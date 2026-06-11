BYD följer upp smyglanseringen på Dolphin G DM-i med lite fler och mer konkreta siffror – något pris vill man dock ännu inte dela med sig av.
BYD:s nya kompaktbil når 1040 km
För ett par veckor sedan smyglanserade BYD en ny kompaktmodell byggd specifikt för Europamarknaden – DOLPHIN G DM-i blev namnet på fullhybriden som i alla fall i Storbritannien väntades kosta cirka 250 000 kronor.
Detaljerna var BYD dock förhållandevis förtegna kring, men igår bjöd man på lite fler siffror – och räckvidden på ”över 1000 km” har nu konkretiserats.
1040 km räckvidd
DOLPHIN G DM-i drivs av BYD:s egenutvecklade Super Hybrid-teknik (DM-i), där elmotorn står för huvuddelen av drivningen medan bensinmotorn används för att optimera effektivitet och räckvidd vid längre resor.
Instegsversionen Active är utrustad med ett 7,42 kWh-batteri som ger upp till 40 kilometers elektrisk räckvidd, enligt WLTP.
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Versionerna Boost, Comfort och Sport får ett större batteri på 18,3 kWh, vilket ökar den elektriska räckvidden upp till 105 kilometer.
I kombinerad el-och bensindrift kan den lilla hybriden köra upp till 1040 kilometer, instegsversionen orkar dock 20 kilometer kortare.
Toppfarten anges till 180 km/h, och 0-100 km/h river man av på inte så hisnande 8,3 sekunder.
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Lastar upp till 1225 liter
DOLPHIN G DM-i mäter 4 160 mm på längden, vilket är drygt nio centimeter längre än VW Polo. Bagageutrymmet sväljer 425 liter, vilket är förhållandevis stort – men ändå lite mindre än exempelvis nya Skoda Epiq som lastar 475 liter i bakluckan.
Fälls baksätena ned ökar lastkapaciteten till 1225 liter.
Mood-lights och rejäl skärm
I kupén hittas något skålade säten, en platta för trådlös laddning av mobiltelefonen och ett ljussystem som anpassar sig efter musiken som spelas.
Mittenskärmen med Google built in mäter 12,8 tum och kröns därmed till en av de större (kanske den största?) i segmentet. Förarens display bakom ratten mäter 8 tum.
BYD själva skriver att orderboken öppnar för DOLPHIN G DM-i under sommaren och att de första bilarna ska levereras i höst. Något officiellt pris för den svenska marknaden har man dock ännu inte gått ut med.
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