare beskrivit hur farligt bländande strålkastare kan vara: I en undersökning uppgav bara 14 procent att de kan ignorera det bländande ljuset från andra bilar. Uppemot hälften av de tillfrågade förarna väljer att titta bort – och några få procent menar att de tvingas blunda och köra i blindo tills dess att den mötande bilen passerat.

Så ser reglerna ut

I dag måste bilar i EU ha strålkastarspolare om ljuskällans ljusflöde överstiger 2 000 lumen. Gränsen infördes när xenonljusen blev vanliga och innebär att många bilar med den tekniken omfattas av kravet. Moderna LED-strålkastare hamnar däremot ofta under gränsen och slipper därför undan reglerna.

Under ett UNECE-möte i somras lyftes flera möjliga lösningar på problematiken – en väg att gå är att göra strålkastarspolarna obligatoriska på alla bilar.

Timo Kärkkäinen, expert på den finska trafikmyndigheten Traficom och medlem i FN:s expertgrupp för fordonsbelysning, förklarar för IS.fi att det nu diskuteras om gränsen ska sänkas eller om reglerna för rengöring ska skärpas – men några definitiva beslut verkar fortfarande vara långt bort.

”Jag kan inte säga ännu om detta anses vara ett ämne som vi kommer att undersöka vidare”, säger han till tidningen.

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