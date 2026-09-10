Omkring 5 000 bostadsrättsföreningar, var sjätte i landet, har fått en förseningsavgift av Bolagsverket sedan den nya inlämningsplikten började gälla. Avgiften utgår redan vid en dags försening och betalas av medlemmarna.
En dag för sent – då betalar din brf 7 500 kronor
Var sjätte bostadsrättsförening i landet har straffats för att årsredovisningen kom in för sent. Uppgiften kommer från branschsajten Borättforum. Med drygt 30 000 aktiva föreningar i Sverige motsvarar det ungefär 5 000 föreningar som nu har en avgift att betala.
Bakgrunden är ett riksdagsbeslut från november 2024. Från och med räkenskapsår som inleds den 1 januari 2025 eller senare måste alla bostadsrättsföreningar skicka in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket, oavsett storlek. Syftet är ökad insyn och att försvåra ekonomisk brottslighet.
För föreningar med kalenderår som räkenskapsår är 2026 första gången kravet gäller på riktigt. Många missade det.
Avgiften trappas upp
Handlingarna ska vara inne senast sju månader efter räkenskapsårets slut, dock senast en månad efter årsstämman. Missar föreningen den gränsen med en enda dag utgår 7 500 kronor.
Därefter trappas det upp. Dröjer det ytterligare två månader tillkommer 7 500 kronor till. Kommer årsredovisningen fortfarande inte in adderas en tredje avgift på 15 000 kronor. Totalt kan en förening få betala 30 000 kronor.
Medlemmarna betalar notan
Avgiften läggs på föreningen, inte på den styrelseledamot som glömde skicka in pappret. I praktiken betalas den av medlemmarna, via avgiften eller via en kassa som blir tunnare.
Det sker samtidigt som förtroendet för styrelserna redan är skakigt. Var fjärde bostadsrättsägare saknar eller är osäker på sitt förtroende för styrelsens förmåga att fatta rätt ekonomiska beslut, enligt en undersökning som Kantar gjort för SBAB. Att en administrativ miss får en prislapp i tusenlappar gör inte saken lättare.
Ekonomin i föreningarna tål heller inte extrautgifter särskilt väl. Enligt förvaltningsbolaget Nabo redovisade 72 procent negativt resultat, och 13 procent hade negativt sparande.
Likvidation efter elva månader
Straffavgiften är inte slutet på trappan. Har en komplett årsredovisning inte kommit in inom elva månader från räkenskapsårets slut kan Bolagsverket besluta att föreningen ska gå i likvidation.
Efter femton månader blir det personligt. Då riskerar styrelseledamöterna att bli betalningsansvariga för föreningens skulder.
Nya regler ökar trycket
Inlämningsplikten kom inte ensam. Från räkenskapsår som inleds under 2026 blir K3-regelverket obligatoriskt för samtliga bostadsrättsföreningar, ett beslut från Bokföringsnämnden. Redovisningen blir mer omfattande och underhållsplanen får en central roll.
Enligt SBC:s Bostadsrättsrapport 2026 uppger nästan fyra av tio styrelser att det svåraste med uppdraget är att hålla koll på lagar och regler. Drygt var fjärde säger att föreningens ekonomi är svår att förstå och hantera.
”En försenad årsredovisning är inte bara en formalitet. Det kan få både ekonomiska och juridiska konsekvenser för föreningen och i vissa fall även för de ansvariga i styrelsen. Därför är det viktigt att börja arbetet i god tid och ta hjälp om kunskapen saknas”, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.
Rådet till styrelserna är att lägga stämman tidigt på året, bygga in marginal mot sjumånadersgränsen och köpa in extern hjälp om kompetensen saknas internt. Det senare kostar oftast mindre än 7 500 kronor. Ett annat vanligt misstag är att hålla nere avgiften, vilket i sin tur kan chockhöja den senare.