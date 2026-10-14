Danskarna har tröttnat: Nästan hälften vill förbjuda elsparkcykel

Elsparkcyklar går hand i hand med allvarliga olyckor och på flera håll i Europa verkar bägaren ha runnit över. I somras aviserade Transportstyrelsen att man påbörjar en ny utredning kring reglerna för de eldrivna illbattingarna, redan i början av 2027 kan vi vänta oss någon form av rapport från utredningen – men än vågar man inte berätta noggrannare om det.

I Norge har en liknande utredning landat i besked om att åldersgränsen för att köra elsparkcykel ska höjas, från 12 år till 16 år. Förhoppningen där är att man till vårkanten nästa år ska hunnit att få igenom den regeländringen.

Bör ”förpassas till lekplatser”

I Danmark är diskursen något vassare. Redan i somras rapporterade Dagens PS om en tankesmedja med fokus på trafiksäkerhet som menade att den samlade forskningen stödde ett totalförbud mot elsparkcyklar i Danmark.

Dansk statistik pekar på att olycksrisken för elsparkcyklar är åtta till nio gånger högre än för cykel, när man tittat på polisregistrerade olyckor. Tankesmedjan menar också att elskateboards, så kallade hoverboards och liknande företeelser ”helt ska förpassas till lekplatser”.