Förarsäte eller vardagsrum? BYD-ägda Fangchengbao suddar ut gränserna med sin ihopfällbara ratt – men bara i parkerat läge.
BYD levererar det ingen frågade efter – ihopfällbar ratt
Medan Teslas Cybercab är första produktionsbilen i världen att byggas utan ratt (och pedaler) väljer kinesiska BYD en mer kompromissartad lösning.
Det prestandainriktade undervarumärket Fangchengbao lanserades i juni 2023 och producerar huvudsakligen större SUV-modeller – senast ut är treradiga Ti9, som för första gången visades upp i somras. Och nu, när lanseringen i Kina är avklarad, har märkets unika rattlösning för första gången sett dagens ljus.
Gigantiska Ti9 är storebror till den i EU säljstoppade Ti7, som anses alltför lik Land Rover Defender. I modellen som mäter 5,27 meter på längden, både finns och finns inte en ratt.
Ratten försvinner in i instrumentpanelen
Med ett enda knapptryck kan föraren nämligen fälla ihop den exklusiva ratten och få den att försvinna in i instrumentpanelen – kvar lämnas en slät yta sånär på rattens något utbuktande centrum, prytt med varumärkets logotyp.
Bilen är utrustad med förarassistanssystemet DiPilot 300 (känt som God’s Eye i Kina) och ska enligt uppgifter från Car News China vara autonomt på nivå två, alltså samma grad av självkörande som Tesla Assisted Driving.
Tillverkaren poängterar dock, enligt Car Scoops, att ratten inte kan fällas ihop under körning – vare sig det är en mänsklig förare eller bilen själv som navigerar i trafiken.
Bilen som en vilrum
Istället har funktionen adderats i ett försök att ytterligare inkräkta på vardagsrummets syfte. Kinesiska modeller är sedan tidigare kända för sina ultrabekväma säten, något som inte är helt utan kritik. De soffliknande, ofta djupt nedfällbara, bilstolarna kan ibland prioritera bekvämlighet över säkerhet – vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.
Tack vare de allt skönare sätena och de gigantiska skärmarna som är fönstret in i bilarnas infotainmentsystem är det inte helt orimligt att förlägga filmkvällarna i bilen.
Och med ratten ur vägen hoppas Fangchengbao att bilen faktiska syfte ska kunna utvecklas ytterligare. Också den här modellen har stolar som kan fällas till mer eller mindre liggande position och i reklamfilmen där den ihopfällbara ratten visas upp fälls också ett litet bord upp och tar rattens plats. Därpå placeras både en kaffekopp och en dosa till någon slags spelkonsol.
”En perfekt vilokapsel”, rubricerar Car Scoops sin artikel.
När blir det för bekvämt?
Ett visst mått av bekvämlighet är såklart önskvärt i alla bilar, kanske än mer i de elektriska där förarna då och då behöver invänta en laddning på vägen. Men samtidigt som de ultrabekväma – underhållningsspäckade – kupéerna växer fram, så minskar ju även laddtiderna med varje nylanserad modell.
BYD själva ligger i framkant med snabbladdning, och för Ti9 ska batteriet kunna fyllas från 10–97 procent på drygt nio minuter, skriver Interesting Engineering. Knappast tillräckligt med tid för att det ska vara värt att fälla ihop ratten och starta igång vare sig Netflix, Youtube eller valfritt tv-spel på infotainmentsystemets centrala 30-tumsskärm.