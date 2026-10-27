Volkswagens nya ID Polo får höga betyg av Europas motorjournalister och placerar sig före flera etablerade konkurrenter. Men trots lovorden finns det invändningar – framför allt mot räckvidd och pris.
VW ID Polo blir fyra bland små elbilar – Renault 5 fortfarande bäst
Volkswagens nya ödesbil, eldrivna ID Polo, har visat sig högst populär. I september rapporterade Dagens PS att modellen förbeställts i 30 000 exemplar, och att fabrikerna inte hann med att möta efterfrågan – slutsåld med andra ord. Då beskrev vi hur ”den till synes lite tråkiga bilen badar i beröm”. Och efter en rejäl genomlysning av internationella provkörningar verkar det fortfarande stämma.
Volkswagen ID Polo når ett snitt på 84 av 100 när 14 betyg från 16 motorredaktioner i sex länder vägs ihop. Det räcker till fjärde plats på vår lista över små elbilar, före koncernens egna ID.3 och Cupra Born, men favoriten Renault 5 ligger kvar som etta.
Sammanställningen bygger på tester som publicerats från den 9 september till den 26 oktober. Tio av redaktionerna är brittiska och de övriga kommer från Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Spanien.
Så räknar vi – varje redaktion får en röst
Alla betyg räknas om till en skala från 0 till 100, precis som när vi vägde ihop 592 biltester i oktober.
Autocars 9 av 10 och Auto Express 4,5 av 5 blir därmed båda 90. Franska Caradisiacs 13,3 av 20 blir 66,5. CAR Magazine och Parkers ges ut av samma förlag och bygger på samma provkörning med samma testare, Ted Welford, deras 4 och 4,5 av 5 slås ihop till ett betyg på 85. Belgiska Moniteur Automobile och AutoGids publicerade samma test på franska och nederländska och räknas en gång, vilket ger 14 betyg från 16 redaktioner.
Tester utan slutbetyg räknas inte in bland de 16 redaktionerna eller i snittet. Det gäller bland annat Auto Bild, Auto Zeitung och ADAC, danska Bilmagasinet och svenska Allt om Elbil. Det tyska betyget kommer i stället från Carwows tyska redaktion, som ger 9 av 10.
|Redaktion
|Land
|Betyg
|Av 100
|Autocar
|Storbritannien
|9/10
|90
|Auto Express
|Storbritannien
|4,5/5
|90
|Electrifying
|Storbritannien
|9/10
|90
|Motoring Research
|Storbritannien
|4,5/5
|90
|Carwow
|Tyskland
|9/10
|90
|eldiario.es
|Spanien
|8,875/10
|88,8
|AutoScout24
|Nederländerna
|8,7/10
|87
|CAR Magazine och Parkers
|Storbritannien
|4/5 och 4,5/5
|85
|RAC
|Storbritannien
|8,5/10
|85
|What Car
|Storbritannien
|4/5
|80
|Carwow
|Storbritannien
|8/10
|80
|Top Gear
|Storbritannien
|8/10
|80
|Moniteur Automobile och AutoGids
|Belgien
|4/5
|80
|Caradisiac
|Frankrike
|13,3/20
|66,5
För VW:s ID Polo blir snittet som sagt 84,4 och medianen 86. Caradisiac står för det enda betyget under 80.
Autocar och Parkers, som båda betygsätter över snittet, hyllar faktumet att Volkswagen har återinfört fysiska knappar. Enligt Parkers har VW därmed lärt av misstagen i de tidigare ID-modellerna. Autocar menar att bagageutrymmet på 441 liter är bäst i klassen. ”Vi tror att det här är den bästa elbilen Volkswagen har gjort hittills”, skriver Ted Welford i Parkers.
Före MG4 men efter Hyundai Inster
Med 84,4 tar sig ID Polo in på fjärde plats på vår lista över små elbilar från januari, där alla betyg räknades om till samma 100-gradiga skala och varje modell fick snittet av sina tester.
ID Polo hamnar 0,4 poäng före MG4 och efter Hyundai Inster med 86,25, Renault 4 med 88,3 och Renault 5 med 92. Cupra Born låg femma med 81 och flyttas ned en plats, och syskonet ID.3 låg nia med 75,9.
Renault 5 får högre betyg även i de sex brittiska tidningarna, 93,3 i snitt mot 83,3 för ID Polo, och både CAR Magazine och What Car ger Renault 5 fem stjärnor och ID Polo fyra. Trots att Autocar ser ID Polo som en tänkbar klassetta skriver tidningen att den är mindre smidig och rolig än vissa konkurrenter, och i CAR Magazine pekar Welford på en annan svaghet. ”ID Polo ser lite slätstruken ut bredvid många andra små elbilar”.
Räckvidd och pris drar ned
Lawrence Allan på RAC ger 7 av 10 för valuta för pengarna, hans lägsta delbetyg, och skriver att ”räckvidden sätter ingen ny standard för små elbilar, och de dyrare utrustningsnivåerna gör att priset blir högre än hos många konkurrenter”.
Alastair Crooks på Auto Express beskriver räckvidden och laddförmågan som ”medelmåttiga för klassen”. Caradisiac, som gav det lägsta betyget, hade en testbil för motsvarande drygt 440 000 kronor, vilket långt ifrån alla har råd med, enligt tidningen. Först när den franska elbilspremien dragits av kommer grundversionen enligt Caradisiac ned till ungefär samma pris som en Renault 5 i grundutförande.
De flesta testbilarna hade det stora batteriet på 52 kWh och motorn på 211 hästkrafter. I Sverige kostar den versionen, som heter Life, från 438 900 kronor. För 461 900 kronor får man en Style med en räckvidd på upp till 453 kilometer, enligt Volkswagens prislista från augusti.
Grundversionen Trend kostar från 320 900 kronor och är billigare än Renault 5 och ID.3, som kostade 349 900 respektive 382 300 kronor i vår lista i januari. Trend har dock det mindre batteriet på 37 kWh och 323 kilometers räckvidd.
Ingen av redaktionerna har betygsatt Trend, och What Car och CAR Magazine skriver båda att de hittills bara kört versionen med det stora batteriet. ”Jag vill prova de billigare versionerna innan jag tycker att den förtjänar den femte stjärnan, men den är nära att göra det”, skriver Welford i CAR Magazine.