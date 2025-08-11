Dagens PS
CUPRA:s oväntade framgång driver företagets tillväxt

CUPRA Terramar (Foto: Cupra)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

SEAT S.A. redovisade nyligen sina finansiella resultat för det första halvåret av 2025. Trots att företaget mötte betydande utmaningar lyckades de vända en negativ trend under andra kvartalet.

Företaget lyckades bland annat öka sina totala leveranser och har nu nya strategier på plats för att ta sig an resterande del av året. En viktig del i framgången är varumärket CUPRA, som står för en betydande andel av företagets tillväxt, skriver SEAT S.A.

Vänder skutan trots tullarna

SEAT S.A. presenterade nyligen sina finansiella siffror för det första halvåret 2025. Resultaten visar på en utmanande period, som bolaget tillskriver flera faktorer.

Dessa inkluderar en förändrad försäljningsmix, införandet av EU-tullar på vissa modeller som produceras i Kina, ökade produktionskostnader och en intensifierad konkurrens på flera nyckelmarknader.

Enligt Markus Haupt, tillförordnad vd för SEAT och CUPRA, ‘förväntade vi oss ett utmanande första halvår 2025’.

Han lyfte särskilt fram de ökade marknadskonkurrenserna och tullarna på CUPRA Tavascan. Haupt uppgav också att bolaget för en ‘konstruktiv dialog’ med EU-kommissionen för att hitta en ‘positiv lösning’ på tullfrågan.

Trots dessa motgångar visade det andra kvartalet en tydlig förbättring i jämförelse med det första. Rörelseresultatet steg från 53 miljoner kronor under första kvartalet till 405 miljoner kronor under det andra, vilket indikerar en positiv utveckling som företaget avser att bygga vidare på.

SEAT S.A. Cupra (Foto: Cupra)
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Elbilar tar täten i försäljningen

Patrik Andreas Mayer, finans- och IT-direktör på SEAT S.A., kommenterade utmaningarna genom att konstatera att de ‘speglar bredare motvindar i bilindustrin’. Han underströk dock att företaget fortsätter att fokusera på sin ‘långsiktiga strategi baserad på elektrifiering, omställning och CUPRA:s tillväxt’.

Haupt tillade att SEAT S.A. är ‘övertygade’ om sin förmåga att hantera framtida utmaningar, med en stark och mångsidig produktportfölj. Han nämnde specifikt CUPRA:s sju modeller som en ‘solid grund för fortsatt tillväxt’.

Företaget arbetar även aktivt med att förbereda produktionen av en ny serie elbilar, ‘Electric Urban Car-familjen’, som planeras starta 2026. Detta projekt, som de leder för Volkswagen-koncernen, inkluderar modellen CUPRA Raval som ska bidra till att ‘demokratisera elektrisk mobilitet i hela Europa’, enligt Haupt.

Försäljningen av elbilar har under halvåret skjutit i höjden. Leveranserna av elektrifierade modeller ökade med 76,1 procent och helt eldrivna bilar mer än fördubblades, vilket drivs av stark efterfrågan på modellerna CUPRA Born och Tavascan.

CUPRA Tavascan (Foto: Cupra)

CUPRA:s frammarsch i Sverige och globalt

Varumärket CUPRA fortsätter att visa starka resultat, med sitt bästa första halvår hittills. Mellan januari och juni 2025 levererades 167 600 bilar globalt, en ökning med 33,4 procent jämfört med året innan.

Totalt närmar sig CUPRA en miljon levererade bilar sedan starten 2018.

I Sverige har framgången varit särskilt tydlig, med en ökning i leveranser på 36 procent under första halvåret 2025. Detta kan jämföras med en totalmarknad som enbart ökade med 7 procent.

Per Brinkenberg, chef för CUPRA & SEAT i Sverige, uttryckte sin optimism.

“Att växa fem gånger mer än totalmarknaden bekräftar att CUPRA har en stark position i Sverige och att vi är på rätt väg”, sade han.

Vågar vänta på rätt tillfälle i USA

Sven Schuwirth, Executive Vice President för försäljning, marknadsföring och eftermarknad på SEAT S.A., förklarade att företaget har fattat ett strategiskt beslut att skjuta upp CUPRA:s planerade inträde på den amerikanska marknaden, som ursprungligen var planerat till 2030.

Han förklarade att beslutet inte innebär att planerna är avbrutna, utan att de ‘skjuter bara upp vår lansering i USA och kommer att fortsätta att övervaka marknadsutvecklingen’.

Trots en utmanande marknadsdynamik förutspår företaget att marknadsförhållandena kommer att förbli krävande under resten av 2025. SEAT S.A. uppger dock att de står fast vid sina strategiska prioriteringar och känner sig övertygade om sin förmåga att anpassa sig i en föränderlig bilindustri.

Nyckeltal H1 2025 SEAT S.A. Siffror

Januari- juni 2025
Försäljningsintäkter7,6 miljarder euro (-2,0 %)
Rörelseresultat38 miljoner euro (-90,6 %)
Avkastning på försäljning0,5 % (-4,7 procentenheter)
SEAT S.A.-leveranser302 600 (+1,7%)
CUPRA-leveranser167,600 (+33.4%)
SEAT-leveranser135,000 (-21.4%)

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

