Analytiker spår vändning för Europas biltillverkare

Nyhetsbyrån konstaterar att det här året kännetecknats av en mängd vinstvarningar från den europeiska bilindustrin, men att det ser ut att ljusna under 2026.

”Stoxx Europe 600 bilindex förväntas öka kraftigt i vinst per aktie under 2026 och 2027, visar Bloomberg Intelligence-data”, framgår det i artikeln.

I år väntas sektorn nå en bottennivå för att sedan börja gasa igen nästa år tack vare subventioner för elfordon och kostnadsåtgärder men också på grund av strategiska översyner, enligt Bloomberg Intelligence-strategen Laurent Douillet.

Kina tuff utmanare för Europas biljättar

Under 2025 har flera europeiska biltillverkare tvingats göra nedskärningar och ändra sina planer framåt, vilket fått analytikerna att tro på en nära förestående vändning.

Det som slagit hårt mot branschen i år är inte minst Trumps strafftullar, men även dämpad efterfrågan i Kina som har en egen, tillika blomstrande elbilsindustri som kapar åt sig en allt större andel av Europas bilmarknad.

Bloomberg uppger att lyxbilstillverkaren Porsche i år sänkt sina prognoser hela fyra gånger, samtidigt tog företaget beslut om att dra ner på sina elbilsambitioner.

Stellantis drog på sig miljarder i engångskostnader och Renault åkte på en förlustsmäll på motsvarande 10,9 miljarder dollar på grund av en redovisningsförändring för sitt innehav i Nissan Motor.