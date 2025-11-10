Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort

Körkortsregler
Nya körkortsregler kan leda till indraget körkort även på semestern. (Foto: Erik Simander/TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas.

Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige.

Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter till ett svenskt körkort.

I dag är det möjligt att byta ut ett körkort från ett EES-land till ett svenskt utan att göra ett nytt förarprov.

Men enligt infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har systemet utnyttjats av personer som först tar ett körkort i ett tredje land, byter det till ett EES-körkort och därefter får det godkänt i Sverige.

“Med propositionen tas ett viktigt steg för att förhindra fusk och brottslighet kopplat till körkort som utfärdats utomlands,” säger Carlson.

Kan tvingas ta om körkortet

De nya reglerna innebär att förare som inte uppfyller de nya kraven kan behöva ta om körkortet i Sverige.

För att få byta till ett svenskt körkort måste föraren ha haft sitt EES-körkort i minst fem år innan flytten till Sverige. Dessutom ska det ursprungliga körkortet vara utfärdat i Färöarna, Förenade kungariket, Japan eller Schweiz.

Den som inte uppfyller dessa krav måste göra ett godkänt förarprov i ett EES-land för att behålla sin körkortsbehörighet.

Regeringen menar att förändringen stärker trafiksäkerheten och förhindrar att personer med otillräckliga kunskaper får svenskt körkort. Det skriver Sverigesradio.

Ett nödvändigt steg för trafiksäkerheten

Regeringens förslag innebär en tydlig skärpning jämfört med dagens regler och väntas påverka flera tusen personer bosatta i Sverige.

“Det bidrar till att säkerställa att förare med svenska körkort har de kunskaper som krävs i trafiken,” säger Carlson.

De nya kraven är en del av en bredare satsning på att öka säkerheten på svenska vägar.

För många innebär det en ny verklighet, där körkortet inte längre är en självklarhet, utan något som måste förtjänas på nytt.

Bil
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

