Sedan förra året gäller nya vinterdäcksregler för tung trafik; lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar. Från och med dagens datum, den 10 november, ska vinterdäcken sitta på – oavsett om det är vinterväglag eller inte.
Idag ska vinterdäcken på – här är fordonen det gäller
Med olycksrisken som bakgrund togs beslutet av Regeringen i oktober förra året. Från och med den 10 november till och med den 10 april ska tung trafik i form av bussar och lastbilar vara utrustade med godkända vinterdäck. Några asterisker kring vinterväglag, likt de som gäller för personbilar, bjuder man inte på.
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Så säger reglerna
För att däcken ska räknas som godkända vinterdäck måste de uppfylla vissa märkningskrav. Huvudregeln, enligt Transportstyrelsen, är att de ska vara märkta med alptopp/snöflinga, även kallad 3PMSF.
Dubbdäck eller däck märkta POR (Professional Off Road) är också godkända.
På vissa axlar finns dock undantag. För däck på andra axlar än drivaxlar och framaxlar räcker det med M+S-märkningen, och den regeln gäller även för däcken på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kilo.
Också mönsterdjupet behöver man hålla koll på. Under perioden 10 november till 10 april måste samtliga däck på tunga lastbilar och bussar ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter. För tillkopplade släpvagnar är minimikravet 1,6 millimeter.
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Polisen: Utländska förare är inte sämre på att följa reglerna
Den som gör sig skyldig till att köra sitt tunga fordon utan vinterdäck under den fem månader långa perioden kan räkna med böter på 2000 kronor, skriver Sveriges Radio. Där tillägger också trafikpolisen Finn Edlund att man beroende på vädret kan ta beslut som innebär att ekipaget får bli stående.
I samma reportage, från när reglerna var nya, menar en tillfrågad åkeriägare från Gävle att reglerna är till för att sätta dit utländska förare.
”Det känns som att de kan vara överrepresenterade med att fastna i backar och så när det blir halt”, konstaterade han då.
I en senare intervju med trafikpolisen Jakob Krusell tillbakavisas dock påståendet om att utländska lastbilschaufförer skulle vara sämre på att följa vinterdäcksreglerna som en myt.
”Det efterföljs i hela den tunga vintertrafiken att man har vinterdäck”, säger han till SR.
Undantagen som gäller
Likt för vanliga personbilar finns, enligt Sveriges Åkeriföretag, en del undantag.
Vid kortare färd till besiktning, testkörning vid reparation och bogsering gäller inte vinterdäckskraven för den tunga trafiken. Inte heller om fordonet är 30 år eller äldre, kör med saluvagnslicens eller används vid anläggningsarbeten behövs vinterdäcken.
Ytterligare undantag gäller för Försvarsmaktens fordon i vissa situationer.
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