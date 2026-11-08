Gerhard Porsche, son till Ferry Porsche och sonson till grundaren Ferdinand, har dött 88 år gammal. Han dog mitt i en kris i bilimperiet som hans far och farfar byggde. På ett år har krisen minskat familjens förmögenhet med omkring 35 miljarder kronor.
Porschefamiljen sörjer – Ferry Porsches son Gerhard död vid 88
Gerhard Porsche dog den 30 oktober omgiven av sin familj, enligt dödsannonsen som Kronen Zeitung citerar, men nyheten nådde inte österrikiska medier förrän i lördags. Han efterlämnar hustrun Iris, döttrar och bröder, bland dem Wolfgang Porsche, 83, ordförande i familjens investmentbolag Porsche SE.
Till skillnad från Wolfgang syntes Gerhard nästan aldrig offentligt, skriver österrikiska Heute. I dödsannonsen lyfter familjen fram hans ”band till jordbruket, kärleken till djuren och passionen för jakten”.
En stor del av sina pengar satsade han i St. Salvator i Metnitztal, en by i Kärnten med knappt 500 invånare. Han hade åkt genom byn som barn på väg till familjens semestrar vid Wörthersee.
Där byggde han om ett gammalt värdshus, uppförde ett hotell med spa och ett konferenscenter och öppnade 2010 ett eget bilmuseum där Porschebilar och racerbilar står bredvid traktorer och motorcyklar, enligt Kronen Zeitung.
Från Bubblan till makten i Volkswagen
Bolagets historia börjar 1931, när Ferdinand Porsche och två kompanjoner öppnade ett konstruktionskontor i Stuttgart. Ferdinand konstruerade bilen som blev Volkswagens Bubbla, och efter andra världskriget gjorde Ferry om firman till en sportbilstillverkare. När den första bilen med familjenamnet, Porsche 356, kom 1948 var Gerhard tio år.
Bandet till Volkswagen finns kvar genom Porsche SE, som ägs av familjerna Porsche och Piëch, ättlingar till Ferry och till hans syster Louise, som gifte sig med advokaten Anton Piëch 1928.
Bolaget har 31,9 procent av kapitalet i Volkswagen men 53,3 procent av rösterna och därmed makten över biljätten. Porsche SE äger också 25 procent plus en aktie av stamaktierna i Porsche AG.
Hur stor andel Gerhard Porsche ägde är inte offentligt, eftersom ingen redovisar vem i familjen som äger vad, skriver österrikiska affärstidningen Trend.
Nedskrivningarna slår mot familjen
Familjens pengar ligger alltså i Porsche SE:s innehav, och när Volkswagen och Porsche AG värderas lägre krymper förmögenheten.
Volkswagen har skrivit ned värdet på sitt Porscheinnehav med omkring 6 miljarder euro, och Porsche SE redovisade en förlust på 2,22 miljarder euro för första halvåret 2026 efter nedskrivningar av både Volkswagen och Porsche AG. ”De affärsmodeller som länge fungerat väl i våra kärninnehav måste i grunden anpassas till nya marknadsförutsättningar”, sa Porsche SE:s vd Hans Dieter Pötsch när bolaget redovisade första kvartalet i maj.
Familjens samlade förmögenhet krympte från 15,5 till 12,4 miljarder euro på ett år, enligt den årliga listan över Tysklands 500 rikaste, som T-online refererat. Det är omkring 35 miljarder kronor, vilket motsvarar 95 miljoner kronor om dagen.
Porsche AG har gått från att vara Volkswagens mest lönsamma märke till en belastning, enligt Reuters, och tvingas göra om hela bilutbudet efter försäljningsraset i Kina och en elbilssatsning som fick bromsas.
Leveranserna föll med 16 procent till 178 532 bilar under årets nio första månader. Porsche AG:s nya vd Michael Leiters ska fram till 2035 minska antalet anställda med 9 000, ungefär var femte.
”Vi genomför vår strategiska omställning konsekvent och i högt tempo”, sa Leiters när niomånadersrapporten kom den 27 oktober. Rörelsemarginalen steg till 6,9 procent från 0,2 procent, men fjolårets siffra tyngdes av omställningskostnader på 2,7 miljarder euro.
Familjen tar farväl av Gerhard Porsche i en privat ceremoni i Thalgau utanför Salzburg den 17 november.