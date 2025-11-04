Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Analytiker spår vändning för Europas biltillverkare

Europa
Nästa år börjar det vända uppåt för den hårt ansatta europeiska bilindustrin, spår analytikerna. (Foto: Matthias Schrader/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Nästa år vänder det upp igen för Europas biltillverkare efter ett motigt 2025, tror analytiker, berättar Bloomberg.

Nyhetsbyrån konstaterar att det här året kännetecknats av en mängd vinstvarningar från den europeiska bilindustrin, men att det ser ut att ljusna under 2026.

”Stoxx Europe 600 bilindex förväntas öka kraftigt i vinst per aktie under 2026 och 2027, visar Bloomberg Intelligence-data”, framgår det i artikeln.

I år väntas sektorn nå en bottennivå för att sedan börja gasa igen nästa år tack vare subventioner för elfordon och kostnadsåtgärder men också på grund av strategiska översyner, enligt Bloomberg Intelligence-strategen Laurent Douillet.

Kina tuff utmanare för Europas biljättar

Under 2025 har flera europeiska biltillverkare tvingats göra nedskärningar och ändra sina planer framåt, vilket fått analytikerna att tro på en nära förestående vändning.

Det som slagit hårt mot branschen i år är inte minst Trumps strafftullar, men även dämpad efterfrågan i Kina som har en egen, tillika blomstrande elbilsindustri som kapar åt sig en allt större andel av Europas bilmarknad.

Läs mer: Kinesiska elbilar har turbofart i Europa – nytt rekord DagensPS

Bloomberg uppger att lyxbilstillverkaren Porsche i år sänkt sina prognoser hela fyra gånger, samtidigt tog företaget beslut om att dra ner på sina elbilsambitioner.

Stellantis drog på sig miljarder i engångskostnader och Renault åkte på en förlustsmäll på motsvarande 10,9 miljarder dollar på grund av en redovisningsförändring för sitt innehav i Nissan Motor.

Det är största hotet mot bilindustrin nu

En stor käpp i hjulet just nu för europeiska biltillverkare är bristen på så kallade kritiska komponenter från chiptillverkaren Nexperia BV, som uppges sitta fast i ett dödläge mellan Nederländerna och Kina.

Här har den tyska bjässen Volkswagen nyligen varnat för att kris på halvledare och att de chip som finns är slut inom en vecka.

Problemet som nämns ovan väntas slå hårt mot biltillverkarna i det innevarande fjärde kvartalet.

Men samtidigt finns det alltså en rad faktorer för att sektorn sakta trevar sig upp från dyn det kommande året och året därpå. Ett positivt tecken är att den europeiska bilförsäljningen i september ökade för tredje månaden i rad.

Missa inte: Säljraset fortsätter för Tesla i Sverige – nu dras aktien med DagensPS

Läs också: USA:s elbilsmarknad kraschar DagensPS

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

