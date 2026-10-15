Ny forskning: Därför slår sänkt bensinskatt orättvist

Forskarna har analyserat ett scenario där Sverige höjer drivmedelspriserna fram till år 2030 i linje med förslagen i den statliga Styrmedelsutredningen.

Därefter har de beräknat hur en riktad kompensation skulle kunna utformas till bilförarna på landsbygden med inkomster under den svenska medianinkomsten.

Billigare att tanka och dansa från 1 juli. Dagens PS

Höginkomsttagare kör längst

Studien visar att bilägandet är betydligt mindre bland personer med de lägsta inkomsterna.

Den visar också att skillnaderna i bilkörning inom inkomstgrupper i storstad, mindre stad och landsbygd är större än skillnaderna mellan olika inkomstgrupper.

De flesta bilägare använder sina bilar relativt sparsamt och påverkas därför i begränsad utsträckning av högre drivmedelspriser.

Samtidigt finns en mindre grupp, cirka 15 procent av bilägarna, som kör betydligt mer än genomsnittet. De bilägarna återfinns oftast i den övre delen av inkomstspannet, visar studien.

Det är de bilägarna som påverkas mest av höjda bensinpriser. Bilägare med höga inkomster är också de som hittills i störst utsträckning bytt till elbil.

ANNONS

USA vill lätta på sanktioner mot ryska skuggflottan. Dagens PS