Polisens beslag: Elsparkcykel som toppade 146 km/h

Vi har också rapporterat om företagsaspekten i fenomenet: Vois investeringar och hur bland annat Stockholms stad ser på de nya transportsätten – men sällan har det höjts så mycket på ögonbrynen som nu, när danska TV Syd berättar om en polisinsats mot en man som dundrade fram på gatorna i Åbenrå på elsparkcykel i hiskeliga hastigheter.

Körde fyra gånger snabbare än lagen tillåter

Polisen uppmärksammade den 52-åriga mannen när han drog förbi i en god bit över landets hastighetsgräns på 20 km/h, jakten startade och man ska stundvis ha kommit upp i hastigheter på omkring 80 km/h.

När man väl fått stopp på 52-åringen gjordes en kontroll av sparkcykeln. Där och då blev det klargjort att man hade att göra med någon som ser lagar och regler mer som riktlinjer och uppmaningar.

I Danmark finns det tydlig lagstiftning kring elsparkcyklarna: De får inte köras snabbare än i 20 km/h, de får inte väga mer än 20 kg, man måste ha hjälm på sig när man kör och motoreffekten får inte överstiga 250 watt. I många aspekter speglar man den svenska lagstiftningen – inte heller här får de köras snabbare än 20 km/h eller ha en motoreffekt som överstiger 250 watt.