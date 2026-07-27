Det går inte lika bra för Porsche som tidigare. Det tvingar vd:n Michael Leiters till drastiska beslut.
Porsches nya vd sparkar var femte anställd
Porsche ska minska personalstyrkan med omkring 9 000 tjänster fram till 2035, motsvarande ungefär var femte anställd.
Beslutet är en del av Volkswagenkoncernens omfattande besparingsprogram i spåren av hårdnande konkurrens från kinesiska biltillverkare och en trög omställning till elbilar.
Överenskommelsen presenterades på måndagen efter flera månaders förhandlingar mellan företagsledningen och fackliga företrädare.
Ny vd tar i rejält
Den innebär ytterligare 5 000 tjänster utöver de 3 900 neddragningar som beslutades i februari 2025, skriver CNBC.
Tidigare i år aviserades dessutom 500 tjänster försvinna i samband med att dotterbolag läggs ned.
Neddragningarna ska genomföras utan tvångsuppsägningar genom naturliga avgångar och frivilliga lösningar. Vid utgången av 2024 hade Porsche omkring 42 600 anställda.
Den nytillträdde vd Michael Leiters har fått i uppdrag att genomföra en omfattande omstrukturering efter att försäljningen på den tidigare mycket lönsamma kinesiska marknaden rasat samtidigt som bolagets elbilsstrategi tappat fart.
Enligt Daniel Schwarz, fordonsanalytiker på Metzler, motsvarar personalminskningen i stort sett nedgången i försäljningsvolymerna.
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Tros inte kunna återerövra Kina
Han bedömer att besparingarna är nödvändiga eftersom någon återgång till stark tillväxt i Kina inte väntas.
Som en del av uppgörelsen garanterar Porsche att bolagets anläggningar hålls öppna åtminstone till slutet av 2035.
Företaget planerar samtidigt investeringar på 2,1 miljarder euro i huvudfabriken i Stuttgart-Zuffenhausen och forsknings- och utvecklingscentret i Weissach.
Även Mercedes-Benz och BMW genomför kostnadsbesparingar när den tyska bilindustrin pressas av elektrifieringen, kinesisk konkurrens och höjda tullar.
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