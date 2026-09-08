Toyota skrotar inte evighetsmaskin – från vävstolar till bränsleceller

Maskinen har varit med nästan från början av tillverkarens historia. Den köptes av företagets grundare Kiichiro Toyoda när verksamheten fortfarande hette Toyoda Automatic Loom Works och man främst tillverkade vävstolar, flera år innan man blev en renodlad biltillverkare.

1938 flyttades pressen till Toyotas fabrik i Koromo, i dag känt som Toyota City. Vid den tiden var transporten av den tunga maskinen en historia i sig. Den drogs enligt Toyota på kärror med hjälp av oxar.

Resan till Brasilien

1962 skickades pressen till Brasilien, där Toyota hade byggt sin första fabrik utanför Japan. Den nästan 19 000 kilometer långa resan tog den till fabriken i São Bernardo do Campo.

Där användes pressen bland annat för att tillverka karossdelar till Toyota Bandeirante, den brasilianska versionen av Land Cruiser.

Och den fortsatte att användas i årtionden.

När fabriken i Brasilien till slut stängdes fanns det ett beslut att fatta: Vad skulle hända med den gamla trotjänaren?

Toyota följde hjärtat och valde att inte skrota den.

I stället skickades pressen tillbaka till Japan. Företaget ville bevara maskinen, men inte genom att ställa den på ett museum – tanken var att renovera den och fortsätta använda den i produktionen.