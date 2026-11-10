Testade: Bilarna du inte ska krocka i

I en genomgång av årets svagare resultat pekar den kanadensiska biltidningen Le Guide de l’auto ut tio modeller som utmärker sig negativt. Bland dem finns en del modeller vi inte är vana vid att se på svenska vägar, så som Cadillac CT5, Chevrolet Trax och Buick Envista. Men även Mitsubishi Eclipse Cross, Jeep Compass och Kia Seltos återfinns i bottenskrapet.

Flera allvarliga anmärkningar

Den av modellerna som presterar sämst enligt den kanadensiska tidningen är Cadillac CT5, en mellanstor sedan som kostar från motsvarande cirka 432 000 svenska kronor i Kanada.

Bilen får det lägsta betyget, Poor, både i frontalkrocktestet och i sidokrocktestet. Även systemet för att förebygga kollisioner med andra fordon får underkänt.

Mitsubishi Eclipse Cross får också Poor i två centrala krocktester: frontalkollision med måttlig överlappning och sidokollision. Dessutom får bilens påminnelsesystem för säkerhetsbälten i baksätet underkänt.

Även Jeep Compass har problem. Modellen får Poor i det uppdaterade frontalkrocktestet och Marginal i sidokrocktestet. Autobromssystemet får också ett svagt betyg när det gäller att upptäcka och förhindra kollisioner med andra fordon.

Kia Seltos får också flera svaga betyg av IIHS. Modellen får visserligen Good i det mindre frontalkrocktestet, men bara Acceptable i det uppdaterade frontalkrocktestet och Marginal i sidokrocktestet. Ännu sämre går det för bilens autobromssystem, som får det lägsta betyget Poor när det testas mot andra fordon.

Svenska modellerna får beröm

På andra sidan spektrumet återfinns flera svenska modeller. När Volvo EX40 bedömts av IIHS tilldelas modellen genomgående toppbetyg. Den enda punkten som sätts till Acceptable istället för Good är skadebedömningen för passagerarens fötter vid en eventuell kollision.

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Något EX60-test verkar man inte ha hunnit med än, men XC60 har testats i flera olika versioner. Senast delades ett något lägre betyg ut än till EX40, det övergripande betyget sätts till Acceptable – alltså snäppet under Good vilket är toppbetyget. Det man bland annat kritiserar är hur överkropp och bäckenet skyddas hos föraren, samt bäckenet hos en bakre passagerare, vid ett sidokrocktest.

När bjässen EX90 synats är det återigen toppbetyg, modellen tilldelades vinjetten Top Safety Pick+, vilket innebär att det är 2026 års bäst presterande bil i testerna. De få förbättringsområden som identifieras är, likt i XC60, att bäckenet kan skyddas mer på en bakre passagerare vid sidokrock, samt att fästena för bilbarnstolar var något krångliga att komma åt och använda ordentligt.