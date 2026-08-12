Forskarna: Skrota din bensinare, köp elbil – för miljön

Elbilen är bättre efter tre år

Att tillverka en elbil ger betydande utsläpp, framför allt på grund av batteriet. Samtidigt har elbilen normalt betydligt lägre utsläpp under användningen. Enligt studien vägs de extra utsläppen från tillverkningen i ett typiskt scenario upp efter ungefär tre år. Därefter fortsätter klimatvinsten att växa.

I det mest långtgående scenariot, där en fossilbil skrotas redan under sitt första år och ersätts med en elbil, blev de totala utsläppen under en 16-årsperiod mer än hälften så stora jämfört med om fossilbilen hade behållits under hela perioden.

De två forskarna menar samtidigt att resultatet varierar kraftigt beroende på bil och användning. En bil som körs väldigt lite har mindre utsläpp från själva körningen att spara in. För personbilar som körs mindre än omkring 7 000 kilometer per år kan ett förtida byte därför vara svårare att motivera ur klimatsynpunkt. Även mycket bränslesnåla bilar kan i vissa fall vara bättre att behålla längre.

Håll hårt i laddhybriderna

Laddhybrider sticker också ut. Eftersom de redan kan ha relativt låga utsläpp är klimatvinsten av att ersätta dem med en ny elbil mindre självklar.

Elmixen spelar dessutom stor roll. Ju mer fossil el som används för att ladda elbilen, desto mindre blir skillnaden mot en förbränningsbil.

Sammantaget gav ett förtida byte från en förbränningsbil till en elektrisk bil lägre totala koldioxidutsläpp i 92 procent av de analyserade fallen.

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