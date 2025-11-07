Dramatisk chipdeal över – Europas bilindustri andas ut

Den nederländska premiärministern Dick Schoof meddelade på fredagen att Kina har gått med på att återuppta leveranserna från Nexperias anläggningar i landet.

“Vi informerades av Kina att de kommer att möjliggöra återupptagandet av leveranser från kinesiska fabriker från Nexperia”, sade Schoof vid klimattoppmötet i Belem, Brasilien, enligt Bloomberg.

En lättnad för europeisk bilindustri

Beskedet kommer som en lättnad för den europeiska bilindustrin, särskilt Tyskland.

Nexperias övertagande av Nederländerna har utlöst en mindre internationell kris. (Foto: Peter Dejong / AP /TT)

“Det är också goda nyheter för de tyska bilfabrikerna”, kommenterade Schoof efter samtal med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.

Volkswagen, Europas största biltillverkare, bekräftade att de redan mottagit sina första chipleveranser efter försörjningsavbrottet.

Missa inte:

Tysk biljätte pressas av Kina och USA – 13 000 jobb ryker. Dagens PS

ANNONS

“Det har redan skett initiala exporter”, uppgav Ralf Brandstätter, Volkswagens styrelseledamot för Kina, till tyska Handelsblatt.