Marknaden för elbilar - ett modernt vilda västern

När Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak för några veckor sedan meddelade att landet ger försäljningen av fossilbilar fem års respit – från 2030 till 2035 var det något som vaknade.

Sunak sade “I also think, at least for now, it should be you that makes that choice, not the government forcing you to do it. “

Sunak tryckte på något i den meningen som speglar hela debatten kring den mycket snåriga skog som elbilen hamnat i på marknaden nu.

Han skulle också ha kunnat tillägga att det inte bara är konsumenten som själv ska göra valet – hen ska också ha råd och möjlighet att göra det.

Den rosa fasen

Efter elbilens första rosa fas på marknaden, alltså den tid i ett förhållande när allt är glatt och problem lätt sopas under mattan, har omställningen från fossilbränsle till el, hamnat i realismens kranka verklighet.

För att en marknad ska fungera, måste det finnas en slutkund. Den som till syvende og sist, ska betala kalaset. Finns inte slutkunden, spelar det ingen roll vad marknaden gör eller säger. Vill int kunden köpa, så säljs inget.

Elbilsmarknaden idag är ett modernt vilda västern. Ingen vet idag vad som kommer hända i morgon. Priserna på nya bilar fluktuerar från dag till dag. Köper jag en ny elbil idag, har de sänkt priset på exakt samma modell med 15 procent i morgon.

Volvos kusin Zeekr har svårt att ta sig in på marknaden. Då sänker plötsligt tillverkaren priset på nya bilar rejält. Synd för de som beställde en ny bil igår. (Foto: Zeekr)

Problemen är många. Ett är jakten på lägre produktuionskostnader. Läs – en ny elbil är för dyr att producera.

Slutpriset till konsument är fortfarande för högt för att elbilen på ett vettigt sätt ska kunna konkurrera med de “vanliga” bilarna.