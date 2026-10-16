Det har inte ens gått 1,5 år. Ändå måste nya motorvägen asfalteras om. ”Som att köra på en tvättbräda”, klagar bilisterna.
Nya motorvägen måste asfalteras om: "Som att köra på en tvättbräda"
Det har varit ett stort projekt att bygga om E18 väster om Västerås. Alla inblandade andades ut när invigningen av den flera mil långa nya sträckan kunde invigas för halvannat år sedan.
Nu är det dags att dra efter andan igen. Motorvägen måste asfalteras om. Trafikverket tvingas åtgärda vibrationerna i vägbanan, något som gjort att bilisterna klagat och sagt att nya motorvägen är ”som att åka på en tvättbräda”.
Ny forskning: Därför slår sänkt bensinskatt orättvist. Dagens PS
Lade för tunt lager asfalt
Det gäller E18 mellan Köping och Västjädra där nu Trafikverket gör om och gör rätt – för det var här som så ofta annars snålheten som bedrog visheten.
”Det blev inte som vi hade tänkt. En effekt av att vi bara lade ett tunt lager med asfalt”, säger projektledaren Per Ahlenius på Trafikverket hos SVT Nyheter.
Nu ska delar av den cirka 2, kilometer långa sträckan åtgärdas med ny asfalt i båda riktningarna – knappast populärt hos de bilister som just börjat vänja sig vid en fullödig vägbredd efter flera år av vägarbeten.
”Kinesiska bilar en fara” – övervakningen skakar Norge. Dagens PS
Kostar tio miljoner att åtgärda
Totalt handlar det om ungefär 7,5 kilometer där asfalten ska fräsas bort och läggas om. Arbetet väntas pågå under fem veckor och vara klart en vecka in i november.
Kostnaden för extrainsatsen? Någonstans mellan fem och tio miljoner kronor.
Under tiden arbetet pågår stängs ett körfält av i taget, vilket Trafikverket konstaterar kommer att begränsa framkomligheten på E18 kraftigt.
”Det kan säkert vara lite irritation över att vi är på plats igen. Det kommer vara ungefär åtta skift totalt, men sedan är vi borta”, lovar Trafikverkets Per Ahlenius.
”Då ska det vara en mycket jämnare och bättre väg. Jag tror att trafikanterna kommer uppskatta att vi ändå gör den här åtgärden”, hoppas han.
”Offentligt”, sade domstolen: Då slängde kommunen handlingarna. Dagens PS
Vattenplaning nästa
Handlar det inte om vägar som är som en tvättbräda så handlar det om något näraliggande, nämligen vatten.
Trafikverket ska nämligen rusta 90 mil väg i Västmanland för att bättre klara stora vattenmängder.
Det handlar både om ny beläggning och avvattning där dikning och vägtrummor ses över.
”Att få bort vatten från vägen är en viktig del av det förebyggande underhållet”, säger Madeleine Engström, sektionschef för vägunderhåll på Trafikverket, hos SVT.
Hyresgästens elbil femdubblade elräkningen – nära sluta i mord. Dagens PS
Mångårig satsning nationellt
Det här är en del av en mångårig nationell satsning som Trafikverket gör för att få bort risker för vattenplaning genom nya ytskikt.
Upprustningen sker över hela landet och ska pågå fram till och med 2037. Då ska det eftersatta vägunderhåll som Trafikverket kostnadsberäknar till cirka 35 miljarder kronor, vara åtgärdat.
Under denna långa period väntas volymen vägunderhåll öka med omkring 80 procent.
”Tidigare har vi fått fokusera på det vältrafikerade vägnätet så det mindre har fått stå tillbaka. Med mer pengar kan vi dika upp och dränera det mindre vägnätet också så att man vidmakthåller bärigheten”, säger Lennart Westin, projektledare på Trafikverket, hos SVT.
Professor 1960: ”Domedagen kommer 13 november 2026”. Dagens PS