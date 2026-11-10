Idag ska vinterdäcken på – här är fordonen det gäller

Polisen: Utländska förare är inte sämre på att följa reglerna

Den som gör sig skyldig till att köra sitt tunga fordon utan vinterdäck under den fem månader långa perioden kan räkna med böter på 2000 kronor, skriver Sveriges Radio. Där tillägger också trafikpolisen Finn Edlund att man beroende på vädret kan ta beslut som innebär att ekipaget får bli stående.

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I samma reportage, från när reglerna var nya, menar en tillfrågad åkeriägare från Gävle att reglerna är till för att sätta dit utländska förare.

”Det känns som att de kan vara överrepresenterade med att fastna i backar och så när det blir halt”, konstaterade han då.

I en senare intervju med trafikpolisen Jakob Krusell tillbakavisas dock påståendet om att utländska lastbilschaufförer skulle vara sämre på att följa vinterdäcksreglerna som en myt.

”Det efterföljs i hela den tunga vintertrafiken att man har vinterdäck”, säger han till SR.

Undantagen som gäller

Likt för vanliga personbilar finns, enligt Sveriges Åkeriföretag, en del undantag.

Vid kortare färd till besiktning, testkörning vid reparation och bogsering gäller inte vinterdäckskraven för den tunga trafiken. Inte heller om fordonet är 30 år eller äldre, kör med saluvagnslicens eller används vid anläggningsarbeten behövs vinterdäcken.

Ytterligare undantag gäller för Försvarsmaktens fordon i vissa situationer.

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