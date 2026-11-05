Fräcka kopparstölder kostar laddoperatörerna 190 miljoner kronor

Har kostat 190 miljoner kronor

Problemet har vuxit till en sådan omfattning att Charge France nu uppskattar de ekonomiska skadorna till omkring 18 miljoner euro, motsvarande drygt 190 miljoner kronor.

Det ekonomiska utbytet för tjuvarna är dock betydligt mindre än kostnaden för laddoperatörerna. Enligt Charge France är kopparvärdet i en stulen laddkabel omkring 330 kronor, medan reparationen kostar operatören omkring 16 500 kronor.

Till det adderas förlorade intäkter när laddstationerna blir obrukbara i väntan på reparation. I vissa fall kan stationerna stå stilla i flera veckor, vilket framför allt ställer till problem längs större trafikleder där elbilister är beroende av fungerande snabbladdare.

Så stoppades svenska stöldturnén

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Också svenska laddstationer har varit föremål för stöldkupper. Förra året fångades två personer på övervakningskamera när de klippte av kablar från flera laddpunkter i Laholm – efteråt uppdagades det att de var misstänkta för liknande stölder i Åhus och Örkelljunga.

Tack vare övervakningskameran som fångade hela händelseförloppet kunde de båda, en man och en kvinna, dömas. Sammantaget ska värdet på stöldgodset ha uppgått till 200 000 kronor, enligt SVT.

Privata laddboxar utsatta

En senare stöldvåg i Blekinge vittnar om att det inte bara är de publika laddstationerna som är utsatta. När Dagens PS rapporterade om stölderna i våras hade ett 30-tal privatpersoner hade fått sina laddkablar avklippta på sina egna laddboxar.

Också då tydliggjordes den stora skillnaden mellan värdet på själva kabeln och kostnaden för den drabbade. Trots att försäkringen täcker en del av kostnaden kvarstår självrisken som ofta överstiger vad tjuven tjänat på stölden flera gånger om.