Samtidigt har polisens nya radarbilar – de som i media döpts till superradarn, och av polisen själva beskrivits som ”fruktade” – gjort entré i samtliga polisregioner. Dock fortfarande i begränsad upplaga, då det hela fortfarande beskrivs som ett pilotprojekt.

Och i andra änden harvar Trafikverket med att sänka hastigheterna på 1200 kilometer tätortsvägar, som ska ned till 30 eller 40 km/h.

I USA, specifikt Kalifornien, är utvecklingen en annan, eller lite långsammare i alla fall. Där har fartkameror nyligen blivit ett tillåtet verktyg för myndigheterna att använda mot trafikanter med tung högerfot.

Enligt staden Los Angeles officiella hemsida var det drygt en månad sedan som de första fartkamerorna monterades, och planen är att totalt 125 kameror ska aktiveras till årsslutet.

100 000 kamerablixtar på en månad

Tyska SWR3 rapporterar att de första kamerorna, som placerats ovanför ikoniska Pacific Coast Highway i Malibu, varit enormt framgångsrika. På nio dagar ska de ha fångat 100 000 fartöverträdelser på bild – men hittills har inte en enda böter utfärdats.

Anledningen till att fartsyndarna tillåts komma undan har med regelverket att göra. Man har nämligen bestämt att varje kamera som monteras kommer med en 60 dagars friperiod. Under de två månaderna utfärdas inga böter för hastighetsöverträdelser, istället skickas en varning via post till den som kör för snabbt och fångas på bild, skriver LA Times.

När friperioden är slut kommer dock botarna börja dimpa ned i brevlådorna. Samma tidning har publicerat vad fartöverträdelserna kostar, här nedan översatt till svenska kronor och km/h – tydligt är att man där tar höjd för något mer extrema hastigheter än vad vi är vana vid här i Sverige.

Cirka 500 kronor i böter för att köra 18–24 km/h över hastighetsgränsen.

Cirka 1 000 kronor för 26–40 km/h över gränsen.

Cirka 2 000 kronor för 42–159 km/h över gränsen.

Cirka 5 000 kronor för 161 km/h eller mer över gränsen.

ANNONS

Kritiken mot kamerorna

Långt ifrån alla är dock nöjda med utvecklingen. När Los Angeles nya fartkameror presenterades väcktes frågor om personlig integritet och ökad övervakning.

I en intervju med FOX 11 jämförde företagaren Tony Jacobs systemet med övervakningsföretaget Flock, vars kameror kan läsa av registreringsskyltar och spåra fordon. Han oroar sig för att information som samlas in för ett visst ändamål senare kan användas av andra aktörer.

Även kostnaden har ifrågasatts. Stadens femåriga avtal för kamerasystemet är värt upp till 38,5 miljoner dollar, motsvarande omkring 360 miljoner kronor.