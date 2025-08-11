SEAT S.A. redovisade nyligen sina finansiella resultat för det första halvåret av 2025. Trots att företaget mötte betydande utmaningar lyckades de vända en negativ trend under andra kvartalet.
CUPRA:s oväntade framgång driver företagets tillväxt
Mest läst i kategorin
Ljudet av "slapp papp" fällde chauffören
En misstänkt ukrainsk lastbilschaufför med ett falskt polskt körkort avslöjades tack vare en oväntad detalj. Den erfarne inspektören misstänkte att något var fel när han slog körkortet mot ett bord och fick ett ljud som inte var det förväntade, skriver Motor.no. Överlistade myndigheter med falskt körkort Det var under onsdagsförmiddagen som en ukrainsk chaufför, som …
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …
Detta kan bli elbilens största genombrott någonsin
Forskning kring batteriteknik har tagit ett stort kliv framåt. Ett nytt projekt har lyckats ta fram en metod som kan göra litiumjonbatterier både mer hållbara och kraftfulla, med en stor potentiell inverkan på allt från elbilar till energilagring. Det handlar om en förändring i batteriernas uppbyggnad som minskar behovet av fossila material. Revolutionerande genombrott för …
Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet
En förare av en Porsche Panamera har nu fått sitt körkort indraget efter att ha fångats i en extremt hög hastighet på Autobahn. Händelsen har inte bara lett till kännbara straff utan också satt igång en intensiv debatt om säkerheten på Tysklands vägar. Porsche-föraren som bröt mot reglerna Enligt nyhetsbyrån AP har en förare av …
Bilmärkets dubbelliv: Global succé krockar med total katastrof
Det svenska bilmärket Polestar befinner sig i en märklig situation. Samtidigt som försäljningen rusar på de flesta marknader, står man inför ett totalt misslyckande på sin hemmamarknad i Kina. En global resa mot toppen Polestar, som en gång i tiden var Volvos prestandaavdelning, har på kort tid lyckats skapa sig ett namn som ett eget …
Företaget lyckades bland annat öka sina totala leveranser och har nu nya strategier på plats för att ta sig an resterande del av året. En viktig del i framgången är varumärket CUPRA, som står för en betydande andel av företagets tillväxt, skriver SEAT S.A.
Vänder skutan trots tullarna
SEAT S.A. presenterade nyligen sina finansiella siffror för det första halvåret 2025. Resultaten visar på en utmanande period, som bolaget tillskriver flera faktorer.
Dessa inkluderar en förändrad försäljningsmix, införandet av EU-tullar på vissa modeller som produceras i Kina, ökade produktionskostnader och en intensifierad konkurrens på flera nyckelmarknader.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Enligt Markus Haupt, tillförordnad vd för SEAT och CUPRA, ‘förväntade vi oss ett utmanande första halvår 2025’.
Han lyfte särskilt fram de ökade marknadskonkurrenserna och tullarna på CUPRA Tavascan. Haupt uppgav också att bolaget för en ‘konstruktiv dialog’ med EU-kommissionen för att hitta en ‘positiv lösning’ på tullfrågan.
Trots dessa motgångar visade det andra kvartalet en tydlig förbättring i jämförelse med det första. Rörelseresultatet steg från 53 miljoner kronor under första kvartalet till 405 miljoner kronor under det andra, vilket indikerar en positiv utveckling som företaget avser att bygga vidare på.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Elbilar tar täten i försäljningen
Patrik Andreas Mayer, finans- och IT-direktör på SEAT S.A., kommenterade utmaningarna genom att konstatera att de ‘speglar bredare motvindar i bilindustrin’. Han underströk dock att företaget fortsätter att fokusera på sin ‘långsiktiga strategi baserad på elektrifiering, omställning och CUPRA:s tillväxt’.
Haupt tillade att SEAT S.A. är ‘övertygade’ om sin förmåga att hantera framtida utmaningar, med en stark och mångsidig produktportfölj. Han nämnde specifikt CUPRA:s sju modeller som en ‘solid grund för fortsatt tillväxt’.
Företaget arbetar även aktivt med att förbereda produktionen av en ny serie elbilar, ‘Electric Urban Car-familjen’, som planeras starta 2026. Detta projekt, som de leder för Volkswagen-koncernen, inkluderar modellen CUPRA Raval som ska bidra till att ‘demokratisera elektrisk mobilitet i hela Europa’, enligt Haupt.
Försäljningen av elbilar har under halvåret skjutit i höjden. Leveranserna av elektrifierade modeller ökade med 76,1 procent och helt eldrivna bilar mer än fördubblades, vilket drivs av stark efterfrågan på modellerna CUPRA Born och Tavascan.
CUPRA:s frammarsch i Sverige och globalt
Varumärket CUPRA fortsätter att visa starka resultat, med sitt bästa första halvår hittills. Mellan januari och juni 2025 levererades 167 600 bilar globalt, en ökning med 33,4 procent jämfört med året innan.
Totalt närmar sig CUPRA en miljon levererade bilar sedan starten 2018.
I Sverige har framgången varit särskilt tydlig, med en ökning i leveranser på 36 procent under första halvåret 2025. Detta kan jämföras med en totalmarknad som enbart ökade med 7 procent.
Per Brinkenberg, chef för CUPRA & SEAT i Sverige, uttryckte sin optimism.
“Att växa fem gånger mer än totalmarknaden bekräftar att CUPRA har en stark position i Sverige och att vi är på rätt väg”, sade han.
Experterna: Det här är Europas bästa sportkombi
I jakten på den perfekta kombinationen av prestanda, praktikalitet och körglädje ställs tre av Europas hetaste sportkombis mot varandra. Vilken bil
Vågar vänta på rätt tillfälle i USA
Sven Schuwirth, Executive Vice President för försäljning, marknadsföring och eftermarknad på SEAT S.A., förklarade att företaget har fattat ett strategiskt beslut att skjuta upp CUPRA:s planerade inträde på den amerikanska marknaden, som ursprungligen var planerat till 2030.
Han förklarade att beslutet inte innebär att planerna är avbrutna, utan att de ‘skjuter bara upp vår lansering i USA och kommer att fortsätta att övervaka marknadsutvecklingen’.
Trots en utmanande marknadsdynamik förutspår företaget att marknadsförhållandena kommer att förbli krävande under resten av 2025. SEAT S.A. uppger dock att de står fast vid sina strategiska prioriteringar och känner sig övertygade om sin förmåga att anpassa sig i en föränderlig bilindustri.
Nyckeltal H1 2025 SEAT S.A. Siffror
|Januari- juni 2025
|Försäljningsintäkter
|7,6 miljarder euro (-2,0 %)
|Rörelseresultat
|38 miljoner euro (-90,6 %)
|Avkastning på försäljning
|0,5 % (-4,7 procentenheter)
|SEAT S.A.-leveranser
|302 600 (+1,7%)
|CUPRA-leveranser
|167,600 (+33.4%)
|SEAT-leveranser
|135,000 (-21.4%)
Skoda-chocken: ingen trodde att detta var möjligt
I en oväntad vändning på bilmarknaden har en traditionellt prisvärd biltillverkare överraskat alla genom att prestera bättre än en anrik
Missa inte:
Utlandssvenskar får inte alltid flytta hem till Sverige igen. News 55
Expert om dubbelsmockan: Straffskatt på 30 000 – på din pension. E55
9 frågor som kan stoppa Northvolt-affären. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng
Inför skolstarten uppmanar Länsförsäkringar föräldrar att prata pengar med sina barn.? Vecko- eller månadspengen är inte bara en summa pengar. Det är ett sätt att lära barnen planera, prioritera och förstå värdet av pengar.? Men hur mycket ska man egentligen ge?? Missa inte: Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet. Dagens …
Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet
En ny omfattande studie avslöjar vilka europeiska länder som ger barnfamiljer de bästa – och sämsta – förutsättningarna.? Att skaffa och uppfostra barn är dyrt oavsett vilket land du väljer att bosätta dig i. Däremot finns det skillnader när det gäller exempelvis kostnader för vård och utbildning, hur generös föräldraledigheten är och hur tryggt landet …
Viggos resdagbok: Tidvattenschock i piraternas stad
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Saint-Malo bjuder på 12 meters magi, granitstarka stadsmurar och en historia fylld av välklädda pirater. Vi kom för musslorna, men fick plastglasvin, poddar och en lektion i att ta tidvattnet på allvar. Strandliv med 12 meters magi Igår var det strandliv igen. Att ligga …
Metoden som kan rädda din ekonomi
Starta paniken? Inte då. En miss i budgeten behöver faktiskt inte betyda katastrof. Det finns nämligen ett knep som kan rädda situationen.? Privatekonomen och författaren Allison Baggerly berättar om ett vanligt mönster som många hamnar i när budgeten spricker. Hon kallar det ”the crazy cycle” – en ond cirkel som börjar med att en oväntad …
Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den?
Från öknens hetta till auktionssalens strålkastare – resan för världens största kända bit av Mars väcker nu frågor om äganderätt. En sällsynt meteorit från Mars har sålts för miljoner i New York. Nu kräver Niger, där stenen hittades, svar på hur den egentligen lämnade landet. Missa inte: Tackade nej till en miljard från Zuckerberg. Dagens …