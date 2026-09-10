Att VW krisar är inget nytt. Att man vill satsa på militär produktion är det inte heller – men nu kommer de första konkreta planerna.
I krisens spår: VW bygger om 4 000 bilar till militärfordon
Den militära Amarok-version som VW utvecklat vid fabriken i Osnabrück kan komma att gå i serieproduktion i relativ närtid.
Tyska media uppgifter talar om diskussioner kring ytterligare ett projekt i försvarsindustriellt samarbete med polska WB Group. Det skulle vara vid sidan av det befintliga samarbetet med israeliska Rafael.
Vad det handlar om är att bygga om ”flera tusen” VW Amarok till militära fordon. Rent konkret talas det om ”cirka 4 000 fordon”.
Varken VW-koncernen eller WB Group bekräftar siffra eller ens att en beställning på de ombyggda fordonen faktiskt föreligger.
Spekulationerna underblåses ytterligare av att VW redan visat upp en militär Amarok.
Det gjorde man på mässan Enforce Tac i Nürnberg, skriver Auto Motor Sport.
Modellen, som går under namnet ”MV.1” har utvecklats vid fabriken i Osnabrück och baseras på den nuvarande ”civila” Amarok-modellen.
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Bygger om civila fordon
Till skillnad från standardversionen har den ett modulärt flak som kan utrustas med olika typer av påbyggnader, skriver den tyska sajten.
Fordonet som visades upp bar på en fyrhjuling. För att möta militära krav är pickupen utrustad med separata elsystem för 12 och 24 volt, anslutningar för radio- och datorsystem, mörkerbelysning samt en huvudströmbrytare för mörkerläge.
Den nuvarande generationen Amarok tillverkas parallellt med Ford Ranger vid Fords fabrik i Silverton, Sydafrika.
Om en order skulle omfatta anläggningen i Osnabrück, skulle därför vanliga civila fordon sannolikt levereras först. Sedan ska fabriken utföra militära modifieringar och slutmontering.
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Nya planer på försvarsfordon
Det finns redan planer på en militär version av Ford Ranger också. WB Group utvecklar drönare, radioteknik samt lednings- och spaningssystem.
Företagets produktportfölj omfattar drönarna Flyeye och Warmate samt systemet Gladius.
Markenheterna i Gladius-systemet består av fordon för avfyrning, ledning, analys, ammunitionshantering och understöd.
Här skulle Amarok lämpa sig som ett lätt fordon för ledning, samband eller transport, skriver Auto Motor Sport.
Enligt Reuters skulle fabriken i Osnabrück kunna hantera militära anpassningar, inte bara för Amarok-pickuper utan även för fordon från VW:s dotterbolag Man.
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Fler fordon kan bli militära
Vid sidan av Amarok MV.1 har VW redan utvecklat prototypen MV.2, som baseras på modellen Crafter.
Det är ett transportfordon utrustat med fyrhjulsdrift, mörkerbelysning och ett förstärkt elsystem. Interiören kan exempelvis fungera som ledningscentral.
Tunga lastbilar från Man skulle kunna lämpa sig för större avfyrningssystem, containrar, generatorer och försörjningsenheter.
Produktionen av T-Roc Cabriolet i Osnabrück planeras pågå fram till sommaren 2027. Därefter ska fabriken ställas om till säkerhets- och försvarsteknik.
I tron på att försvarsinvesteringar dessvärre är lönsamma under överskådlig tid har VW presenterat planer som ger möjligheter att behålla 1 200 av de i dag 1 800 anställda.
Företagsrådet, en sorts samarbetsnämnd, tror till och med att 1 400 jobb kan räddas.
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