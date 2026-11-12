Särskilda åklagarkammaren tog förra året emot 7 942 ärenden där straffet bara kan bli böter, och nästan alla gällde polisfordon som fastnat i fartkameror i tjänsten. Ärendena läggs nästan alltid ned, och för poliser som kör för fort på fritiden är straffet högst 4 000 kronor, även vid 281 kilometer i timmen.
Polisens fortkörningar ökade 66 procent – nästan alla läggs ned
Kammaren tog emot 4 780 sådana ärenden 2023 och 6 462 året därpå, enligt årsrapporten för 2025. De 7 942 ärendena 2025 är 66 procent fler än 2023, ungefär 22 om dagen. Nästan alla gäller automatisk trafiksäkerhetskontroll, skriver kammaren, som inte anger någon orsak till ökningen.
En förundersökning inleds automatiskt när en av de automatiska fartkamerorna fotograferar ett polisfordon. Kammarens handläggare bereder ärendet innan en åklagare tar ställning, och med enstaka undantag läggs det ned eftersom polisen vid ”brådskande tjänsteutövning” har rätt att bryta mot vissa trafikregler.
Privat körde poliserna i 281 km/h
Undantaget gäller bara i tjänsten, och lediga poliser prövas som andra förare. Samma kammare utredde två lediga poliser som i augusti 2025 körde motorcykel tillsammans med en anhörig till en av dem på E4 vid Antnäs söder om Luleå, där hastighetsgränsen är 110 kilometer i timmen. En trafikpolis som de körde om mätte farten till 281 kilometer i timmen, rapporterar SVT.
Den ene polisen sa i förhör att han hade lånat ut motorcykeln till en kompis till sin bror och bytt kläder med honom, och att det var kompisen som körde.
Medan den andre polisen sa ”Jag vet inte ens om min motorcykel går 280”. Tingsrätten kallade den första förklaringen ”ett försök till efterhandskonstruktion” och dömde den 20 oktober alla tre till böter på 4 000 kronor var.
Fortkörning kan bara ge penningböter, och de är högst 4 000 kronor, så en bilist som kör i 141 kilometer i timmen på samma väg får lika mycket. ”De hade kunnat köra 350 km/tim och det hade fortfarande varit 4 000 kronor i böter.
Det är lite märkligt, men det finns ingen differentiering när man slår i taket”, säger chefsåklagaren Hans Ihrman, som utredde fallet vid Särskilda åklagarkammaren, till Vi Bilägare. Polisernas fortkörning kostade 23 kronor per kilometer i timmen över gränsen, mot 129 kronor för bilisten i 141.
Med dagsböter kan beloppet följa både inkomsten och hur grovt brottet är, som i Finland, där enskilda fortkörningar har kostat miljonbelopp. Riksdagen avslog den 1 april en motion från Centerpartiet om att fortkörning ska ge dagsböter, enligt justitieutskottets betänkande.
Ett strängare straff hade krävt en dom för vårdslöshet i trafik, där fängelse finns i straffskalan. Enligt en dom i Högsta domstolen från 2001 räcker inte hög fart ensam för att det ska räknas som vårdslöshet i trafik, skriver Vi Bilägare, och Ihrman fann inga andra försvårande omständigheter.
”När jag tittade på det här fallet kunde jag konstatera att det inte var tät trafik, det var mitt på dagen och bra vägunderlag”, säger han.
Båda poliserna har överklagat till hovrätten med motiveringen att trafikpolisen bara mätte en av de tre motorcyklarna och att mätaren inte var kalibrerad. ”Domen är fel, kort och gott”, säger advokaten Magnus Söderlind, som försvarar en av dem, till SVT.
Jobbet och körkortet prövas separat
Polisens personalansvarsnämnd avskedade i oktober en polis i Karlstad som hade dömts för tjänstefel, sedan han vid en hastighetskontroll släppt en ledig kollega som körde i 46 kilometer i timmen där gränsen var 40, rapporterar Arbetet.
Samma nämnd kan nu besluta om disciplinåtgärder mot de två poliserna från E4, enligt Sveriges Radio, och Transportstyrelsen avgör vad som händer med deras körkort.