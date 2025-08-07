Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nya tullar och regler skapar oväntad mardröm för bilindustrin

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Den globala bilindustrin upplever svåra tider. Många biltillverkare, både stora och små, rapporterar sämre resultat och måste sänka sina förväntningar för framtiden.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Orsakerna är nya, dyra handelstullar och stora förändringar i den amerikanska regeringens miljöpolitik.

Dessa ändringar har lett till ökade kostnader och har påverkat allt från produktion till försäljning. Företagen måste nu snabbt hitta nya sätt att anpassa sig.

Bilföretag kämpar mot nya utmaningar

Flera stora biltillverkare kämpar med att vinsten minskar och har fått ändra sina mål för året. De nya tullarna och andra politiska beslut i USA har skapat osäkerhet på marknaden. Företag som General Motors och Ford har rapporterat att deras kostnader har ökat mycket, något som de kopplar direkt till den nya handelspolitiken.

Enligt källan till Ars Technica kämpar även elbilsföretagen Rivian och Lucid. Rivian meddelade nyligen att de inte gjorde vinst under det andra kvartalet, vilket är en förändring från de två föregående kvartalen. De har nu sänkt sina förväntningar och tror att de kommer att göra en större förlust under året än de först trodde.

Därför tvingas bilföretaget stämma en hel delstat

Elbilstillverkaren Rivian stämmer delstaten Ohio för ett förbud mot direktförsäljning, en kamp som kan få stora konsekvenser för branschen. I USA pågår en

Lucids vd Taoufiq Boussaid sa att företaget har presterat bra trots ett tufft ekonomiskt läge, men även Lucid har minskat sina produktionsmål för året.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Tullar och miljöförändringar skapar problem

En av de största utmaningarna för bilindustrin är de nya handelstullarna. De har gjort det dyrare att tillverka bilar, både utländska och amerikanska. Under många år har biltillverkningen varit sammankopplad över Nordamerika.

ANNONS

Delar har ofta transporterats fram och tillbaka mellan USA, Kanada och Mexiko flera gånger under tillverkningen. Nu har alla dessa delar nya importtullar, vilket gör att priserna stiger. General Motors har sagt att tullarna har kostat dem cirka 11,8 miljarder svenska kronor under andra kvartalet, och de tror att kostnaden kan bli så mycket som 53 miljarder svenska kronor vid årets slut.

Puma Gen-e (Foto: Ford)
Puma Gen-e (Foto: Ford)

Även Ford har uppgett att tullarna kan kosta dem upp till 21,2 miljarder svenska kronor i år, trots att de tillverkar fler bilar i USA än något annat företag. Detta beror på att Ford måste betala tullar för att importera råmaterial som stål och aluminium, samt olika komponenter.

Samtidigt har den amerikanska regeringens nya miljöpolitik haft stor påverkan. Flera regler som skulle uppmuntra till elbilar har tagits bort. Till exempel försvinner en skattereduktion på upp till 79 500 svenska kronor för den som köper en ny elbil i slutet av september.

Dessutom har stora summor pengar dragits tillbaka, vilket har stoppat utbyggnaden av snabbladdare och annan infrastruktur för elbilar. Bilföretag behöver inte längre betala böter om de inte klarar av målen för bränsleeffektivitet.

Och här är den, nya grillen. (Foto: Mercedes-Benz)
Och här är den, nya grillen. (Foto: Mercedes-Benz)

Internationella tillverkare påverkas också

De nya amerikanska reglerna påverkar även bilföretag från andra länder. Stellantis, som äger märken som Jeep och Ram, säger att de redan har förlorat 28,6 miljarder svenska kronor på grund av tullarna i år.

Aston Martin har drabbats hårt och har tvingats varna om att deras vinst kommer att bli lägre, trots att de nu har en lägre tull på 10 procent för bilar tillverkade i Storbritannien.

ANNONS

BMW rapporterade att deras vinstmarginal sjönk till 5,4 procent, men detta var inom deras förväntningar.

Mercedes har däremot varnat sina investerare om sämre resultat och planerar att minska sin satsning på den amerikanska marknaden för att istället satsa mer på Kina.

Volkswagenkoncernen meddelade att tullarna har kostat dem 15,9 miljarder svenska kronor hittills i år och de har också sänkt sina förväntningar för resten av året.

Oliver Blume, vd för Porsche och Volkswagenkoncernen, sa enligt källan att “i USA sätter importtullarna också stor press på vår verksamhet” och att “omvandlingen till elbilar går långsammare än förväntat”.

Det här okända bromsljuset i fronten kan rädda liv på vägarna

Ett nytt förslag från trafikexperter menar att bromsljus på bilens framsida skulle kunna minska antalet olyckor rejält. Genom att signalera bilens

Missa inte:

Volkswagens drastiska beslut: Legendarisk suv och elbil skrotas. Dagens PS

Priset på elbilar skrämmer presidenten. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BiltullarelbilarUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Günter Mårder i PS Studio
Spela klippet
Karriär

Därför har äldre entreprenörer större chans att lyckas

07 aug. 2025
ANNONS
ANNONS