Svensk och europeisk fordonsindustri på knä

Nexperias huvudkontor i Nijmegen, Nederländerna, efter att den nederländska regeringen tagit kontroll över det kinesiskägda halvledarbolaget på grund av brister i bolagsstyrningen. (AP Photo/Peter Dejong)
Nexperias huvudkontor i Nijmegen, Nederländerna, efter att den nederländska regeringen tagit kontroll över det kinesiskägda halvledarbolaget på grund av brister i bolagsstyrningen. (AP Photo/Peter Dejong)
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

En tvärnit i chipflödet från Nexperia hotar att stoppa europeisk fordonsproduktion redan inom veckor, enligt branschens egna varningar.

En tilltagande chipbrist riskerar nu att slå ut fordonsproduktionen i Europa inom veckor.

Konflikten inom halvledarbolaget Nexperia skapar en akut flaskhals som flera stora tillverkare beskriver som både allvarlig och svårbegriplig.

Akut chipbrist

Enligt Financial Times varnar europeiska industriföreträdare för att chipbristen snabbt förvärras trots att Kina nyligen lättat på tidigare exportrestriktioner. Vissa leveranser av Nexperia-chip från Kina har visserligen återupptagits, men det löser inte den underliggande krisen.

De avgörande komponenterna, kiselplattorna som behövs för att tillverka chipen, skickas inte längre från Nexperias europeiska verksamhet till bolagets kinesiska enhet.

Chipen används för en rad grundläggande funktioner i moderna fordon, inklusive belysning, airbagsystem, lås- och fönsterstyrning. Branschen beskriver därför situationen som akut.

Den kinesiska fabriken lever nu på sina sista waferlager, som enligt industrikällor väntas ta slut i början eller mitten av december. Flera tillverkare uppger att de själva bara har några veckors chipförsörjning kvar.

Intern maktstrid stoppar flödet

Problemet bottnar i en allt mer upptrappad konflikt inom Nexperia. I oktober tog den nederländska regeringen kontroll över bolagets europeiska del och avsatte den kinesiske vd:n efter vad myndigheterna beskrev som allvarliga styrningsbrister.

Kort därefter stoppade Nexperia Nederländerna alla waferleveranser till Kina och hävdade uteblivna betalningar, otillåtna kundkonton samt utskick av felaktig information.

Det är just detta stopp som nu driver chipbristen enligt Financial Times. EU:s branschorganisation Acea välkomnar visserligen att Kina lyft tidigare exportkontroller, men konstaterar att chipkrisen kvarstår så länge kiselplattorna inte exporteras från EU till Kina. Det är där flaskhalsen finns, inte i Kinas reglering, enligt organisationen.

Den kinesiska enheten försöker hitta alternativa waferleverantörer, men enligt flera industrikällor räcker det inte för att upprätthålla produktionen när lagren sinar.

Produktion nära att stanna

Flera stora biltillverkare arbetar nu dygnet runt för att hitta alternativa chipkällor. En europeisk bilchef beskriver situationen som “förkrossande” och varnar för att produktionen kan behöva stoppas inom veckor om waferflödet inte återupptas.

Ett annat företag konstaterar att man har ett fåtal veckor kvar innan bristen slår igenom i fabrikerna.

Volkswagen uppger att deras tyska fabriker ännu inte påverkats, men beskriver läget som “dynamiskt och osäkert” och betonar att störningar inte kan uteslutas om situationen fortsätter att förvärras.

Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

