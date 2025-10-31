Europa kan inte konkurrera med Kina när det gäller priser på en rad produkter. Nu växlar jätten i öst upp och gör sig redo att skicka lastbilar, 5g och annat som utmanar den svenska succéindustrin.
Kina utmanar svensk succéindustri
Både Europa och Kina flirtar med marknader i exempelvis Afrika, där det som bekant är svårt för Europa att kunna konkurrera med Kinas låga priser när det gäller nya investeringar.
Europa halkar efter Kina
Europeiska bolag har helt enkelt ingen chans när det gäller prisbilden utan försöker istället erbjuda långvariga arbetsrelationer som gynnar båda sidorna.
”Våra partner vill bygga upp ett samarbete som skapar arbetstillfällen, överför kompetens och bygger upp lokala industrier. Det är precis vad Europa erbjuder”, säger Jozef Síkela, EU:s kommissionär för internationella partnerskap, till Di.
Men Kina hotar många av dessa projekt, inte bara på ställen som Afrika, utan även i Europa där jätten tar över med sina produkter.
Nu kommer nya produkter
EU kan inte hålla jämna steg med prisdumpningen som nu sker från kinesiskt håll, och det gäller inte bara elbilsindustrin som Kina redan leder med råge, utan även andra marknader som 5g, elbussar och gruvnäring.
Kina har växlat upp och siktar numera in sig på tung industri och transport – som kan rucka balansen i Europa och Sverige.
“När jag växte upp och hade produkter från Kina var det plastleksaker, textilier eller något annat enkelt och av lågt värde”, säger Carmignacs Kinaexpert Naomi Waistell till Affärsvärlden.
Mycket har dock hänt de senaste åren i landet i öst.
”Nu är verkligheten en helt annan. Kina har blivit ett innovationsland som dominerar mycket mer komplexa, tekniska branscher.”
Kina står på egna ben
Landet beskylls ofta för att kopiera produkter i väst men numera står jätten “på egna ben” menar Naomi Waistell.
Kina fortsätter att exportera elbilar till Europa och har blivit världens största exportör av personbilar och har kört om andra jättar som Tyskland och Japan.
Samtidigt haltar den tyska bilindustrin och många spår samma dystra scenario som i USA:s Detroit.
”Förr var det tyska bilar som skeppades till Kina. Nu är bilden den motsatta.”
Ellastbilar – nästa steg
Nästa steg för Kina blir att ta sig an lastbilsbranschen, där batteridrivna fordon förväntas ta över många marknader som redan domineras av svenska tungviktare som Volvo och Scania.
Kinas framfart fortsätter obehindrat och experter oroas över vad det betyder för Europa och Sverige.
Fredrik Sjöholm, ekonomiprofessor och vd på Institutet för näringslivsforskning, ser framför sig en eventuell kollaps av hela den europeiska fordonsindustrin.
“Jag tror att det finns en överhängande risk att det sker, för vi har inte hängt med. Jag oroar mig för vad som händer om hela den tyska bilindustrin slås ut. Det skulle få enorma ekonomiska, sociala och kanske politiska effekter, säger han till Handelsbankens mediekanal EFN och fortsätter:
“Även svenska fordonsproducenter kommer att få problem framöver. Jag är helt övertygad om det.”
Kinachocken 2.0 är här
Inom ekonomikretsar pratas det om Kinachocken 2.0 och att den redan har anlänt till Europa.
“Målet är inte kortsiktig marknadseffektivitet eller välfärdsvinster, utan långsiktig dominans över leverantörskedjan. Det är ett fundamentalt annorlunda sätt att se på investeringar”, säger Tobias Gehrke vid ECFR, European Council on Foreign Relations.
Måste hantera nedgången
Europas bilindustri kommer krympa säger Tobias Gehrke och länderna måste därför inse hur de ska hantera nedgången på bästa sätt.
“Utmaningen är att klara omställningen utan att gå samma väg som Detroit – med massarbetslöshet, social misär och politisk oro.”
Läs även:
Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina? Dagens PS
Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt. Dagens PS
