”Raderats och går inte återskapa”

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Lokaltidningen skickar en ny förfrågan om att få ut namnet, men trots ett tydligt krav från domstol kommer inga handlingar nu heller.

Enligt kommundirektören Magnus Haglund, vars efterträdare det handlar om, har handlingarna nämligen a) raderats och b) går inte att återskapa.

En månad senare har Magnus Haglund bytt förklaring.

”De fanns aldrig i kommunens egna register, och därför hanterades de inte enligt kommunens arkivrutiner”, förklarar han nu via mejl.

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Efterträdaren går emot

Lokaltidningen har JO-anmält den redan domstolsdömda kommunen, för att olovligen ha slängt de begärda handlingarna.

Men den numera före detta kommundirektören hävdar fortfarande att hans beslut varit rimliga.

Hon som valdes ut, bland de hemliga sökandena, och efterträdde honom håller dock inte med.

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”Det här är väldigt enkelt. Jag förhåller mig till offentlighetsprincipen och framåt kommer ni inte ha några problem att få ut offentliga handlingar”, säger Örnsköldsviks nya kommundirektör Anna Selander till lokaltidningen.

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Hemligt, sade kommunen. Offentligt, sade domstolen. Då slängde kommunen handlingarna och förklarade dem omöjliga att återskapa. (Foto: Björn Larsson Ask /TT)

”Borde varit hemligt i alla fall”

Magnus Haglund skriver för övrigt i ett mejl till lokaltidningen att om nu inte handlingarna var hemliga, så borde de ha varit det och därmed var det ju egentligen rätt. I alla fall.

”Vi vet att den typen av publiceringar av sökande till kommunala tjänster som ÖA systematiskt gör drabbar enskilda personer på ett mycket negativt sätt och det finns flera exempel på det”, skriver Haglund.

”Kommunen vill skydda dem mot detta och vi menar att detta borde omfattas av sekretess, vilket vi också hävdade vid vårt nekande.”

Kommentaren från ÖA:s chefredaktör Linn Grundberg? ”En kommundirektör bör aldrig stå över lagen. Hur mycket man än anser att den är fel.”

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