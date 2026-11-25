Range Rover Sport är en riktig dyrgrip på begagnatmarknaden. Och det verkar även biltjuvarna ha upptäckt. Modellen toppar nu listan över de mest stöldbegärliga bilarna i Tyskland, där varje försvinnande exemplar kostar försäkringsbolagen omkring en miljon kronor.
Här är biltjuvarnas favorit – kostar försäkringen en miljon
Det visar ny statistik från den tyska försäkringsbranschen, som Auto Bild har gått igenom.
Det är den senaste generationen av Range Rover Sport, som lanserades 2022, som ligger högst upp på biltjuvarnas önskelista. Med minst 380 hästkrafter och en rejäl dos brittisk lyx är det knappast någon överraskning att modellen är attraktiv. Frånpriset ligger på strax över en miljon kronor här i Sverige – och för försäkringsbolagen innebär det en dyr nota om hela bilen ska ersättas.
Under 2025 stals 199 av 10 000 tyska försäkrade exemplar. Det motsvarar ungefär två procent av beståndet. Den genomsnittliga ersättningen landade på 90 853 euro, motsvarande omkring en miljon kronor.
Ligorna beställer stora SUV:ar
Även stora Toyota Land Cruiser och Lexus NX finns högt upp på listan. Gemensamt för flera av modellerna är att de är rymliga och relativt starka SUV:ar med högt andrahandsvärde.
Porsche 911, som länge varit ett eftertraktat byte, har däremot halkat ned till plats 28 bland de mest stulna bilarna. Det betyder dock inte att stölderna blir billigare för försäkringsbolagen. Den genomsnittliga skadekostnaden för modellen uppges vara drygt 97 000 euro.
Enligt uppgifter från tyska polisen handlar det ofta om organiserade stölder, där bilarna beställs av ligor i andra länder. Arbetet kan vara uppdelat mellan personer som spanar på lämpliga objekt, stjäl dem och sedan för ut dem över gränsen.
Elbilarna har också hamnat på listan
En annan detalj som sticker ut i årets statistik är att två elbilar tagit sig in bland de tjugo mest stöldbegärliga modellerna.
Kia EV6 hamnar på tionde plats och Hyundai Ioniq 5 på trettonde. Samma utveckling har rapporterats från Storbritannien, där fyra elektriska eller hybrida modeller kniper platser på topplistan – varav en, Nissan Juke Tekna CVT, stulits allra flest gånger.
Rädd om bilen? Kör inte hit
Totalt stals 12 211 försäkrade bilar i Tyskland under 2025. Det är nästan 2 000 färre än året innan. Nedgången märks i nästan hela landet.
Berlin är fortfarande landets tydligaste stöldhärd. Där försvann 3 082 bilar under året, vilket innebär att ungefär var 333:e försäkrade bil stals. Med andra ord är stöldrisken i huvudstaden tio gånger högre än det tyska genomsnittet.
Även Hamburg ligger högt, medan Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen och Rheinland-Pfalz hör till de tryggaste delarna av landet.
Så säger de svenska försäkringsbolagen
Också i Sverige minskar antalet stulna bilar. 2025 efterlystes 4 135 personbilar i Sverige, jämfört med 5 336 under 2024 – en minskning med 23 procent, konstaterar Larmtjänst.
Någon direkt statistik över vilka modeller som är mest stöldbegärliga förs inte, men under året är det flest Volvo som rövats bort.
Den som får sin bil stulen kan i regel få ersättning, men det krävs minst en halvförsäkring. Det är en gemensam grundregel hos Länsförsäkringar, If och Folksam. Har bilen bara trafikförsäkring får ägaren alltså själv stå för förlusten.
Och alla tre ovannämnda bolag villkorar att bilen måste vara borta i minst 30 dagar efter anmälan, om bilen hittas dessförinnan kan man dock få ersättning för eventuella skador som uppstått.