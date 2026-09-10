Medlemmarna betalar notan

Avgiften läggs på föreningen, inte på den styrelseledamot som glömde skicka in pappret. I praktiken betalas den av medlemmarna, via avgiften eller via en kassa som blir tunnare.

Det sker samtidigt som förtroendet för styrelserna redan är skakigt. Var fjärde bostadsrättsägare saknar eller är osäker på sitt förtroende för styrelsens förmåga att fatta rätt ekonomiska beslut, enligt en undersökning som Kantar gjort för SBAB. Att en administrativ miss får en prislapp i tusenlappar gör inte saken lättare.

Ekonomin i föreningarna tål heller inte extrautgifter särskilt väl. Enligt förvaltningsbolaget Nabo redovisade 72 procent negativt resultat, och 13 procent hade negativt sparande.

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Likvidation efter elva månader

Straffavgiften är inte slutet på trappan. Har en komplett årsredovisning inte kommit in inom elva månader från räkenskapsårets slut kan Bolagsverket besluta att föreningen ska gå i likvidation.

Efter femton månader blir det personligt. Då riskerar styrelseledamöterna att bli betalningsansvariga för föreningens skulder.

Nya regler ökar trycket

Inlämningsplikten kom inte ensam. Från räkenskapsår som inleds under 2026 blir K3-regelverket obligatoriskt för samtliga bostadsrättsföreningar, ett beslut från Bokföringsnämnden. Redovisningen blir mer omfattande och underhållsplanen får en central roll.

Enligt SBC:s Bostadsrättsrapport 2026 uppger nästan fyra av tio styrelser att det svåraste med uppdraget är att hålla koll på lagar och regler. Drygt var fjärde säger att föreningens ekonomi är svår att förstå och hantera.

”En försenad årsredovisning är inte bara en formalitet. Det kan få både ekonomiska och juridiska konsekvenser för föreningen och i vissa fall även för de ansvariga i styrelsen. Därför är det viktigt att börja arbetet i god tid och ta hjälp om kunskapen saknas”, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.

Rådet till styrelserna är att lägga stämman tidigt på året, bygga in marginal mot sjumånadersgränsen och köpa in extern hjälp om kompetensen saknas internt. Det senare kostar oftast mindre än 7 500 kronor. Ett annat vanligt misstag är att hålla nere avgiften, vilket i sin tur kan chockhöja den senare.

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