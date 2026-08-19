En av de största fördelarna med elbil kontra bil med förbränningsmotor är driftkostnaden. Att ladda batteriet är, trots låga bränslepriser, billigare.
El-snål bil? Här är toppvalen
Men bland elbilarna skiljer sig energieffektiviteten sig åt drastiskt, det innebär att vissa elbilar behöver laddas oftare och mer än andra – och därmed blir de också dyrare att köra.
Brittiska Autocar har i ett stort test kartlagt faktisk energiåtgång hos 55 olika elbilar. Majoriteten av de mest el-snåla bilarna är i det mer kompakta segmentet, men bland annat Volvo ES90 överraskar – och så även EX30, men inte åt det positiva hållet.
Här kikar vi på några av de bäst presterande bilarna, och Volvo EX30.
Ford Puma Gen-E
På tronen av km-per-kWh-testet hittar vi Ford Puma Gen-E. Den lite mindre SUV:en är utrustad med ett 46,8 kWh-batteri och har en total räckvidd om 417 km enligt WLTP.
I testet blev Puman den bil som tillskrevs bäst energieffektivitet, och snittade cirka 9,9 km per kWh.
Frånpris: 389 000 kr
Honda Super-N
Förhållandevis okänd på svenska marknaden, men lanserad i Storbritannien – Super-N är en liten retro-inspirerad stadsbil som tack vare sitt 30 kWh-batteri tar sig uppemot 206 km (WLTP) per laddning.
Hondan hamnar på en delad andraplats tillsammans med BYD Dolphin Surf och Renault 4 E-tech. Snittet för samtliga tre landade på 9 km per kWh.
Frånpris: Ej lanserad i Sverige, men kostar strax över 240 000 kr i Storbritannien.
BYD Dolphin Surf
BYD Dolphin Surf är en kompakt elbil som främst är utvecklad för stadskörning, med en räckvidd på upp till omkring 320 kilometer. Modellen säljs på flera europeiska marknader, men har ännu inte lanserats officiellt i Sverige.
I Autocars test hamnade modellen på en delad andraplats tillsammans med Honda Super-N och Renault 4 E-tech: 9 km per kWh.
Frånpris: Ej lanserad i Sverige, men kostar cirka 240 000 kr i Storbritannien.
Renault 4 E-tech
Aningen större R4 E-tech applåderas av testmakarna för att hålla jämna steg med de allra minsta bilarna. Trots att den väger cirka 300 kg mer än Honda Super-N blir energieffektiviteten densamma för fransosen: 9 km per kWh.
Med batteriet om 52 kWh anges WLTP-räckvidden till 398 km.
Frånpris: 384 900 kr
Volvo ES90
Volvos el-sedan knep visserligen ingen topplacering i testet, men gjorde förvånansvärt bra ifrån sig. Med vikten på drygt 2,4 ton lyckades man ändå hålla sig till 8 km per kWh. Då i utförandet Extended Range Single Motor.
Frånpris: 813 000 kr
Volvo EX30
Än mer förvånande var kanske EX30:s prestation. Volvos lilla elbil visade sig vara bland de mest el-törstiga bilarna som testats och snittade endast 5,8 km per kWh, även den i Extended Range och Single Motor.
Frånpris: 429 000 kr