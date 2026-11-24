Bilen som en vilrum

Istället har funktionen adderats i ett försök att ytterligare inkräkta på vardagsrummets syfte. Kinesiska modeller är sedan tidigare kända för sina ultrabekväma säten, något som inte är helt utan kritik. De soffliknande, ofta djupt nedfällbara, bilstolarna kan ibland prioritera bekvämlighet över säkerhet – vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Tack vare de allt skönare sätena och de gigantiska skärmarna som är fönstret in i bilarnas infotainmentsystem är det inte helt orimligt att förlägga filmkvällarna i bilen.

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Och med ratten ur vägen hoppas Fangchengbao att bilen faktiska syfte ska kunna utvecklas ytterligare. Också den här modellen har stolar som kan fällas till mer eller mindre liggande position och i reklamfilmen där den ihopfällbara ratten visas upp fälls också ett litet bord upp och tar rattens plats. Därpå placeras både en kaffekopp och en dosa till någon slags spelkonsol.

”En perfekt vilokapsel”, rubricerar Car Scoops sin artikel.

När blir det för bekvämt?

Ett visst mått av bekvämlighet är såklart önskvärt i alla bilar, kanske än mer i de elektriska där förarna då och då behöver invänta en laddning på vägen. Men samtidigt som de ultrabekväma – underhållningsspäckade – kupéerna växer fram, så minskar ju även laddtiderna med varje nylanserad modell.

BYD själva ligger i framkant med snabbladdning, och för Ti9 ska batteriet kunna fyllas från 10–97 procent på drygt nio minuter, skriver Interesting Engineering. Knappast tillräckligt med tid för att det ska vara värt att fälla ihop ratten och starta igång vare sig Netflix, Youtube eller valfritt tv-spel på infotainmentsystemets centrala 30-tumsskärm.