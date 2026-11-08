Porschefamiljen sörjer – Ferry Porsches son Gerhard död vid 88

Till skillnad från Wolfgang syntes Gerhard nästan aldrig offentligt, skriver österrikiska Heute. I dödsannonsen lyfter familjen fram hans ”band till jordbruket, kärleken till djuren och passionen för jakten”.

En stor del av sina pengar satsade han i St. Salvator i Metnitztal, en by i Kärnten med knappt 500 invånare. Han hade åkt genom byn som barn på väg till familjens semestrar vid Wörthersee.

Där byggde han om ett gammalt värdshus, uppförde ett hotell med spa och ett konferenscenter och öppnade 2010 ett eget bilmuseum där Porschebilar och racerbilar står bredvid traktorer och motorcyklar, enligt Kronen Zeitung.

Från Bubblan till makten i Volkswagen

Bolagets historia börjar 1931, när Ferdinand Porsche och två kompanjoner öppnade ett konstruktionskontor i Stuttgart. Ferdinand konstruerade bilen som blev Volkswagens Bubbla, och efter andra världskriget gjorde Ferry om firman till en sportbilstillverkare. När den första bilen med familjenamnet, Porsche 356, kom 1948 var Gerhard tio år.

Bandet till Volkswagen finns kvar genom Porsche SE, som ägs av familjerna Porsche och Piëch, ättlingar till Ferry och till hans syster Louise, som gifte sig med advokaten Anton Piëch 1928.

Porsche-familjen håller greppet om Volkswagen. Bild: TT

Bolaget har 31,9 procent av kapitalet i Volkswagen men 53,3 procent av rösterna och därmed makten över biljätten. Porsche SE äger också 25 procent plus en aktie av stamaktierna i Porsche AG.

Hur stor andel Gerhard Porsche ägde är inte offentligt, eftersom ingen redovisar vem i familjen som äger vad, skriver österrikiska affärstidningen Trend.