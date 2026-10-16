Veckans vinnare: Indiska IT-aktier rusar – bästa veckan på 18 år

Uppgången sticker ut på en skakig global börs där oro för lönsamheten i AI-investeringarna har pressat teknikaktier. Samtidigt har indiska IT-bolag fått stöd av kvartalsrapporter som överträffat förväntningarna.

Rapporter lyfter sektorn

Två av veckans tydliga draglok är Tech Mahindra och Wipro.

Tech Mahindra steg över 8 procent på fredagen efter att ha redovisat högre intäkter än väntat för det andra kvartalet. Bolaget fick också stöd av nya affärer värda drygt 1 miljard dollar – en ökning med 25 procent jämfört med samma period i fjol, enligt Reuters.

Wipro steg nära 6 procent efter att även bolagets intäkter överträffat analytikernas prognoser. Investerarna tog fasta på utsikterna för större kundavtal som kan bidra till tillväxt under kommande kvartal, enligt Reuters.

AI-oron skapar en öppning

Uppgången sker samtidigt som investerare omvärderar sina innehav i AI-relaterade bolag. Farhågor om höga finansieringskostnader och osäker avkastning på de massiva investeringarna i AI-infrastruktur har utlöst försäljningar i delar av tekniksektorn.

Indiska IT-konsulter har tidigare pressats av oro för att AI ska slå mot traditionella outsourcingtjänster. Nu får sektorn i stället stöd av tecken på stabilare efterfrågan och förbättrade affärsmöjligheter.

Det betyder inte att problemen är över. Trots veckans kraftiga återhämtning låg Nifty IT-indexet fortfarande omkring 16 procent på minus för året, enligt Reuters.

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Veckans rally visar hur snabbt kapital kan flytta mellan delar av teknikmarknaden när investerarnas syn på AI förändras.

Men den långsiktiga utmaningen kvarstår. Indiska IT-bolag behöver visa att de kan omvandla AI-utvecklingen till uthållig tillväxt och lönsamhet.

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