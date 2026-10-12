Kommunen vägrade lämna ut vilka som sökt ett chefsjobb. När domstolen gav order om att göra det, slängde man handlingarna.
"Offentligt", sade domstolen: Då slängde kommunen handlingarna
Det handlar om Örnsköldsviks kommun och det handlar om kommundirektören Magnus Haglund, på väg att lämna sitt jobb.
När lokaltidningen ÖA krävde att få ta del av vilka som sökt hans jobb och ville efterträda honom, vägrade han lämna ut namnen eller ansökningarna.
23 mars kom ÖA:s begäran att få ta del av en allmän handling med namnen på de som sökt jobbet som kommundirektör i Örnsköldsvik.
En vecka senare kom svaret. Kommunstyrelsen förklarade att uppgifterna omfattades av sekretess och vägrade lämna ut namnen.
Viktigt hålla hemligt, sade kommunen
Kommunjuristen Sara Poulsen, som undertecknar mejlet till tidningen, förklarar att det fanns ”ansökningshandlingar förvarade hos Örnsköldsviks kommun” och att det således var ”fullt möjligt att ta fram uppgifter om vilka som sökt tjänsten”.
Problemet? Det var ändå viktigt att hålla handlingen hemlig, eftersom lämpliga kandidater kunde skrämmas bort om deras namn blev offentliga.
I maj överklagade ÖA hemligstämpeln till kammarrätten och 4 september kom domen därifrån.
Kammarrätten ger tidningen rätt, Namnen på de sökande är offentliga uppgifter och ska därför lämnas ut, slår kammarrätten fast.
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”Raderats och går inte återskapa”
Lokaltidningen skickar en ny förfrågan om att få ut namnet, men trots ett tydligt krav från domstol kommer inga handlingar nu heller.
Enligt kommundirektören Magnus Haglund, vars efterträdare det handlar om, har handlingarna nämligen a) raderats och b) går inte att återskapa.
En månad senare har Magnus Haglund bytt förklaring.
”De fanns aldrig i kommunens egna register, och därför hanterades de inte enligt kommunens arkivrutiner”, förklarar han nu via mejl.
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Efterträdaren går emot
Lokaltidningen har JO-anmält den redan domstolsdömda kommunen, för att olovligen ha slängt de begärda handlingarna.
Men den numera före detta kommundirektören hävdar fortfarande att hans beslut varit rimliga.
Hon som valdes ut, bland de hemliga sökandena, och efterträdde honom håller dock inte med.
”Det här är väldigt enkelt. Jag förhåller mig till offentlighetsprincipen och framåt kommer ni inte ha några problem att få ut offentliga handlingar”, säger Örnsköldsviks nya kommundirektör Anna Selander till lokaltidningen.
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”Borde varit hemligt i alla fall”
Magnus Haglund skriver för övrigt i ett mejl till lokaltidningen att om nu inte handlingarna var hemliga, så borde de ha varit det och därmed var det ju egentligen rätt. I alla fall.
”Vi vet att den typen av publiceringar av sökande till kommunala tjänster som ÖA systematiskt gör drabbar enskilda personer på ett mycket negativt sätt och det finns flera exempel på det”, skriver Haglund.
”Kommunen vill skydda dem mot detta och vi menar att detta borde omfattas av sekretess, vilket vi också hävdade vid vårt nekande.”
Kommentaren från ÖA:s chefredaktör Linn Grundberg? ”En kommundirektör bör aldrig stå över lagen. Hur mycket man än anser att den är fel.”
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