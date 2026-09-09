Elsparkcykeln pendlar mellan att vara ett smart transportsätt och en huvudvärk för polis och trafikplanerare. Trots tydliga regler går det att få tag på riktiga effektmonster, något som en dansk man åkte fast för i veckan.
Polisens beslag: Elsparkcykel som toppade 146 km/h
Dagens PS har skrivit en hel del om både elcyklar och elsparkcyklar. Dels om hur olyckstalen ökar, om hur Sverige har bland de slappaste reglerna i Europa och att det från danska håll yrkas på ett totalförbud.
Vi har också rapporterat om företagsaspekten i fenomenet: Vois investeringar och hur bland annat Stockholms stad ser på de nya transportsätten – men sällan har det höjts så mycket på ögonbrynen som nu, när danska TV Syd berättar om en polisinsats mot en man som dundrade fram på gatorna i Åbenrå på elsparkcykel i hiskeliga hastigheter.
Körde fyra gånger snabbare än lagen tillåter
Polisen uppmärksammade den 52-åriga mannen när han drog förbi i en god bit över landets hastighetsgräns på 20 km/h, jakten startade och man ska stundvis ha kommit upp i hastigheter på omkring 80 km/h.
När man väl fått stopp på 52-åringen gjordes en kontroll av sparkcykeln. Där och då blev det klargjort att man hade att göra med någon som ser lagar och regler mer som riktlinjer och uppmaningar.
I Danmark finns det tydlig lagstiftning kring elsparkcyklarna: De får inte köras snabbare än i 20 km/h, de får inte väga mer än 20 kg, man måste ha hjälm på sig när man kör och motoreffekten får inte överstiga 250 watt. I många aspekter speglar man den svenska lagstiftningen – inte heller här får de köras snabbare än 20 km/h eller ha en motoreffekt som överstiger 250 watt.
Motoreffekt på 10 000 watt
Den stoppade mannen lyckades nästan med att få bingo i brott: Vikten på hans elsparkcykel uppgick till 40 kg, effekten konstaterades ligga på 10 000 watt – topphastigheten: Sinnessjuka 146 km/h när hjulen rullade fritt.
Elsparkcykeln ska ha tagits i beslag och mannen åtalas för flera trafikbrott.
Där säljs monster-elsparkcyklarna
Trots de tydliga effekt- och hastighetsgränserna är det inte speciellt krångligt att köpa hem en elsparkcykel med långt mycket starkare motor.
En snabb sökning på ”elsparkcykel 10 000 watt” ger träffar på både svenska och utländska sidor. Via bland annat CDON, vars e-handel fungerar som ett torg för olika återförsäljare, går det att hitta en sparkcykel som ska ha motoreffekt på 10 000 watt och en topphastighet på 130 km/h. Priset har satts till ungefär 65 000 kronor.
Under säljtexter och specifikationer hittas dock en brasklapp:
”Eldrivna fordon utan pedaler, såsom elsparkcyklar, får ha en maximal hastighet på 20 km/h och en kontinuerlig märkeffekt på högst 250 W för att få klassas som cykel och användas i allmän trafik.”
Vidare skriver man:
”Om en elsparkcykel har en kontinuerlig märkeffekt som överstiger 250 W eller är konstruerad för en hastighet över 20 km/h, klassas den inte längre som en cykel och får inte användas i allmän trafik som en elsparkcykel.”
Vad användningsområdet för monster-sparkcykeln skulle vara går dock inte att utläsa. Hos en annan återförsäljare går det att läsa att en liknande, men billigare, modell är perfekt för den som ”är ute efter en extrem elscooter för offroad, bana eller inhägnade områden”.