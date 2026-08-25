Här är Toyotan som håller värdet bäst, respektive sämst

Å andra sidan håller modellerna med förbränningsmotor sina priser så väl, att de i vissa fall knappt skiljer sig från nypris.

Prisklyftan mellan de olika drivlinorna illustreras extremt väl av fallet Volvo XC40:

En undersökning från tidigare i sommar kartlade hur väl bensindrivna respektive eldrivna bilar höll värdet över tid. XC40 var den enda modellen som fanns att hitta som både elbil och bensinbil, och under fyra år suddades nästan 50 procent av värdet bort från elbilen – medan den bensindrivna varianten endast tappade drygt 12 procent.

Därför ska du alltid välja Toyota, igen

Nya siffror, som Carup tagit fram, pekar på att XC40 med förbränningsmotor trots detta inte är den modell som håller värdet bäst.

Bäst för plånboken, sett till restvärde, är istället Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Active. Enligt undersökningen har nybilspriset från 2021 (350 900 kr) endast sjunkit med 22 000 kronor till idag.

De, undertecknad inkluderat, som menar att Toyota är ett av de främsta valen när det är dags för bilköp får såklart vatten på sin kvarn av siffrorna.

Mekaniker och branschvetare menar att det japanska märket är bland de mest pålitliga, användarvänliga och uppenbarligen prisvärda alternativen på marknaden.

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