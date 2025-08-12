Dagens PS
Ny rapport avslöjar: Så pressas Europas största bilföretag

De europeiska biljättarna har det tufft efter tullar och kinas succéer. (Foto: Volkswagen, BMW och Audi)
De europeiska biljättarna har det tufft efter tullar och kinas succéer. (Foto: Volkswagen, BMW och Audi)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

En av Europas största industrier står inför en tuff period. Nu visar de senaste rapporterna på en oväntad utveckling som kan få stora konsekvenser.

Flera faktorer har lett till en svajig marknad.

Tysklands biljättar i oväntad motvind

De tyska biltillverkarna, länge betraktade som symboler för ekonomisk framgång och precision, har drabbats av en rad motgångar under 2025. Även om vissa bedömare har målat upp skräckscenarier efter de dåliga halvårsrapporterna, pekar analysen på en mer nyanserad bild.

De globala utmaningarna, som tar sig uttryck i form av tullhinder och en trögare kinesisk marknad, har satt sina spår.

Trots sjunkande vinster och ett tuffare ekonomiskt klimat är det viktigt att notera att situationen skiljer sig mellan de olika aktörerna. Enligt en analys från Automobilwoche finns det flera nyckelfaktorer som förklarar varför branschen befinner sig i detta pressade läge.

En av de mest påtagliga är de nya amerikanska tullarna, som slår hårt mot europeiska bilföretag.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (Foto: Mercedes)
Tullarna som skapar problem

De tyska biltillverkarna hade hoppats på speciallösningar med den amerikanska regeringen för att undvika de höga tullarna, men detta har inte blivit verklighet. En tullsats på 15 procent på import av fordon och komponenter från Europa har införts.

Samtidigt har europeiska fordon från USA fortsatt fri tillgång till EU-marknaden med noll procent i tull.

Denna snedvridna handelsbalans har redan kostat Mercedes-Benz Group cirka 4,6 miljarder kronor under andra kvartalet. De har sagt att kostnaderna inte kan kompenseras enbart med besparingar.

Porsche drabbas särskilt hårt eftersom de inte tillverkar bilar i USA och räknar med tullkostnader på upp emot en miljard kronor för helåret.

För hela Volkswagen-koncernen har tullarna bidragit till att det operativa resultatet minskade med 14,8 miljarder kronor under första halvåret, varav cirka 1,4 miljarder kronor kopplas direkt till de amerikanska tullarna.

BMW, å andra sidan, har klarat sig bättre tack vare sin lokala produktion i USA. Majoriteten av deras bilar som säljs där tillverkas på plats och undantas därmed från tullarna.

Utmaningar i kina och sämre marginaler

Kina är fortfarande den största strategiska huvudvärken för de tyska tillverkarna. Den kinesiska ekonomin saktar ner och konsumenterna väljer allt oftare lokala kinesiska märken, som erbjuder elbilar till priser som de europeiska tillverkarna inte kan matcha.

De tyska premiumtillverkarna, som Audi, BMW, Mercedes och Porsche, har sett en betydande minskning i försäljning, med nedgångar på mellan 10 och 30 procent.

För Volkswagen, som har en större närvaro på den kinesiska marknaden med volymmodeller, har försäljningen endast minskat med 2,3 procent. Dock förväntar sig företaget att det operativa resultatet för helåret i Kina kommer att hamna på mellan 5,7 och 11,4 miljarder kronor, en markant minskning från 2,6 miljarder euro 2023.

Samtidigt faller lönsamheten överlag. Mercedes rapporterade en marginal på endast 4 till 6 procent för sin personbilsdivision, en minskning från 6 till 8 procent. Porsche, som tidigare siktade på 20 procent, har nu sjunkit till 5,5 procent.

Även Audi har en blygsam marginal på 3,3 procent. Detta har fått flera tillverkare att sänka sina helårsprognoser för 2025.

BMW i7 M70 (Foto: BMW)
BMW i7 M70 (Foto: BMW)

Positivt trots allt

Trots utmaningarna finns det ljusglimtar. De nyligen lanserade effektivitetsprogrammen hos flera tillverkare har börjat ge resultat. Volkswagen har rapporterat om kostnadssänkningar och effektivitetsförbättringar, vilket har lett till en minskning av 10 600 anställda inom koncernen.

Även om vinster sjunker, har de stora tyska koncernerna fortfarande en stabil ekonomisk grund. Enligt Automobilwoche har de stora tillverkarna Volkswagen, BMW och Mercedes minskat sina vinster med cirka 114 miljarder kronor.

Trots detta har de fortfarande betydande reserver i form av nettolikviditet, vilket ger dem handlingsutrymme att investera i framtida teknologier som batteritillverkning och mjukvaruutveckling.

Sammanfattning av situationen för europeiska biltillverkare:

  • Tullhinder: De nya amerikanska tullarna på 15 procent slår hårt mot tyska tillverkare som Mercedes och Porsche, som drabbas av miljardkostnader.
  • Kinas utmaningar: Den kinesiska marknaden är tuff. Långsammare ekonomi och ökad konkurrens från lokala elbilmärken har lett till kraftigt minskad försäljning för premiummärkena.
  • Sjunkande marginaler: Lönsamheten faller för många tillverkare. Porsche, Mercedes och Audi har alla sänkt sina marginaler, vilket tvingat dem att revidera sina årsplaner.
  • Sparkrav: Många företag har lanserat effektivitetsprogram för att sänka kostnaderna, vilket har lett till personalminskningar och omstruktureringar.
  • Stabila reserver: Trots vinstminskningar har de flesta företag fortfarande en god finansiell ställning med stora kassareserver, vilket möjliggör fortsatta investeringar i framtidens teknik.
  • Elbilsförsäljning ökar: Försäljningen av elbilar har ökat i Europa, vilket är en ljuspunkt. Men på den avgörande kinesiska marknaden är de europeiska märkena långt efter.
  • Protektionismens risk: Den globala trenden mot protektionism och geopolitiska block sätter Europa i en utsatt position.
  • Långsiktiga utmaningar: Branschen behöver fortsätta att investera i elbilar och mjukvara, samtidigt som de måste hantera de nuvarande kostnaderna och den globala marknadssituationen.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

