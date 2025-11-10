Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort

Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige.

Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter till ett svenskt körkort.

I dag är det möjligt att byta ut ett körkort från ett EES-land till ett svenskt utan att göra ett nytt förarprov.

Men enligt infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har systemet utnyttjats av personer som först tar ett körkort i ett tredje land, byter det till ett EES-körkort och därefter får det godkänt i Sverige.

“Med propositionen tas ett viktigt steg för att förhindra fusk och brottslighet kopplat till körkort som utfärdats utomlands,” säger Carlson.

Kan tvingas ta om körkortet

De nya reglerna innebär att förare som inte uppfyller de nya kraven kan behöva ta om körkortet i Sverige.

För att få byta till ett svenskt körkort måste föraren ha haft sitt EES-körkort i minst fem år innan flytten till Sverige. Dessutom ska det ursprungliga körkortet vara utfärdat i Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz.

Den som inte uppfyller dessa krav måste göra ett godkänt förarprov i ett EES-land för att behålla sin körkortsbehörighet.

Regeringen menar att förändringen stärker trafiksäkerheten och förhindrar att personer med otillräckliga kunskaper får svenskt körkort. Det skriver Sverigesradio.