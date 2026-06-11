BYD:s nya kompaktbil når 1040 km

Detaljerna var BYD dock förhållandevis förtegna kring, men igår bjöd man på lite fler siffror – och räckvidden på ”över 1000 km” har nu konkretiserats.

1040 km räckvidd

DOLPHIN G DM-i drivs av BYD:s egenutvecklade Super Hybrid-teknik (DM-i), där elmotorn står för huvuddelen av drivningen medan bensinmotorn används för att optimera effektivitet och räckvidd vid längre resor.

Instegsversionen Active är utrustad med ett 7,42 kWh-batteri som ger upp till 40 kilometers elektrisk räckvidd, enligt WLTP.

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Versionerna Boost, Comfort och Sport får ett större batteri på 18,3 kWh, vilket ökar den elektriska räckvidden upp till 105 kilometer.

I kombinerad el-och bensindrift kan den lilla hybriden köra upp till 1040 kilometer, instegsversionen orkar dock 20 kilometer kortare.

Toppfarten anges till 180 km/h, och 0-100 km/h river man av på inte så hisnande 8,3 sekunder.

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