Dramatisk chipdeal över – Europas bilindustri andas ut

Nederländernas premiärminister Dick Schoof ser ut att ha nått en lösning gällande Nexperia. (Foto: Harry Nakos / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Kinesiskägda halvledartillverkaren Nexperia återupptar nu chipsleveranser från sina kinesiska fabriker efter att ha varit föremål för ett internationellt handelspolitiskt spel mellan Nederländerna, Kina och USA.

Den nederländska premiärministern Dick Schoof meddelade på fredagen att Kina har gått med på att återuppta leveranserna från Nexperias anläggningar i landet.

“Vi informerades av Kina att de kommer att möjliggöra återupptagandet av leveranser från kinesiska fabriker från Nexperia”, sade Schoof vid klimattoppmötet i Belem, Brasilien, enligt Bloomberg.

Nederländerna tog Kinas chipjätte – nu hotas bilfabrikerna

Nederländerna tog Nexperia från kinesiska ägare. Kina svarade med exportförbud. Nu hotas bilindustrins leveranskedjor globalt.

En lättnad för europeisk bilindustri

Beskedet kommer som en lättnad för den europeiska bilindustrin, särskilt Tyskland.

Nexperias övertagande av Nederländerna har utlöst en mindre internationell kris. (Foto: Peter Dejong / AP /TT)

“Det är också goda nyheter för de tyska bilfabrikerna”, kommenterade Schoof efter samtal med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.

Volkswagen, Europas största biltillverkare, bekräftade att de redan mottagit sina första chipleveranser efter försörjningsavbrottet.

“Det har redan skett initiala exporter”, uppgav Ralf Brandstätter, Volkswagens styrelseledamot för Kina, till tyska Handelsblatt.

Nederländerna tog kontroll över Nexperia

Krisen inleddes den 30 september när den nederländska regeringen tog kontroll över Nexperia med stöd av lagen om varutillgänglighet.

Åtgärden motiverades med säkerhetshot mot kritisk teknologisk kunskap och försörjningstrygghet i Europa. Ekonomiminister Vincent Karremans fick befogenhet att blockera eller upphäva styrelsebeslut inom företaget.

Kina svarade snabbt med motåtgärder. Från den 4 oktober blockerade den kinesiska regeringen export av produkter från Nexperias kinesiska anläggningar, som stod för ungefär hälften av företagets produktion före krisen enligt Bloomberg.

Detta ledde till akut brist på halvledare som används av biltillverkare över hela Europa.

Återtagande av kinesiskt köp

Nexperia, som producerar halvledare för bilindustrin och hemelektronik, förvärvades av ett statsstött kinesiskt investeringskonsortium 2017 för 2,75 miljarder dollar och ägs sedan 2019 av kinesiska teknikjätten Wingtech Technology Co.

USA placerade Wingtech på sin restriktionslista förra året, och i september skärptes begränsningarna till att även omfatta dotterbolag som Nexperia.

Avtal mellan USA och Kina ligger bakom

Lösningen bygger på ett avtal mellan USA och Kina där Nexperia inte kommer att omfattas av amerikanska exportrestriktioner under ett års tid.

Enligt Reuters har Kinas handelsministerium reagerat snabbt och meddelat att de kommer att bevilja kortsiktiga specialtillstånd.

Rolf Brandstätter varnade dock för osäkerhet framöver.

“Hur hållbart detta system kommer att fungera beror särskilt på relationerna mellan USA och Kina”, säger han.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

