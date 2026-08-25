Värdetappet kan bli en huvudvärk för nybilsköpare – undersökningar visar att Toyota är ägare till både modeller som håller värdet riktigt bra, och riktigt dåligt.
Här är Toyotan som håller värdet bäst, respektive sämst
Begagnatmarknaden är galen. Å ena sidan innebär värdetappet på fräscha, moderna och lågmilade elbilar ett sådant ångestmoln för nybilsköpare att privatleasing fullkomligen exploderat som finansieringsalternativ den senaste tiden. Man vill helt enkelt inte behöva tänka på otrevligheter som restvärde.
Å andra sidan håller modellerna med förbränningsmotor sina priser så väl, att de i vissa fall knappt skiljer sig från nypris.
Prisklyftan mellan de olika drivlinorna illustreras extremt väl av fallet Volvo XC40:
En undersökning från tidigare i sommar kartlade hur väl bensindrivna respektive eldrivna bilar höll värdet över tid. XC40 var den enda modellen som fanns att hitta som både elbil och bensinbil, och under fyra år suddades nästan 50 procent av värdet bort från elbilen – medan den bensindrivna varianten endast tappade drygt 12 procent.
Därför ska du alltid välja Toyota, igen
Nya siffror, som Carup tagit fram, pekar på att XC40 med förbränningsmotor trots detta inte är den modell som håller värdet bäst.
Bäst för plånboken, sett till restvärde, är istället Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Active. Enligt undersökningen har nybilspriset från 2021 (350 900 kr) endast sjunkit med 22 000 kronor till idag.
De, undertecknad inkluderat, som menar att Toyota är ett av de främsta valen när det är dags för bilköp får såklart vatten på sin kvarn av siffrorna.
Mekaniker och branschvetare menar att det japanska märket är bland de mest pålitliga, användarvänliga och uppenbarligen prisvärda alternativen på marknaden.
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Toyotan du INTE ska välja
Det är såklart en förenkling att påstå att Toyotas modeller alltid håller sitt värde över tid. Autonocion, har grävt djupare i hur olika Toyota-bilars värde utvecklas: Den som under fem år tappade mest värde var, kanske inte helt oväntat, den vätedrivna Mirai.
I USA uppgår värdetappet till cirka 84 procent. I Sverige finns inga annonser för modellen ute för närvarande, men i Norge går de att hitta för vrakpriser: Bland annat 34 999 kr för modellår 2017 med 5000 mil på mätaren. Nypris i Sverige hade enligt uppskattningar legat omkring 800 000 kr, men modellen såldes aldrig mer än via importlösningar.
Idag rullar det, enligt Car info, 30 Mirai på svenska vägar. För ägarna är värdetappet säkert en huvudvärk, men det största hindret är tillgången på bränsle: Endast ett fåtal aktiva vätgasstationer finns för privatpersoner i Sverige idag.
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