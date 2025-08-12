En av Europas största industrier står inför en tuff period. Nu visar de senaste rapporterna på en oväntad utveckling som kan få stora konsekvenser.
Ny rapport avslöjar: Så pressas Europas största bilföretag
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …
Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet
En förare av en Porsche Panamera har nu fått sitt körkort indraget efter att ha fångats i en extremt hög hastighet på Autobahn. Händelsen har inte bara lett till kännbara straff utan också satt igång en intensiv debatt om säkerheten på Tysklands vägar. Porsche-föraren som bröt mot reglerna Enligt nyhetsbyrån AP har en förare av …
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga processen med en förlikningsklagan har hon krävt och beviljats rätten att ta arrest i bilförsäljarens tillgångar, vilket är ett ytterst ovanligt juridiskt verktyg. Istället för att bara göra …
Detta kan bli elbilens största genombrott någonsin
Forskning kring batteriteknik har tagit ett stort kliv framåt. Ett nytt projekt har lyckats ta fram en metod som kan göra litiumjonbatterier både mer hållbara och kraftfulla, med en stor potentiell inverkan på allt från elbilar till energilagring. Det handlar om en förändring i batteriernas uppbyggnad som minskar behovet av fossila material. Revolutionerande genombrott för …
Lyxlirarnas bluff uppdagades – nu säljs den superunika samlingen
En exklusiv Koenigsegg Regera, som beslagtagits av polisen i USA, ska nu säljas på auktion. Bilen är en av endast 80 exemplar i världen och har endast rullat drygt 16 kilometer. Det rör sig om en del av en större samling som konfiskerats efter en omfattande bedrägerihärva där ett par lockat investerare att finansiera köp …
Flera faktorer har lett till en svajig marknad.
Tysklands biljättar i oväntad motvind
De tyska biltillverkarna, länge betraktade som symboler för ekonomisk framgång och precision, har drabbats av en rad motgångar under 2025. Även om vissa bedömare har målat upp skräckscenarier efter de dåliga halvårsrapporterna, pekar analysen på en mer nyanserad bild.
De globala utmaningarna, som tar sig uttryck i form av tullhinder och en trögare kinesisk marknad, har satt sina spår.
Trots sjunkande vinster och ett tuffare ekonomiskt klimat är det viktigt att notera att situationen skiljer sig mellan de olika aktörerna. Enligt en analys från Automobilwoche finns det flera nyckelfaktorer som förklarar varför branschen befinner sig i detta pressade läge.
En av de mest påtagliga är de nya amerikanska tullarna, som slår hårt mot europeiska bilföretag.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Tullarna som skapar problem
De tyska biltillverkarna hade hoppats på speciallösningar med den amerikanska regeringen för att undvika de höga tullarna, men detta har inte blivit verklighet. En tullsats på 15 procent på import av fordon och komponenter från Europa har införts.
Samtidigt har europeiska fordon från USA fortsatt fri tillgång till EU-marknaden med noll procent i tull.
Denna snedvridna handelsbalans har redan kostat Mercedes-Benz Group cirka 4,6 miljarder kronor under andra kvartalet. De har sagt att kostnaderna inte kan kompenseras enbart med besparingar.
Porsche drabbas särskilt hårt eftersom de inte tillverkar bilar i USA och räknar med tullkostnader på upp emot en miljard kronor för helåret.
För hela Volkswagen-koncernen har tullarna bidragit till att det operativa resultatet minskade med 14,8 miljarder kronor under första halvåret, varav cirka 1,4 miljarder kronor kopplas direkt till de amerikanska tullarna.
BMW, å andra sidan, har klarat sig bättre tack vare sin lokala produktion i USA. Majoriteten av deras bilar som säljs där tillverkas på plats och undantas därmed från tullarna.
Nya tullar och regler skapar oväntad mardröm för bilindustrin
Den globala bilindustrin upplever svåra tider. Många biltillverkare, både stora och små, rapporterar sämre resultat och måste sänka sina förväntningar för
Utmaningar i kina och sämre marginaler
Kina är fortfarande den största strategiska huvudvärken för de tyska tillverkarna. Den kinesiska ekonomin saktar ner och konsumenterna väljer allt oftare lokala kinesiska märken, som erbjuder elbilar till priser som de europeiska tillverkarna inte kan matcha.
De tyska premiumtillverkarna, som Audi, BMW, Mercedes och Porsche, har sett en betydande minskning i försäljning, med nedgångar på mellan 10 och 30 procent.
För Volkswagen, som har en större närvaro på den kinesiska marknaden med volymmodeller, har försäljningen endast minskat med 2,3 procent. Dock förväntar sig företaget att det operativa resultatet för helåret i Kina kommer att hamna på mellan 5,7 och 11,4 miljarder kronor, en markant minskning från 2,6 miljarder euro 2023.
Samtidigt faller lönsamheten överlag. Mercedes rapporterade en marginal på endast 4 till 6 procent för sin personbilsdivision, en minskning från 6 till 8 procent. Porsche, som tidigare siktade på 20 procent, har nu sjunkit till 5,5 procent.
Även Audi har en blygsam marginal på 3,3 procent. Detta har fått flera tillverkare att sänka sina helårsprognoser för 2025.
Positivt trots allt
Trots utmaningarna finns det ljusglimtar. De nyligen lanserade effektivitetsprogrammen hos flera tillverkare har börjat ge resultat. Volkswagen har rapporterat om kostnadssänkningar och effektivitetsförbättringar, vilket har lett till en minskning av 10 600 anställda inom koncernen.
Även om vinster sjunker, har de stora tyska koncernerna fortfarande en stabil ekonomisk grund. Enligt Automobilwoche har de stora tillverkarna Volkswagen, BMW och Mercedes minskat sina vinster med cirka 114 miljarder kronor.
Trots detta har de fortfarande betydande reserver i form av nettolikviditet, vilket ger dem handlingsutrymme att investera i framtida teknologier som batteritillverkning och mjukvaruutveckling.
Sammanfattning av situationen för europeiska biltillverkare:
- Tullhinder: De nya amerikanska tullarna på 15 procent slår hårt mot tyska tillverkare som Mercedes och Porsche, som drabbas av miljardkostnader.
- Kinas utmaningar: Den kinesiska marknaden är tuff. Långsammare ekonomi och ökad konkurrens från lokala elbilmärken har lett till kraftigt minskad försäljning för premiummärkena.
- Sjunkande marginaler: Lönsamheten faller för många tillverkare. Porsche, Mercedes och Audi har alla sänkt sina marginaler, vilket tvingat dem att revidera sina årsplaner.
- Sparkrav: Många företag har lanserat effektivitetsprogram för att sänka kostnaderna, vilket har lett till personalminskningar och omstruktureringar.
- Stabila reserver: Trots vinstminskningar har de flesta företag fortfarande en god finansiell ställning med stora kassareserver, vilket möjliggör fortsatta investeringar i framtidens teknik.
- Elbilsförsäljning ökar: Försäljningen av elbilar har ökat i Europa, vilket är en ljuspunkt. Men på den avgörande kinesiska marknaden är de europeiska märkena långt efter.
- Protektionismens risk: Den globala trenden mot protektionism och geopolitiska block sätter Europa i en utsatt position.
- Långsiktiga utmaningar: Branschen behöver fortsätta att investera i elbilar och mjukvara, samtidigt som de måste hantera de nuvarande kostnaderna och den globala marknadssituationen.
CUPRA:s oväntade framgång driver företagets tillväxt
SEAT S.A. redovisade nyligen sina finansiella resultat för det första halvåret av 2025. Trots att företaget mötte betydande utmaningar lyckades de vända
Vanliga myter om alkohol: Vad säger vetenskapen? News 55
Svenska kronan fortsatt valutavinnare. E55
Är gigekonomin beroende av illegal arbetskraft? Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse.? Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer
De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget sett en häpnadsväckande ökning i intäkter. Hemligheten ligger i en medveten strategi som fyller kassakistorna och säkrar företagets framtid, där orderböckerna redan är fyllda för flera år framöver. Det är en strategi som nu gör …
Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken
En forskning visar att moderna säkerhetssystem i bilar kan ha en oväntad baksida. Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner, som de som varnar vid avvikelse från fil eller vid risk för krock, kan få förare att känna sig för säkra. Denna falska trygghet leder till att de kör fortare och …
Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet
Spanien har kunnat dra nytta av billig el genom sin expanderade solelsmarknad. Problemet är att snålhet leder till att nätet inte hänger med i utvecklingen. Spanien har dragit nytta av sitt soliga klimat, mer än många andra länder med liknande förhållanden. 60 procent solel Faktum är att landet får hela 60 procent av sin el …
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten. Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om. Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk …