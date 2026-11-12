ID Polo kammar hem fint pris, men kunder får vänta ett år på leverans

På tredje plats kom koncernsyskonet Skoda Epiq med 103 poäng. Därefter följde Renault Twingo, Cupra Raval och Zeekr 7GT. Längst ned i resultatlistan hamnade Toyota bZ4X Touring och Subaru E-Outback.

För Polo är det tredje gången man kammar hem utmärkelsen – tidigare segrar var 1982 och 2010.

Tillbaka till klassiska bilvärden

Enligt juryn är det framför allt kombinationen av praktiska egenskaper, komfort och en relativt tillgänglig prislapp som gör ID Polo till en vinnare.

Bilen beskrivs inte som något tekniskt under gällande varken räckvidd eller laddning. I stället har Volkswagen valt att bygga vidare på ett mer traditionellt bilkoncept, där bilen ska kännas som en vanlig Polo – fast med elmotor. Det hela rimmar väl med Dagens PS tidigare granskning av bilen: Lite tråkig men förvånansvärt bra körkänsla.

Något som specifikt lyfts är återgången till fysiska knappar och traditionella reglage i kupén.

”Där elbilar i många år har försökt sticka ut designmässigt är ID Polo bara en Polo som går på el”, säger Karsten Meyland Lemche, bilredaktör på danska FDM och ordförande för juryn.

Modellen erbjuds med två batteristorlekar. Den större versionen har en räckvidd på omkring 450 kilometer enligt WLTP, medan snikversionens 37 kWh ska kunna köra 322 kilometer i det billigaste utförandet.