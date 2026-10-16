Nya motorvägen måste asfalteras om: "Som att köra på en tvättbräda"

Kostar tio miljoner att åtgärda

Totalt handlar det om ungefär 7,5 kilometer där asfalten ska fräsas bort och läggas om. Arbetet väntas pågå under fem veckor och vara klart en vecka in i november.

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Kostnaden för extrainsatsen? Någonstans mellan fem och tio miljoner kronor.

Under tiden arbetet pågår stängs ett körfält av i taget, vilket Trafikverket konstaterar kommer att begränsa framkomligheten på E18 kraftigt.

”Det kan säkert vara lite irritation över att vi är på plats igen. Det kommer vara ungefär åtta skift totalt, men sedan är vi borta”, lovar Trafikverkets Per Ahlenius.

”Då ska det vara en mycket jämnare och bättre väg. Jag tror att trafikanterna kommer uppskatta att vi ändå gör den här åtgärden”, hoppas han.

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Vattenplaning nästa

Handlar det inte om vägar som är som en tvättbräda så handlar det om något näraliggande, nämligen vatten.

Trafikverket ska nämligen rusta 90 mil väg i Västmanland för att bättre klara stora vattenmängder.

Det handlar både om ny beläggning och avvattning där dikning och vägtrummor ses över.

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”Att få bort vatten från vägen är en viktig del av det förebyggande underhållet”, säger Madeleine Engström, sektionschef för vägunderhåll på Trafikverket, hos SVT.

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E18 från ovan. Nu ska Trafikverket asfaltera om nya motorvägen. Det ska, så att säga, bli ”fintvätt” i stället för att kännas som att ”köra på en tvättbräda”. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

Mångårig satsning nationellt

Det här är en del av en mångårig nationell satsning som Trafikverket gör för att få bort risker för vattenplaning genom nya ytskikt.

Upprustningen sker över hela landet och ska pågå fram till och med 2037. Då ska det eftersatta vägunderhåll som Trafikverket kostnadsberäknar till cirka 35 miljarder kronor, vara åtgärdat.

Under denna långa period väntas volymen vägunderhåll öka med omkring 80 procent.

”Tidigare har vi fått fokusera på det vältrafikerade vägnätet så det mindre har fått stå tillbaka. Med mer pengar kan vi dika upp och dränera det mindre vägnätet också så att man vidmakthåller bärigheten”, säger Lennart Westin, projektledare på Trafikverket, hos SVT.

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