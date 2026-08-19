El-snål bil? Här är toppvalen

Honda Super-N

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Förhållandevis okänd på svenska marknaden, men lanserad i Storbritannien – Super-N är en liten retro-inspirerad stadsbil som tack vare sitt 30 kWh-batteri tar sig uppemot 206 km (WLTP) per laddning.

Hondan hamnar på en delad andraplats tillsammans med BYD Dolphin Surf och Renault 4 E-tech. Snittet för samtliga tre landade på 9 km per kWh.

Frånpris: Ej lanserad i Sverige, men kostar strax över 240 000 kr i Storbritannien.

BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf är en kompakt elbil som främst är utvecklad för stadskörning, med en räckvidd på upp till omkring 320 kilometer. Modellen säljs på flera europeiska marknader, men har ännu inte lanserats officiellt i Sverige.

I Autocars test hamnade modellen på en delad andraplats tillsammans med Honda Super-N och Renault 4 E-tech: 9 km per kWh.

Frånpris: Ej lanserad i Sverige, men kostar cirka 240 000 kr i Storbritannien.

Renault 4 E-tech

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Aningen större R4 E-tech applåderas av testmakarna för att hålla jämna steg med de allra minsta bilarna. Trots att den väger cirka 300 kg mer än Honda Super-N blir energieffektiviteten densamma för fransosen: 9 km per kWh.

Med batteriet om 52 kWh anges WLTP-räckvidden till 398 km.

Frånpris: 384 900 kr

Volvo ES90

Volvos el-sedan knep visserligen ingen topplacering i testet, men gjorde förvånansvärt bra ifrån sig. Med vikten på drygt 2,4 ton lyckades man ändå hålla sig till 8 km per kWh. Då i utförandet Extended Range Single Motor.

Frånpris: 813 000 kr

Volvo EX30

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Än mer förvånande var kanske EX30:s prestation. Volvos lilla elbil visade sig vara bland de mest el-törstiga bilarna som testats och snittade endast 5,8 km per kWh, även den i Extended Range och Single Motor.

Frånpris: 429 000 kr