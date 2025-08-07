Nya tullar och regler skapar oväntad mardröm för bilindustrin

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Tullar och miljöförändringar skapar problem

En av de största utmaningarna för bilindustrin är de nya handelstullarna. De har gjort det dyrare att tillverka bilar, både utländska och amerikanska. Under många år har biltillverkningen varit sammankopplad över Nordamerika.

ANNONS

Delar har ofta transporterats fram och tillbaka mellan USA, Kanada och Mexiko flera gånger under tillverkningen. Nu har alla dessa delar nya importtullar, vilket gör att priserna stiger. General Motors har sagt att tullarna har kostat dem cirka 11,8 miljarder svenska kronor under andra kvartalet, och de tror att kostnaden kan bli så mycket som 53 miljarder svenska kronor vid årets slut.

Puma Gen-e (Foto: Ford)

Även Ford har uppgett att tullarna kan kosta dem upp till 21,2 miljarder svenska kronor i år, trots att de tillverkar fler bilar i USA än något annat företag. Detta beror på att Ford måste betala tullar för att importera råmaterial som stål och aluminium, samt olika komponenter.

Samtidigt har den amerikanska regeringens nya miljöpolitik haft stor påverkan. Flera regler som skulle uppmuntra till elbilar har tagits bort. Till exempel försvinner en skattereduktion på upp till 79 500 svenska kronor för den som köper en ny elbil i slutet av september.

Dessutom har stora summor pengar dragits tillbaka, vilket har stoppat utbyggnaden av snabbladdare och annan infrastruktur för elbilar. Bilföretag behöver inte längre betala böter om de inte klarar av målen för bränsleeffektivitet.

Och här är den, nya grillen. (Foto: Mercedes-Benz)

Internationella tillverkare påverkas också

De nya amerikanska reglerna påverkar även bilföretag från andra länder. Stellantis, som äger märken som Jeep och Ram, säger att de redan har förlorat 28,6 miljarder svenska kronor på grund av tullarna i år.

Aston Martin har drabbats hårt och har tvingats varna om att deras vinst kommer att bli lägre, trots att de nu har en lägre tull på 10 procent för bilar tillverkade i Storbritannien.

ANNONS

BMW rapporterade att deras vinstmarginal sjönk till 5,4 procent, men detta var inom deras förväntningar.

Mercedes har däremot varnat sina investerare om sämre resultat och planerar att minska sin satsning på den amerikanska marknaden för att istället satsa mer på Kina.

Volkswagenkoncernen meddelade att tullarna har kostat dem 15,9 miljarder svenska kronor hittills i år och de har också sänkt sina förväntningar för resten av året.

Oliver Blume, vd för Porsche och Volkswagenkoncernen, sa enligt källan att “i USA sätter importtullarna också stor press på vår verksamhet” och att “omvandlingen till elbilar går långsammare än förväntat”.

Missa inte:

Volkswagens drastiska beslut: Legendarisk suv och elbil skrotas. Dagens PS

Priset på elbilar skrämmer presidenten. Dagens PS