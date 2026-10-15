Fortsatt trubbel i produktionen: EX60 byggs i en tiondel av takten

Dagens PS har redan rapporterat om hur den nya megacasting-tekniken sätter käppar i hjulen Volvo. Då förklarade presschefen, Kristin Boldemann Wester, att man inom flera områden är ute på outforskad mark, att man väntade sig visst motstånd men att läget är värre än vad man tidigare hade väntat.

Ett rykte som florerade bland vissa motormedier var också att fabriken i Floby, som producerar motorn till EX60, inte hann med att leverera tillräcklig volym till Volvo. De uppgifterna har dock senare tillbakavisats.

Fokus på Europa – USA får snåla

Med den låga tillgången och höga efterfrågan blir det obalans på EX60-marknaden. Vissa som beställt bilen har fått leveransdatumet uppskjutet flera gånger. Som konsekvens av detta, skriver bland annat Car and Driver, att modellen kan bli en raritet i USA ett bra tag framåt.

I ett brev till amerikanska återförsäljare framgår det från Volvos håll att större delen av EX60-leveranserna kommer att försenas till någon gång efter andra kvartalet 2027. Björnparten av de färdigställda bilarna ska nämligen gå till den europeiska marknaden.

Hos bilhandlarna på andra sidan Atlanten är beskedet dräpande.

Matthew Haiken, som driver Prestige Volvo i New Jersey, citeras av Automotive news när han beskriver att Volvo riskerar att tappa marknadsandelar mot bland annat BMW:s nya elbilar – däribland iX3, som går vinnande ur en stor sammanslagning av europeiska biltester.

Volvos mål för EX60 har i USA varit 7000 sålda bilar innan årsskiftet – väl tilltaget jämfört med hur många EX90 (3913) respektive EX30 (5409) man sålde 2025.

”Vi behöver bilen nu mer än någonsin”, säger Haiken till i intervjun.

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Dina rättigheter om bilen försenas

För den som väntar på sin nya bil finns det vissa rättigheter att luta sig mot. Enligt Konsumentverket kan du kräva att bilen levereras och i vissa fall häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller kräva ersättning för extra kostnader som förseningen orsakar.

För nya bilar finns dessutom en branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund som ger köparen möjlighet att sätta en bestämd tilläggstid på minst fyra veckor. Om bilen inte levereras inom den tiden kan köpet hävas. Volvo Car Retail har samma villkor i sina leveransbestämmelser.

Men det går åt båda hållen. Om bilen väl står redo för avhämtning och köparen blir sen med betalning kan återförsäljaren kräva dröjsmålsränta. Om betalningen uteblir kan företaget i vissa fall häva köpet och kräva ersättning på 10 procent av bilens avtalade pris, skriver Volvo på hemsidan.