Arvingarna till Porsche förlorade 35 miljarder kronor

Förmögenheten sitter i ett holdingbolag

Pengarna ligger i Porsche Automobil Holding SE, som äger 53,3 procent av stamaktierna i Volkswagen och 25 procent plus en aktie av stamaktierna i Porsche AG, enligt bolaget. Värdet följer därmed kursen i Porsche SE.

Dagens PS rapporterade i veckan att BMW-arvingarna blev av med 31 miljarder kronor på samma lista. Aktieinnehaven värderas till stängningskurserna den 15 september, och samtliga belopp är uppskattningar, enligt T-online.

Nedskrivningen på tre miljarder euro

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Porsche SE redovisade en förlust efter skatt på 2,22 miljarder euro för första halvåret. Bakom den låg nedskrivningar på 3,0 miljarder euro av Volkswagen-posten och 200 miljoner av Porsche AG. Nedskrivningar påverkar inte kassan, utan speglar hur lågt marknaden värderar innehaven, skriver Berliner Zeitung.

Porsches globala leveranser föll 16 procent under första halvåret 2026, och enbart i Kina föll dem med 32 procent, enligt bolaget.

Mellan 50 och 70 svenska bolag har Volkswagen bland sina kunder. Clepa har bedömt att upp till 20 000 jobb i den svenska fordonssektorn kan försvinna till 2030, skrev Realtid i juli.

Familjen Merck fördubblade sin förmögenhet

På samma lista och med samma mätdag värderas familjen Merck, som äger läkemedels- och kemikoncernen med samma namn, nu till 50,7 miljarder euro mot 24,5 i fjol, enligt euronews. De har alltså dubblat sin förmögenhet genom samma mekanik.

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