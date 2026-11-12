Volkswagens nya elbil ID Polo har tagit hem titeln Årets bil i Danmark 2027. Segern blev överlägsen med 197 poäng av 240 möjliga. Men intresset för den elektriska småbilen är så stort att köpare nu får räkna med upp till ett års leveranstid.
ID Polo kammar hem fint pris, men kunder får vänta ett år på leverans
Det var på tisdagen som den samlade danska motorjournalistkåren utsåg Volkswagen ID Polo till årets bästa bil. Av de 24 jurymedlemmarna satte hela 19 modellen på första plats, skriver Inputmag. Med 197 poäng blev segermarginalen 74 poäng till tvåan BMW iX3, som tidigare sopat banan med konkurrensen i de europeiska testerna.
På tredje plats kom koncernsyskonet Skoda Epiq med 103 poäng. Därefter följde Renault Twingo, Cupra Raval och Zeekr 7GT. Längst ned i resultatlistan hamnade Toyota bZ4X Touring och Subaru E-Outback.
För Polo är det tredje gången man kammar hem utmärkelsen – tidigare segrar var 1982 och 2010.
Tillbaka till klassiska bilvärden
Enligt juryn är det framför allt kombinationen av praktiska egenskaper, komfort och en relativt tillgänglig prislapp som gör ID Polo till en vinnare.
Bilen beskrivs inte som något tekniskt under gällande varken räckvidd eller laddning. I stället har Volkswagen valt att bygga vidare på ett mer traditionellt bilkoncept, där bilen ska kännas som en vanlig Polo – fast med elmotor. Det hela rimmar väl med Dagens PS tidigare granskning av bilen: Lite tråkig men förvånansvärt bra körkänsla.
Något som specifikt lyfts är återgången till fysiska knappar och traditionella reglage i kupén.
”Där elbilar i många år har försökt sticka ut designmässigt är ID Polo bara en Polo som går på el”, säger Karsten Meyland Lemche, bilredaktör på danska FDM och ordförande för juryn.
Modellen erbjuds med två batteristorlekar. Den större versionen har en räckvidd på omkring 450 kilometer enligt WLTP, medan snikversionens 37 kWh ska kunna köra 322 kilometer i det billigaste utförandet.
Upp till tolv månaders leveranstid
Framgången kommer dock med en baksida för den som vill köpa bilen. Efterfrågan har varit så stor att Volkswagen har svårt att hinna med produktionen.
Enligt den danska importören har beställningarna vuxit kraftigt, inte minst på versionerna med det större batteriet. För den som beställer en sådan bil får leveranstiden nu uppskattas till mellan 10 och 12 månader.
”Vi kan leverera versioner med det lilla batteriet, men om du konfigurerar en version med det stora batteriet handlar det om 10–12 månaders leveranstid”, säger Thomas Hjortshøj, presschef för Volkswagens danska importör, till Hvilkenbil.
Även de mindre versionerna kan innebära väntan eftersom produktionen av dessa ännu inte kommit i gång i samma omfattning. Importören räknar med att de första leveranserna av dessa kan ske i mars.
Kan bli Car of the Year 2027
Danska utmärkelser i all ära – men ID Polo är också en av finalisterna i europeiska Car of the Year 2027. Där tävlar Volkswagens lilla nykomling mot EX60, BMW iX3, Cupra Raval, Renault Twingo och Kia EV2 och Hyundai Ioniq 3.