Japanska rådet: Oljebyte var tredje månad

Det är därför jämförelserna, statistiken och topplistorna över de mest pålitliga bilarna är populära. Toyota brukar ligga högt i rankningarna, men Dagens PS har också rapporterat om andra bilmärken som rullat över en miljon kilometer – både Audi och Skoda.

Men några statistiska utanförliggare slår knappast hål på ryktet som de japanska tillverkarna bär med sig, bland mekaniker såväl som privatpersoner: Lättskötta, billiga – och pålitliga.

Något både ägare och tillverkare är överens om är att regelbunden service, oavsett märke, är något som håller bilen vid liv extra länge. Oljebytet är centralt för att hålla motorn frisk, och även där verkar japanerna vara något på spåret.

Japanska råden för frisk motor

Olika tillverkare anger olika serviceintervall för sina bilar. Generellt sett rekommenderas man byta motoroljan varje eller vartannat år, respektive efter 1500–3000 mil. Låter man för lång tid, eller för många mil, passera riskerar man onödigt slitage på motorn.

Enligt råd från japanska motsvarighet till Motormännen, JAF, rekommenderas mångt tätare serviceintervaller – den som ofta kör i krävande trafik eller på tuffa vägar uppmanas till och med till oljeservice var tredje månad.

Riktlinjerna som ges är att en vanlig bensinbil bör få ny olja och filter inom ett år eller 1500 mil – den som har turbo monterad rekommenderar man oljeservice varje halvår, eller var 1000:e mil.

Dieselfordon menar man ska byta olja varje år, eller efter 1000 mil – turbo eller ej.

Keibilar, alltså de minifordon som säljs unikt på japanska marknaden, bör som standard få sin service efter 500 mil, eller 6 månader.

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Då halveras intervallen

Den som ofta kör i tung trafik, riktigt långa sträckor eller på branta vägar som är extra krävande för bilen rekommenderar man rätt och slätt att halvera intervallen för oljeservice. Den som kör bensinturbo menar man då borde byta oljan var tredje månad, eller efter maximalt 500 mils körning.

Anledningen skriver de är att oljans skyddande egenskaper snabbare försvinner vid hög belastning, men med det sagt rekommenderas man främst att förhålla sig till biltillverkarens egna rekommendationer.