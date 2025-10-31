Kina utmanar svensk succéindustri

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Nu kommer nya produkter

EU kan inte hålla jämna steg med prisdumpningen som nu sker från kinesiskt håll, och det gäller inte bara elbilsindustrin som Kina redan leder med råge, utan även andra marknader som 5g, elbussar och gruvnäring.

Kina har växlat upp och siktar numera in sig på tung industri och transport – som kan rucka balansen i Europa och Sverige.

“När jag växte upp och hade produkter från Kina var det plastleksaker, textilier eller något annat enkelt och av lågt värde”, säger Carmignacs Kinaexpert Naomi Waistell till Affärsvärlden.

ANNONS

Kina ligger före resten av världen när det gäller kritiska mineraler. (Foto: TT)

Mycket har dock hänt de senaste åren i landet i öst.

”Nu är verkligheten en helt annan. Kina har blivit ett innovationsland som dominerar mycket mer komplexa, tekniska branscher.”

Kina står på egna ben

Landet beskylls ofta för att kopiera produkter i väst men numera står jätten “på egna ben” menar Naomi Waistell.

Kina fortsätter att exportera elbilar till Europa och har blivit världens största exportör av personbilar och har kört om andra jättar som Tyskland och Japan.

Samtidigt haltar den tyska bilindustrin och många spår samma dystra scenario som i USA:s Detroit.

”Förr var det tyska bilar som skeppades till Kina. Nu är bilden den motsatta.”

Ellastbilar – nästa steg

ANNONS

Nästa steg för Kina blir att ta sig an lastbilsbranschen, där batteridrivna fordon förväntas ta över många marknader som redan domineras av svenska tungviktare som Volvo och Scania.

Kinas framfart fortsätter obehindrat och experter oroas över vad det betyder för Europa och Sverige.

Fredrik Sjöholm, ekonomiprofessor och vd på Institutet för näringslivsforskning, ser framför sig en eventuell kollaps av hela den europeiska fordonsindustrin.

“Jag tror att det finns en överhängande risk att det sker, för vi har inte hängt med. Jag oroar mig för vad som händer om hela den tyska bilindustrin slås ut. Det skulle få enorma ekonomiska, sociala och kanske politiska effekter, säger han till Handelsbankens mediekanal EFN och fortsätter:

“Även svenska fordonsproducenter kommer att få problem framöver. Jag är helt övertygad om det.”

Kinachocken 2.0 är här

Inom ekonomikretsar pratas det om Kinachocken 2.0 och att den redan har anlänt till Europa.

“Målet är inte kortsiktig marknadseffektivitet eller välfärdsvinster, utan långsiktig dominans över leverantörskedjan. Det är ett fundamentalt annorlunda sätt att se på investeringar”, säger Tobias Gehrke vid ECFR, European Council on Foreign Relations.

Måste hantera nedgången

ANNONS

Europas bilindustri kommer krympa säger Tobias Gehrke och länderna måste därför inse hur de ska hantera nedgången på bästa sätt.

“Utmaningen är att klara omställningen utan att gå samma väg som Detroit – med massarbetslöshet, social misär och politisk oro.”

Läs även:

Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina? Dagens PS

Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt. Dagens PS