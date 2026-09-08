Toyota är väl kända för att bygga bilar som håller, många menar att den japanska tillverkarens modeller är bland de mest pålitliga, hållbara, och lättmeckade att hitta på marknaden. Föga visste man att maskinerna som bygger bilarna är av samma kaliber.
Toyota skrotar inte evighetsmaskin – från vävstolar till bränsleceller
En maskin som är nästan ett sekel gammal borde rimligtvis ha gjort sitt. Men hos Toyota ligger pensionen långt borta. Företaget använder än i dag en gigantisk press med en kraft på omkring 700 ton, som köptes in redan 1934.
Maskinen har varit med nästan från början av tillverkarens historia. Den köptes av företagets grundare Kiichiro Toyoda när verksamheten fortfarande hette Toyoda Automatic Loom Works och man främst tillverkade vävstolar, flera år innan man blev en renodlad biltillverkare.
1938 flyttades pressen till Toyotas fabrik i Koromo, i dag känt som Toyota City. Vid den tiden var transporten av den tunga maskinen en historia i sig. Den drogs enligt Toyota på kärror med hjälp av oxar.
Resan till Brasilien
1962 skickades pressen till Brasilien, där Toyota hade byggt sin första fabrik utanför Japan. Den nästan 19 000 kilometer långa resan tog den till fabriken i São Bernardo do Campo.
Där användes pressen bland annat för att tillverka karossdelar till Toyota Bandeirante, den brasilianska versionen av Land Cruiser.
Och den fortsatte att användas i årtionden.
När fabriken i Brasilien till slut stängdes fanns det ett beslut att fatta: Vad skulle hända med den gamla trotjänaren?
Toyota följde hjärtat och valde att inte skrota den.
I stället skickades pressen tillbaka till Japan. Företaget ville bevara maskinen, men inte genom att ställa den på ett museum – tanken var att renovera den och fortsätta använda den i produktionen.
Fortfarande i produktion
Maskinen restaurerades och fick tillbaka sin färg från 1934. Det var inte helt enkelt efter årens alla ommålningar, men genom att försiktigt ta bort färglagren kunde Toyota hitta spår av den ursprungliga kulören.
2024 uppmärksammades den gamla pressen vid en ceremoni där bland andra Toyotas styrelseordförande Akio Toyoda deltog.
Efter återkomsten till står pressen återigen på Toyotas Honsha-fabrik i Toyota City. Den används fortfarande i produktionen, där den pressar metalldelar som ingår i Toyotas bränslecellsmoduler – system som omvandlar vätgas och syre till elektricitet.
Läs även:
Därför ska du alltid välja Toyota
EREV: Bensinmotorn gör comeback i miniformat, men intresset har redan svalnat i öst
Ny bil från Kina? Här är fällorna att ha koll på