Elbilarna har också hamnat på listan

En annan detalj som sticker ut i årets statistik är att två elbilar tagit sig in bland de tjugo mest stöldbegärliga modellerna.

Kia EV6 hamnar på tionde plats och Hyundai Ioniq 5 på trettonde. Samma utveckling har rapporterats från Storbritannien, där fyra elektriska eller hybrida modeller kniper platser på topplistan – varav en, Nissan Juke Tekna CVT, stulits allra flest gånger.

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Rädd om bilen? Kör inte hit

Totalt stals 12 211 försäkrade bilar i Tyskland under 2025. Det är nästan 2 000 färre än året innan. Nedgången märks i nästan hela landet.

Berlin är fortfarande landets tydligaste stöldhärd. Där försvann 3 082 bilar under året, vilket innebär att ungefär var 333:e försäkrade bil stals. Med andra ord är stöldrisken i huvudstaden tio gånger högre än det tyska genomsnittet.

Även Hamburg ligger högt, medan Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen och Rheinland-Pfalz hör till de tryggaste delarna av landet.

Så säger de svenska försäkringsbolagen

Också i Sverige minskar antalet stulna bilar. 2025 efterlystes 4 135 personbilar i Sverige, jämfört med 5 336 under 2024 – en minskning med 23 procent, konstaterar Larmtjänst.

Någon direkt statistik över vilka modeller som är mest stöldbegärliga förs inte, men under året är det flest Volvo som rövats bort.

Den som får sin bil stulen kan i regel få ersättning, men det krävs minst en halvförsäkring. Det är en gemensam grundregel hos Länsförsäkringar, If och Folksam. Har bilen bara trafikförsäkring får ägaren alltså själv stå för förlusten.

Och alla tre ovannämnda bolag villkorar att bilen måste vara borta i minst 30 dagar efter anmälan, om bilen hittas dessförinnan kan man dock få ersättning för eventuella skador som uppstått.

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