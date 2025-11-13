Svensk och europeisk fordonsindustri på knä

En tilltagande chipbrist riskerar nu att slå ut fordonsproduktionen i Europa inom veckor.

Konflikten inom halvledarbolaget Nexperia skapar en akut flaskhals som flera stora tillverkare beskriver som både allvarlig och svårbegriplig.

Akut chipbrist

Enligt Financial Times varnar europeiska industriföreträdare för att chipbristen snabbt förvärras trots att Kina nyligen lättat på tidigare exportrestriktioner. Vissa leveranser av Nexperia-chip från Kina har visserligen återupptagits, men det löser inte den underliggande krisen.

De avgörande komponenterna, kiselplattorna som behövs för att tillverka chipen, skickas inte längre från Nexperias europeiska verksamhet till bolagets kinesiska enhet.

Chipen används för en rad grundläggande funktioner i moderna fordon, inklusive belysning, airbagsystem, lås- och fönsterstyrning. Branschen beskriver därför situationen som akut.

Den kinesiska fabriken lever nu på sina sista waferlager, som enligt industrikällor väntas ta slut i början eller mitten av december. Flera tillverkare uppger att de själva bara har några veckors chipförsörjning kvar.