VW ID Polo blir fyra bland små elbilar – Renault 5 fortfarande bäst

Volkswagen ID Polo når ett snitt på 84 av 100 när 14 betyg från 16 motorredaktioner i sex länder vägs ihop. Det räcker till fjärde plats på vår lista över små elbilar, före koncernens egna ID.3 och Cupra Born, men favoriten Renault 5 ligger kvar som etta.

Sammanställningen bygger på tester som publicerats från den 9 september till den 26 oktober. Tio av redaktionerna är brittiska och de övriga kommer från Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Spanien.

Så räknar vi – varje redaktion får en röst

Alla betyg räknas om till en skala från 0 till 100, precis som när vi vägde ihop 592 biltester i oktober.

Autocars 9 av 10 och Auto Express 4,5 av 5 blir därmed båda 90. Franska Caradisiacs 13,3 av 20 blir 66,5. CAR Magazine och Parkers ges ut av samma förlag och bygger på samma provkörning med samma testare, Ted Welford, deras 4 och 4,5 av 5 slås ihop till ett betyg på 85. Belgiska Moniteur Automobile och AutoGids publicerade samma test på franska och nederländska och räknas en gång, vilket ger 14 betyg från 16 redaktioner.

Tester utan slutbetyg räknas inte in bland de 16 redaktionerna eller i snittet. Det gäller bland annat Auto Bild, Auto Zeitung och ADAC, danska Bilmagasinet och svenska Allt om Elbil. Det tyska betyget kommer i stället från Carwows tyska redaktion, som ger 9 av 10.

För VW:s ID Polo blir snittet som sagt 84,4 och medianen 86. Caradisiac står för det enda betyget under 80.

ANNONS

Autocar och Parkers, som båda betygsätter över snittet, hyllar faktumet att Volkswagen har återinfört fysiska knappar. Enligt Parkers har VW därmed lärt av misstagen i de tidigare ID-modellerna. Autocar menar att bagageutrymmet på 441 liter är bäst i klassen. ”Vi tror att det här är den bästa elbilen Volkswagen har gjort hittills”, skriver Ted Welford i Parkers.