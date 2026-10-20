Med drygt 30 procent av kapitalet kontrollerar Porsche- och Piëch-familjerna en majoritet av rösterna i Volkswagen. Nu pressas biljättens ägare att driva igenom en smärtsam omställning – samtidigt som familjens inflytande över Europas bilindustri består.
Porsche-familjen har makten – kräver hårdare tag i Volkswagen
Volkswagen är en av Europas största börsnoterade industrikoncerner.
Men bakom biljätten finns en ägarstruktur där familjerna Porsche och Piëch har ett ovanligt starkt grepp om besluten.
Genom investmentbolaget Porsche Automobil Holding SE, vanligen kallat Porsche SE, ägde familjens bolag vid slutet av 2025 motsvarande 31,9 procent av Volkswagens aktiekapital, enligt Volkswagen Groups årsredovisning för 2025.
Än viktigare är rösterna. Porsche SE kontrollerade 53,3 procent av rösterna i koncernen.
Skillnaden beror på Volkswagens två aktieslag. Stamaktierna ger rösträtt, medan de börsnoterade preferensaktierna saknar rösträtt. Därmed kan familjen säkra kontrollen utan att äga en majoritet av hela kapitalet.
Två familjegrenar – en gemensam maktbas
Porsche- och Piëch-familjerna är sammanlänkade genom släkten. Louise Porsche, dotter till bilmärkets grundare Ferdinand Porsche, gifte sig 1928 med advokaten Anton Piëch, skriver bolaget.
Deras son Ferdinand Piëch blev senare en av bilindustrins mest inflytelserika chefer och ledde Volkswagen som koncernchef mellan 1993 och 2002.
I dag utövar de båda familjerna sitt inflytande genom Porsche SE. Enligt bolagets årsredovisning ägs samtliga stamaktier i investmentbolaget indirekt av medlemmar ur Porsche- och Piëch-familjerna.
Familjen kräver hårdare tag
Ägarmakten innebär också ett ansvar när koncernen får problem.
Volkswagen brottas med pressad lönsamhet, höga kostnader och hårdare konkurrens från kinesiska tillverkare. Omställningen kan innebära omfattande nedskärningar i Tyskland.
I augusti 2026 skärpte familjernas investmentbolag tonen. Porsche SE:s styrelseordförande Hans Dieter Pötsch beskrev Volkswagen som ett bolag vid ett historiskt vägskäl och efterlyste snabbare beslut.
”För bolagets och dess långsiktiga konkurrenskrafts skull måste alla nu ta sitt ansvar och göra mer. Ju längre besluten dröjer, desto större blir problemen”, sa Pötsch enligt Reuters.
Utspelet möttes av kritik från fackligt håll där familjerna anklagades för att sätta utdelningar framför de anställda.
Ägarna är dock inte ensamma om att avgöra Volkswagens väg framåt.
En maktbalans mellan familjen, staten och facket
Den tyska delstaten Niedersachsen kontrollerar 20 procent av rösterna och har en särskild maktposition genom den så kallade Volkswagenlagen.
Även Qatar Holding är en stor ägare med 17 procent av rösterna, enligt bolagets aktieägarstruktur.
Därtill har de anställda ett betydande inflytande genom representation i bolagets tillsynsstyrelse.
Allt detta gör Volkswagens ägarstyrning till en komplicerad maktbalans mellan familjeintressen, politiska hänsyn och fackliga krav.
Reuters har beskrivit hur konstruktionen kan försvåra beslut om fabriksnedläggningar och omstruktureringar – just när Volkswagen behöver pressa kostnaderna för att möta konkurrensen.
Kontroll även när miljardvärden står på spel
Familjens inflytande sträcker sig dessutom in i själva Porsche-verksamheten.
Porsche SE äger direkt 25 procent plus en stamaktie i sportbilstillverkaren Porsche AG, medan Volkswagen indirekt äger omkring 75,4 procent av bolagets kapital, enligt årsredovisningen.
Det skapar en ovanlig struktur där familjen har ett direkt ägarintresse i Porsche och samtidigt kontrollerar den större koncern som äger huvuddelen av sportbilstillverkaren.
Men maktpositionen skyddar inte mot börsens dom. Porsche har pressats av svagare efterfrågan och problem med omställningen till elbilar. Reuters rapporterade i september att Volkswagen skrivit ned värdet på sin andel i Porsche med 6 miljarder euro.
Detta är en del i Dagens PS:s granskande artikelserie om Europas största börsnoterade bilbolag.
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