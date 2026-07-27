Porsches nya vd sparkar var femte anställd

Överenskommelsen presenterades på måndagen efter flera månaders förhandlingar mellan företagsledningen och fackliga företrädare.

Ny vd tar i rejält

Den innebär ytterligare 5 000 tjänster utöver de 3 900 neddragningar som beslutades i februari 2025, skriver CNBC.

Tidigare i år aviserades dessutom 500 tjänster försvinna i samband med att dotterbolag läggs ned.

Neddragningarna ska genomföras utan tvångsuppsägningar genom naturliga avgångar och frivilliga lösningar. Vid utgången av 2024 hade Porsche omkring 42 600 anställda.

Den nytillträdde vd Michael Leiters har fått i uppdrag att genomföra en omfattande omstrukturering efter att försäljningen på den tidigare mycket lönsamma kinesiska marknaden rasat samtidigt som bolagets elbilsstrategi tappat fart.

Enligt Daniel Schwarz, fordonsanalytiker på Metzler, motsvarar personalminskningen i stort sett nedgången i försäljningsvolymerna.

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