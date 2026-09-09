Tester: Rödljus är nyckeln i att få fartsyndare att sakta ned

I flera amerikanska städer har man lyckats hitta ett nytt framgångsrecept: Den som kör för snabbt straffas med rödljus i korsningarna, medan den som håller hastigheten kommer att kunna surfa på ”den gröna vågen”.

Det är The Drive som rapporterar om trafikplanerarnas nya strategi. Metoden bygger på att trafikljusen programmeras för att belöna den som kör i rätt hastighet. Kör man exempelvis 50 km/h kan ljusen längs en sträcka slå om till grönt precis när bilen närmar sig korsningarna.

Den som kör snabbare kommer däremot fram för tidigt och får stanna vid rödljusen. Effekten blir att det helt enkelt går snabbare att hålla hastighetsgränsen än att köra fortare.

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Förare fattar snabbt

Enligt chefen för samhällsutveckling i Albuquerque i New Mexico, som är en av städerna som testar metoden, går det snabbt för bilister att lära sig hur trafikljusen fungerar och då anpassar de sin hastighet.

”Om du kommer till Albuquerque just nu och kör längs den sträckan kommer du ganska snabbt att märka att om du kör för fort så får du stanna”, säger hon i en intervju.

Kritiker och skeptiker varnar för att metoden kan leda till att fler kör mot rött. Resultaten från försöken hittills tyder dock på att metoden fungerar.

I Portland, Oregon, lyckades man sänka medelhastigheten på teststräckan från 63 till 48 km/h, och ett liknande pilotprojekt i North Carolina minskade det totala antalet olyckor med 43 procent efter att metoden infördes.

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Så funkar svenska trafikljus

SVT beskriver att svenska trafikljus främst styrs genom magnetsensorer under asfalten, som känner av om en bil väntar på att få köra. I vissa fall kan de även styras med timer som gör att en ”kedja av grönt ljus” skär genom stadens mest trafikerade områden.

I Trafikverkets planer för att öka trafiksäkerheten i Sverige verkar man dock inte ta fasta på några av de amerikanska lärdomarna. Istället lägger man mycket tillit till nya bilars förarassistanssystem för att efterlevnaden kring hastighetsgränser ska bli bättre.

Samtidigt konstaterar myndigheten att de systemen inte alltid är tillförlitliga, vilket undersökningar som Dagens PS tidigare rapporterat om också pekar på.