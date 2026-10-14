Ett danskt förbud mot elsparkcyklar var på tapeten redan i somras, nu visar en undersökning från DR att nästan hälften av danskarna ställer sig bakom ett sådant förbud.
Danskarna har tröttnat: Nästan hälften vill förbjuda elsparkcykel
I Paris tvingas man till hjälm och varselväst om man ska dundra fram på stadens gator med elsparkcykel. I Storbritannien är de endast tillåtna att använda på privat mark, den som vill köra på offentlig väg får hålla sig till de statligt godkända uthyrningsställena.
Elsparkcyklar går hand i hand med allvarliga olyckor och på flera håll i Europa verkar bägaren ha runnit över. I somras aviserade Transportstyrelsen att man påbörjar en ny utredning kring reglerna för de eldrivna illbattingarna, redan i början av 2027 kan vi vänta oss någon form av rapport från utredningen – men än vågar man inte berätta noggrannare om det.
I Norge har en liknande utredning landat i besked om att åldersgränsen för att köra elsparkcykel ska höjas, från 12 år till 16 år. Förhoppningen där är att man till vårkanten nästa år ska hunnit att få igenom den regeländringen.
Bör ”förpassas till lekplatser”
I Danmark är diskursen något vassare. Redan i somras rapporterade Dagens PS om en tankesmedja med fokus på trafiksäkerhet som menade att den samlade forskningen stödde ett totalförbud mot elsparkcyklar i Danmark.
Dansk statistik pekar på att olycksrisken för elsparkcyklar är åtta till nio gånger högre än för cykel, när man tittat på polisregistrerade olyckor. Tankesmedjan menar också att elskateboards, så kallade hoverboards och liknande företeelser ”helt ska förpassas till lekplatser”.
44 procent vill se förbud
Och gällande förbud för i alla fall elsparkcyklarna verkar det finnas stöd hos allmänheten. I en undersökning som DR genomfört, där ungefär 1000 danskar tillfrågats, framgår det att 44 procent vill förbjuda elsparkcyklar.
”Vi vet att farliga situationer uppstår i trafiken. Och den otryggheten översätts sedan till att vissa tycker att hela grejen borde förbjudas”, kommenterar chefen för Trafiksäkerhetsrådet, Jakob Bøving Arendt.
Han menar dock att ett totalförbud skulle vara en alltför drastisk åtgärd, och föreslår istället mer utredningar kring vilka konsekvenser elsparkcyklarna har i trafiken.
Så många skadas allvarligt i Sverige
Elsparcykelolyckor fyller rubriker i svenska nyhetsmedier varje dag. Det senaste nyhetsdygnet har bjudit på minst sex tillbud, olyckor eller åtal:
- Aftonbladet: Mc och elsparkcykel i krock – en skadad
- Piteåtidningen: Man jagade pojke på elsparkcykel: ”Slog slint för mig”
- Enköpingsposten: Pappa åtalas – lät 14-årige sonen köra för snabb elsparkcykel
- SMP: Nioåring i olycka med snabb elsparkcykel i Växjö – förälder misstänks för brott
- Laholms tidning: Pojke på elsparkcykel påkörd av bilist
Och skadestatistiken följer. Transportstyrelsen rapporterade i början av året en ökning av de allvarliga olyckorna på elsparkcykel: Förra året omkom sju personer i olyckor där elsparkcyklar var inblandade, vilket nästan markerar en fördubbling mot 2024 då fyra personer omkom.
Antalet skadade uppgick under 2025 till strax över 6600, motsvarande siffra för 2024 var ungefär 4800.
Hittills är de svenska reglerna bland de slappaste för elsparkcyklar i Norden, något Dagens PS tidigare rapporterat om. Huruvida den nuvarande utredningen kan råda bot på den saken återstår att se.