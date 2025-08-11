CUPRA:s oväntade framgång driver företagets tillväxt

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Elbilar tar täten i försäljningen

Patrik Andreas Mayer, finans- och IT-direktör på SEAT S.A., kommenterade utmaningarna genom att konstatera att de ‘speglar bredare motvindar i bilindustrin’. Han underströk dock att företaget fortsätter att fokusera på sin ‘långsiktiga strategi baserad på elektrifiering, omställning och CUPRA:s tillväxt’.

Haupt tillade att SEAT S.A. är ‘övertygade’ om sin förmåga att hantera framtida utmaningar, med en stark och mångsidig produktportfölj. Han nämnde specifikt CUPRA:s sju modeller som en ‘solid grund för fortsatt tillväxt’.

Företaget arbetar även aktivt med att förbereda produktionen av en ny serie elbilar, ‘Electric Urban Car-familjen’, som planeras starta 2026. Detta projekt, som de leder för Volkswagen-koncernen, inkluderar modellen CUPRA Raval som ska bidra till att ‘demokratisera elektrisk mobilitet i hela Europa’, enligt Haupt.

Försäljningen av elbilar har under halvåret skjutit i höjden. Leveranserna av elektrifierade modeller ökade med 76,1 procent och helt eldrivna bilar mer än fördubblades, vilket drivs av stark efterfrågan på modellerna CUPRA Born och Tavascan.

CUPRA Tavascan (Foto: Cupra)

CUPRA:s frammarsch i Sverige och globalt

Varumärket CUPRA fortsätter att visa starka resultat, med sitt bästa första halvår hittills. Mellan januari och juni 2025 levererades 167 600 bilar globalt, en ökning med 33,4 procent jämfört med året innan.

Totalt närmar sig CUPRA en miljon levererade bilar sedan starten 2018.

ANNONS

I Sverige har framgången varit särskilt tydlig, med en ökning i leveranser på 36 procent under första halvåret 2025. Detta kan jämföras med en totalmarknad som enbart ökade med 7 procent.

Per Brinkenberg, chef för CUPRA & SEAT i Sverige, uttryckte sin optimism.

“Att växa fem gånger mer än totalmarknaden bekräftar att CUPRA har en stark position i Sverige och att vi är på rätt väg”, sade han.

Vågar vänta på rätt tillfälle i USA

Sven Schuwirth, Executive Vice President för försäljning, marknadsföring och eftermarknad på SEAT S.A., förklarade att företaget har fattat ett strategiskt beslut att skjuta upp CUPRA:s planerade inträde på den amerikanska marknaden, som ursprungligen var planerat till 2030.

Han förklarade att beslutet inte innebär att planerna är avbrutna, utan att de ‘skjuter bara upp vår lansering i USA och kommer att fortsätta att övervaka marknadsutvecklingen’.

Trots en utmanande marknadsdynamik förutspår företaget att marknadsförhållandena kommer att förbli krävande under resten av 2025. SEAT S.A. uppger dock att de står fast vid sina strategiska prioriteringar och känner sig övertygade om sin förmåga att anpassa sig i en föränderlig bilindustri.

Nyckeltal H1 2025 SEAT S.A. Siffror

ANNONS

Januari- juni 2025 Försäljningsintäkter 7,6 miljarder euro (-2,0 %) Rörelseresultat 38 miljoner euro (-90,6 %) Avkastning på försäljning 0,5 % (-4,7 procentenheter) SEAT S.A.-leveranser 302 600 (+1,7%) CUPRA-leveranser 167,600 (+33.4%) SEAT-leveranser 135,000 (-21.4%)

Missa inte:

Utlandssvenskar får inte alltid flytta hem till Sverige igen. News 55

Expert om dubbelsmockan: Straffskatt på 30 000 – på din pension. E55

9 frågor som kan stoppa Northvolt-affären. Realtid