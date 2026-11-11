Volvoägaren suktar efter ett eget F1-stall

Det var under New Economy Forum i Madrid som Ben Sulayem berättade om kontakterna. Några konkreta verkar ännu inte vara presenterade, men intresset finns alltså hos två av Kinas största biltillverkare, enligt rapportering från motorsporttidningen Grande Prêmio

Geely äger förutom Volvo Cars och Polestar även bland annat Lotus och Zeekr.

BYD ska ha haft siktet inställt på Formel 1 under en längre tid. Enligt amerikanska Electrek har Ben Sulayem föreslagit att företaget ska köpa ett redan befintligt stall, men det verkar inte vara förstahandsvalet. BYD vill hellre bygga upp en egen verksamhet från grunden.

I Formel 1 räcker det dock inte med vilja och kämparglädje. Den som vill ta plats måste först övertyga både FIA och mästerskapets kommersiella rättighetsinnehavare om att satsningen håller.

Cadillac blev det elfte stallet inför säsongen 2026, efter en lång process som inleddes flera år tidigare. Ett eventuellt tolfte stall skulle alltså innebära ännu en utökning av startfältet.

Ben Sulayem har tidigare varit tydlig med att han gärna ser ett kinesiskt stall i mästerskapet. Kina är en viktig marknad för sporten, som har dessutom en egen deltävling i Shanghai.

Elbilsproblemet

F1:s motorregler för i år innebär att förbränningsmotorn och elmotorn står för ungefär hälften av effekten vardera. Men det vill FIA ändra på. Till 2027 och 2028 ska fördelningen skiftas till 60 procent förbränningsmotor och 40 procent eldrift.

På längre sikt vill Ben Sulayem dessutom se en återgång till V8-motorer med hållbara bränslen och betydligt mindre elektrifiering. En sådan utveckling kan göra Formel 1 mindre attraktivt för tillverkare vars främsta styrka ligger inom elbilstekniken, skriver Electrek.

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Renault drar sig tillbaka från racing

Samtidigt som kinesiska biljättar nosar på Formel 1 väljer franska Renault att dra ned på sina egna motorsportsatsningar. Koncernen har bland annat beslutat att avsluta Alpines program i långloppsserien WEC, där märket tävlat i den högsta Hypercar-klassen.

Det är ytterligare ett steg bort från den racingverksamhet som länge varit en viktig del av Renaults identitet. Redan inför 2026 lämnade koncernen utvecklingen av egna Formel 1-motorer bakom sig. Alpine använder numera Mercedesmotorer.

Även anläggningen i Viry-Châtillon, där Renaults tävlingsmotorer utvecklats under många år, har sålts. Det rapporterar franska Caradisiac.