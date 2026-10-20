Porsche-familjen har makten – kräver hårdare tag i Volkswagen

Familjen kräver hårdare tag

Ägarmakten innebär också ett ansvar när koncernen får problem.

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Volkswagen brottas med pressad lönsamhet, höga kostnader och hårdare konkurrens från kinesiska tillverkare. Omställningen kan innebära omfattande nedskärningar i Tyskland.

I augusti 2026 skärpte familjernas investmentbolag tonen. Porsche SE:s styrelseordförande Hans Dieter Pötsch beskrev Volkswagen som ett bolag vid ett historiskt vägskäl och efterlyste snabbare beslut.

”För bolagets och dess långsiktiga konkurrenskrafts skull måste alla nu ta sitt ansvar och göra mer. Ju längre besluten dröjer, desto större blir problemen”, sa Pötsch enligt Reuters.

Utspelet möttes av kritik från fackligt håll där familjerna anklagades för att sätta utdelningar framför de anställda.

Ägarna är dock inte ensamma om att avgöra Volkswagens väg framåt.

En maktbalans mellan familjen, staten och facket

Den tyska delstaten Niedersachsen kontrollerar 20 procent av rösterna och har en särskild maktposition genom den så kallade Volkswagenlagen.

Även Qatar Holding är en stor ägare med 17 procent av rösterna, enligt bolagets aktieägarstruktur.

Därtill har de anställda ett betydande inflytande genom representation i bolagets tillsynsstyrelse.

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Allt detta gör Volkswagens ägarstyrning till en komplicerad maktbalans mellan familjeintressen, politiska hänsyn och fackliga krav.

Reuters har beskrivit hur konstruktionen kan försvåra beslut om fabriksnedläggningar och omstruktureringar – just när Volkswagen behöver pressa kostnaderna för att möta konkurrensen.

Kontroll även när miljardvärden står på spel

Familjens inflytande sträcker sig dessutom in i själva Porsche-verksamheten.

Porsche SE äger direkt 25 procent plus en stamaktie i sportbilstillverkaren Porsche AG, medan Volkswagen indirekt äger omkring 75,4 procent av bolagets kapital, enligt årsredovisningen.

Det skapar en ovanlig struktur där familjen har ett direkt ägarintresse i Porsche och samtidigt kontrollerar den större koncern som äger huvuddelen av sportbilstillverkaren.

Men maktpositionen skyddar inte mot börsens dom. Porsche har pressats av svagare efterfrågan och problem med omställningen till elbilar. Reuters rapporterade i september att Volkswagen skrivit ned värdet på sin andel i Porsche med 6 miljarder euro.

Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.

Läs mer: Porsche-familjen har förlorat 95 miljoner per dag sedan 2025

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