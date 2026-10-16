Efter flertalet förseningar var det äntligen dags för Elon Musk att visa upp sin Roadster. Mytomspunnen, hånad – efterlängtad. Till sist verkar det som att tekniken hunnit ifatt visionerna, och Musk fick sin flygande bil. Att någon annan lyckas lägga vantarna på den är nog mindre troligt.
Teslas raketbil uppvisad – gjorde kickflip över lastbil
Lanseringsevenemanget hölls på en SpaceX-testsajt i Texas, utomhus i natt. De få som bjudits in till uppvisningen möttes av en slags gigantisk halvloop i ren och skär Hot Wheels-anda, på annat ställe hade man parkerat fem andra fordon – däribland en Tesla Semi – bredvid varandra.
De senaste månaderna har Musks Tesla strösslat små teasers för Roadstertekniken i branschmedia. Dagens PS var tidiga på att lyfta raketutblåsen i aktern som syntes på en bild som publicerades inför lanseringen, och hos bland annat Electrek kunde man läsa om ett patent med fläktar på undersidan av en bil som skulle bidra med downforce och bättra väghållningen vid riktigt höga hastigheter.
Bilen flyger, på riktigt
Och under natten fick hela spektrat av galen teknik visas upp: Tack vare sugfläktarna, som uppges ge upp till 2 g nedåtkraft, kunde uppvisningsbilen sakta men säkert köra uppför halvloopen – och sedan accelerera rakt ut i luften för att sedan vändas på rätt köl av undermonterade raketutblås för att sedan stilla och säkert landa på marken. Mercedes, och på senare dagar Dongfeng, kan slänga sig i väggen med sina loop-reklamfilmer.
De parkerade bilarna, och lastbilen, stod på tur. Roadstern närmade sig i maklig fart, lämnade marken och rev av en kickflip (alltså en 360-graders snurr) över hindret.
Till sist var det också löftet om raketacceleration som skulle infrias. Musk hade tidigare lovat 0–100 på både under två sekunder och senare under en sekund. I klippet som laddats upp på företagets YouTube-kanal konstaterar man att den når 96,5 km/h (60 mph) på 0,81 sekunder.
”Den kan göra helt galna grejer. Vad du än vill”, konstaterade Musk under lanseringen enligt Car and Driver.
”Det här är kanske inte en bil som optimerats för säkerhet, men den drar upp rolighetsmätaren till 11 av 10″, lade han till skämtsamt.
Raketfunktionen bygger på tryckluft snarare än raketbränsle. Två tankar rymmer totalt 600 liter luft, som släpps ut genom tio munstycken. Fyra sitter baktill och ska enligt Tesla leverera över 80 kilonewton i dragkraft.
Flygplansinspiration i både form och kupé
Roadstern som visades upp inatt har fått en betydligt mer utpräglad superbilsform än den ursprungliga konceptbilen från 2017. Den låga, kilformade karossen har rena linjer, uppåtöppnande dörrar och ljusramper som sträcker sig över bilens bredd. Bak dominerar en stor diffusor där fläktarna och raketmunstyckena samsas. Designchefen Franz von Holzhausen berättar för The Independent att teamet bland annat hämtat inspiration från det amerikanska spaningsflygplanet SR-71 Blackbird.
Även kupén har fått en tydlig flygplansprägel. Roadstern är tvåsitsig, med stolar som byggts in i chassit för att hålla nere vikten. Framför föraren sitter en yoke-ratt och styrningen sker elektroniskt utan mekanisk förbindelse mellan ratt och hjul. Även gas och broms styrs elektroniskt ”by wire”.
Tre versioner – en får inte köras på väg
Electrek skriver att Tesla planerar att erbjuda Roadster i tre utföranden: Performance, Thrust och Rocket. Skillnaderna handlar framför allt om prestanda och hur långt Tesla tar rakettekniken.
Instegsversionen Performance är den mest traditionella av de tre. Den har två sittplatser, aktiv aerodynamik och det fläktbaserade systemet som suger fast bilen mot marken. Tesla uppger att den ska klara 0–96 km/h på under 1,6 sekunder.
Thrust lägger till tryckluftsdrivna raketmunstycken baktill och riktar sig mer mot bankörning. Även den har två sittplatser, men accelerationen ska kapas till under 0,9 sekunder. Versionen ska tillverkas i begränsad upplaga.
Värstingen Rocket är däremot något helt annat. Den har bara en sittplats och ett komplett system med raketmunstycken runt bilen, vilket ska göra det möjligt att lyfta från marken och styra bilens rörelser i luften. Tesla uppger en acceleration från 0 till 96 km/h på under 0,59 sekunder. Rocket-versionen ska endast säljas på inbjudan och är inte godkänd för allmän väg.
Något slutgiltigt pris för de olika versionerna har Tesla ännu inte presenterat. Företaget har däremot öppnat för reservationer av Performance, medan de mer extrema varianterna har begränsad tillgänglighet. Produktionsstarten är planerad till 2028.