Teslas raketbil uppvisad – gjorde kickflip över lastbil

De senaste månaderna har Musks Tesla strösslat små teasers för Roadstertekniken i branschmedia. Dagens PS var tidiga på att lyfta raketutblåsen i aktern som syntes på en bild som publicerades inför lanseringen, och hos bland annat Electrek kunde man läsa om ett patent med fläktar på undersidan av en bil som skulle bidra med downforce och bättra väghållningen vid riktigt höga hastigheter.

Bilen flyger, på riktigt

Och under natten fick hela spektrat av galen teknik visas upp: Tack vare sugfläktarna, som uppges ge upp till 2 g nedåtkraft, kunde uppvisningsbilen sakta men säkert köra uppför halvloopen – och sedan accelerera rakt ut i luften för att sedan vändas på rätt köl av undermonterade raketutblås för att sedan stilla och säkert landa på marken. Mercedes, och på senare dagar Dongfeng, kan slänga sig i väggen med sina loop-reklamfilmer.

De parkerade bilarna, och lastbilen, stod på tur. Roadstern närmade sig i maklig fart, lämnade marken och rev av en kickflip (alltså en 360-graders snurr) över hindret.

Till sist var det också löftet om raketacceleration som skulle infrias. Musk hade tidigare lovat 0–100 på både under två sekunder och senare under en sekund. I klippet som laddats upp på företagets YouTube-kanal konstaterar man att den når 96,5 km/h (60 mph) på 0,81 sekunder.

”Den kan göra helt galna grejer. Vad du än vill”, konstaterade Musk under lanseringen enligt Car and Driver.

”Det här är kanske inte en bil som optimerats för säkerhet, men den drar upp rolighetsmätaren till 11 av 10″, lade han till skämtsamt.

Raketfunktionen bygger på tryckluft snarare än raketbränsle. Två tankar rymmer totalt 600 liter luft, som släpps ut genom tio munstycken. Fyra sitter baktill och ska enligt Tesla leverera över 80 kilonewton i dragkraft.