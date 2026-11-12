Polisens fortkörningar ökade 66 procent – nästan alla läggs ned

En förundersökning inleds automatiskt när en av de automatiska fartkamerorna fotograferar ett polisfordon. Kammarens handläggare bereder ärendet innan en åklagare tar ställning, och med enstaka undantag läggs det ned eftersom polisen vid ”brådskande tjänsteutövning” har rätt att bryta mot vissa trafikregler.

Privat körde poliserna i 281 km/h

Undantaget gäller bara i tjänsten, och lediga poliser prövas som andra förare. Samma kammare utredde två lediga poliser som i augusti 2025 körde motorcykel tillsammans med en anhörig till en av dem på E4 vid Antnäs söder om Luleå, där hastighetsgränsen är 110 kilometer i timmen. En trafikpolis som de körde om mätte farten till 281 kilometer i timmen, rapporterar SVT.

Den ene polisen sa i förhör att han hade lånat ut motorcykeln till en kompis till sin bror och bytt kläder med honom, och att det var kompisen som körde.

Medan den andre polisen sa ”Jag vet inte ens om min motorcykel går 280”. Tingsrätten kallade den första förklaringen ”ett försök till efterhandskonstruktion” och dömde den 20 oktober alla tre till böter på 4 000 kronor var.

Fortkörning kan bara ge penningböter, och de är högst 4 000 kronor, så en bilist som kör i 141 kilometer i timmen på samma väg får lika mycket. ”De hade kunnat köra 350 km/tim och det hade fortfarande varit 4 000 kronor i böter.

Det är lite märkligt, men det finns ingen differentiering när man slår i taket”, säger chefsåklagaren Hans Ihrman, som utredde fallet vid Särskilda åklagarkammaren, till Vi Bilägare. Polisernas fortkörning kostade 23 kronor per kilometer i timmen över gränsen, mot 129 kronor för bilisten i 141.

Världens dyraste fortkörning – 2,9 miljoner kronor för 57 km/h. Foto: Benjamin Lehman / Unsplash

Med dagsböter kan beloppet följa både inkomsten och hur grovt brottet är, som i Finland, där enskilda fortkörningar har kostat miljonbelopp. Riksdagen avslog den 1 april en motion från Centerpartiet om att fortkörning ska ge dagsböter, enligt justitieutskottets betänkande.

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Ett strängare straff hade krävt en dom för vårdslöshet i trafik, där fängelse finns i straffskalan. Enligt en dom i Högsta domstolen från 2001 räcker inte hög fart ensam för att det ska räknas som vårdslöshet i trafik, skriver Vi Bilägare, och Ihrman fann inga andra försvårande omständigheter.