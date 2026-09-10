I krisens spår: VW bygger om 4 000 bilar till militärfordon

Vad det handlar om är att bygga om ”flera tusen” VW Amarok till militära fordon. Rent konkret talas det om ”cirka 4 000 fordon”.

Varken VW-koncernen eller WB Group bekräftar siffra eller ens att en beställning på de ombyggda fordonen faktiskt föreligger.

Spekulationerna underblåses ytterligare av att VW redan visat upp en militär Amarok.

Det gjorde man på mässan Enforce Tac i Nürnberg, skriver Auto Motor Sport.

Modellen, som går under namnet ”MV.1” har utvecklats vid fabriken i Osnabrück och baseras på den nuvarande ”civila” Amarok-modellen.

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Bygger om civila fordon

Till skillnad från standardversionen har den ett modulärt flak som kan utrustas med olika typer av påbyggnader, skriver den tyska sajten.

Fordonet som visades upp bar på en fyrhjuling. För att möta militära krav är pickupen utrustad med separata elsystem för 12 och 24 volt, anslutningar för radio- och datorsystem, mörkerbelysning samt en huvudströmbrytare för mörkerläge.

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Den nuvarande generationen Amarok tillverkas parallellt med Ford Ranger vid Fords fabrik i Silverton, Sydafrika.

Om en order skulle omfatta anläggningen i Osnabrück, skulle därför vanliga civila fordon sannolikt levereras först. Sedan ska fabriken utföra militära modifieringar och slutmontering.

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