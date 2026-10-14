Toppbetyg, flertalet fina utmärkelser i bagaget och ett otroligt rimligt månadspris som tjänstebil. Här kikar vi på varför BMW iX3 rankas bäst av europeiska testare, och vilka alternativ som flåsar den populära modellen i nacken.
BMW iX3 vinner 592 biltester – kostar 2 966 kronor i månaden
När 592 olika biltester från åtta europeiska länder vägs samman står en segrare på toppen: BMW iX3 får högst snittbetyg – kanske föga förvånande efter att modellen knipit titeln som både Årets bil OCH Årets elbil 2026.
Sveriges vanligaste företagsbil däremot, Volvo XC60, hamnar på en sorgsen plats 32 av 37.
Testerna kommer från 21 olika biltidningar, bland dem ADAC och Auto Bild i Tyskland, Top Gear i Storbritannien och norska Motor. Respektive betyg är omräknat till en skala från 0 till 100, som justerats efter hur generösa respektive redaktion brukar var när de sätter sina betyg.
Toppen domineras tydligt av eldrivna bilar, plats 1–9 tilldelas elbilar. Populariteten syns också tydligt på företagssidan där allt fler förmånsbilister väljer eldrift.
”De allra flesta vill slippa att investera i en ny bil och komma undan osäkerheten med andrahandsvärdet”, sa tjänstebilsexperten Ronny Svensson på Ynnor när Privata Affärer granskade tio tjänstebilar på söndagen.
Årets bil förtjänar sin titel: ”Förbaskat bra”
I den stora genomgången får BMW iX3 ett sammantaget betyg på hela 86,1 – detta efter att modellen har synats av 15 redaktioner i sex olika länder.
Hos tyska Auto Zeitung har bilen vunnit tre jämförelsetester sedan maj. ”BMW iX3 vinner välförtjänt tack vare den bästa helhetsbalansen av kvalitet, manövrering, komfort, köregenskaper, effektivitet och räckvidd”, skriver testaren Michael Godde i det senaste, från den 7 oktober.
Gerald Czajka på Auto Bild kallar iX3 ”en förbaskat bra elsuv som tekniskt öser ur det fulla” men tillägger att ”förbrukning och pris får dock gärna ligga lägre”.
Trots goda betyg är modellen långt ifrån dyrast på listan. Skatteverkets nybilspris för iX3 40 Active Edition är 679 900 kronor, och efter elbilsavdraget blir förmånsvärdet 71 189 kronor om året, vilket vid 50 procents marginalskatt kostar föraren 2 966 kronor i månaden. Volvo XC60, som hamnar bland listans bottenskrap, är 1270 kronor dyrare per månad.
Laddhybriden blir lite sämre, och lite dyrare
Škoda Superb, här i laddhybridversion, kniper andraplatsen, en tiondels poäng efter iX3.
Superb Combi Selection iV kostar 137 900 kronor mindre än iX3, men en laddhybrid får bara 140 000 kronor avdragna från nybilspriset. För en ren elbil gäller upp till 350 000 kronor. Förmånsvärdet för Škodan landar därmed på 80 984 kronor och man betalar 408 kronor mer i månaden för den billigare bilen.
Därför får EX60 bronsplats
På tredjeplats hittar vi XC60-ersättaren, EX60. Modellen beskrivs alltjämt som en ödesmodell för Volvo, och nyligen uppdagades det problem på produktionslinjen som gör att man hittills bara levererat omkring 300 bilar. Men väl i händerna på en förare presterar el-SUV:en enligt förväntan.
Den är ”precis så bra som väntat, och som den måste vara”, skriver Øivind Monn-Iversen på norska Motor.
Auto Express satte EX60 tvåa efter iX3 i en jämförelse i augusti. ”Den är ett utmärkt alternativ till iX3, inte riktigt lika effektiv och dyr om du uppgraderar till det största batteriet”, skriver Dean Gibson.
En EX60 P6 Plus kostar föraren, efter avdrag, 2 996 kronor i månaden.
Så bra är Mercedes GLC
Mercedes GLC i elversion är fyra på listan och har faktiskt slagit iX3 tyska jämförelser, bland annat hos Auto Bild. De båda sopade dock mattan med Audi Q6 e-tron quattro.
GLC kostar föraren 3 486 kronor i månaden.
Plats fem till tio går till Škoda Elroq, Tesla Model 3 respektive Model Y, Kia EV6, Škoda Enyaq och Kia EV3, alla med mellan 80,9 och 83,0 i betyg. Bakhjulsdrivna Model 3 ger lägst skatt av dem, 2 210 kronor i månaden.
Favoriten får storstryk
Företag och andra juridiska personer har registrerat 8 083 nya XC60 i år, flest av alla modeller enligt Mobility Sweden. I genomgången får laddhybriden en totalpoäng på 74,3, vilket säkrar plats 32 på listan.
”Även om komforten är fortsatt anmärkningsvärd är laddhybriddrivlinan mindre effektiv och presterar sämre än de närmaste konkurrenternas”, skriver Alexandre Bataille på franska Caradisiac. En XC60 T6 Core kostar föraren 4 236 kronor i månaden.
Kusinen Polestar 4 kommer på plats 34. Michael Godde på Auto Zeitung skriver att den ”övertygar när det gäller finish, sittkomfort och reglage men tappar i bromsförmåga”.
BYD Sealion 7 är sist med 70,5.
”De nya bilmärkena har tveklöst uppförsbacke på företagsmarknaden. För företagen får inte tjänstebilarna bli stående i väntan på reservdelar”, konstaterade Ronny Svensson till Privata Affärers tjänstebilsgenomgång.
Utredning vill trappa ner avdraget från 2028
Avdraget på 350 000 kronor gäller även elbilar som tas i trafik 2027, under hela innehavet. I maj föreslog dock en statlig utredning att det sänks till 200 000 kronor för bilar som registreras 2028, för att sedan fasas ut och försvinna helt 2031.
”Utredningen anser att dagens nedsättning av förmånsvärdena för elbilar, laddhybrider och gasbilar är för hög”, skriver utredaren Svante Mandell. En iX3 som registreras 2028 skulle med förslaget kosta föraren 921 kronor mer i månaden.
Nästa år höjs prisbasbeloppet till 59 600 kronor. Statslåneräntan låg den 9 oktober på 3,07 procent mot 2,55 procent i årets förmånsvärden, och står den kvar i slutet av november blir iX3 57 kronor dyrare i månaden 2027.
Så rankade modellerna
|Plats
|Modell
|Betyg
|Kr/mån netto
|1
|BMW iX3
|86,1
|2 966
|2
|Skoda Superb laddhybrid
|86,0
|3 374
|3
|Volvo EX60
|84,7
|2 996
|4
|Mercedes GLC el
|83,5
|3 486
|5
|Skoda Elroq
|83,0
|2 489
|6
|Tesla Model 3
|82,9
|2 210
|7
|Tesla Model Y
|81,8
|2 374
|8
|Kia EV6
|81,2
|2 692
|9
|Skoda Enyaq
|80,9
|2 604
|10
|Kia EV3
|80,9
|2 402
|32
|Volvo XC60 laddhybrid
|74,3
|4 236
|37
|BYD Sealion 7
|70,5
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