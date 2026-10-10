Familjen Porsche är 3,1 miljarder euro fattigare än för ett år sedan, motsvarande cirka 35 miljarder kronor. Det gjorde att de tappade fem platser på listan över Tysklands rikaste. Pengarna har inte dock inte lämnat något konto.
Arvingarna till Porsche förlorade 35 miljarder kronor
På listan föll familjen Porsche från 15,5 till 12,4 miljarder euro, omkring 20 procent. Det är den största nedgången i absoluta tal inom topp 50, enligt euronews. Per dag blir det 8,5 miljoner euro, skriver Berliner Zeitung, eller omkring 95 miljoner kronor.
På samma lista finns BMW-arvingarna med, som tappade 2,8 miljarder euro.
Familjen Porsche värderas gemensamt
Familjen härstammar från Ferdinand Porsche, som konstruerade bilen som blev VW-bubblan. Hans barn Ferry och Louise bildade de två grenarna, Porsche och Piëch, efter att Louise gift sig med Anton Piëch.
I fjärde generationen år 2013 räknades antalet till 34 kusiner, men vem som äger vad är inte offentligt, skriver Trend. Listan värderar därför familjen gemensamt.
Fem av de tio ägarrepresentanterna i Porsche SE:s styrelse heter Porsche eller Piëch: ordföranden Wolfgang Porsche, vice ordföranden Hans Michel Piëch, Sophie Piëch, Ferdinand Oliver Porsche och Peter Daniell Porsche, enligt bolaget.
Förmögenheten sitter i ett holdingbolag
Pengarna ligger i Porsche Automobil Holding SE, som äger 53,3 procent av stamaktierna i Volkswagen och 25 procent plus en aktie av stamaktierna i Porsche AG, enligt bolaget. Värdet följer därmed kursen i Porsche SE.
Dagens PS rapporterade i veckan att BMW-arvingarna blev av med 31 miljarder kronor på samma lista. Aktieinnehaven värderas till stängningskurserna den 15 september, och samtliga belopp är uppskattningar, enligt T-online.
Nedskrivningen på tre miljarder euro
Porsche SE redovisade en förlust efter skatt på 2,22 miljarder euro för första halvåret. Bakom den låg nedskrivningar på 3,0 miljarder euro av Volkswagen-posten och 200 miljoner av Porsche AG. Nedskrivningar påverkar inte kassan, utan speglar hur lågt marknaden värderar innehaven, skriver Berliner Zeitung.
Porsches globala leveranser föll 16 procent under första halvåret 2026, och enbart i Kina föll dem med 32 procent, enligt bolaget.
Mellan 50 och 70 svenska bolag har Volkswagen bland sina kunder. Clepa har bedömt att upp till 20 000 jobb i den svenska fordonssektorn kan försvinna till 2030, skrev Realtid i juli.
Familjen Merck fördubblade sin förmögenhet
På samma lista och med samma mätdag värderas familjen Merck, som äger läkemedels- och kemikoncernen med samma namn, nu till 50,7 miljarder euro mot 24,5 i fjol, enligt euronews. De har alltså dubblat sin förmögenhet genom samma mekanik.
Läs även: 5 000 miljarder i bonus till bankchefer – vore förbjudet i Sverige
Läs även: Tyska skräckscenariot för svensk kärnkraft: ”Vetorätt”