Elbilskritiker menar ibland att det är mer miljövänligt att fortsätta köra en fungerande fossilbil än att köpa en ny elbil. Men en forskarduo menar nu att miljön mår bäst av att bensin- och dieselbilar skrotas i förtid och ersätts av en eldriven modell.
Forskarna: Skrota din bensinare, köp elbil – för miljön
Det brukar heta att den mest klimatsmarta bilen är den som redan finns på vägen. Men så enkelt är det inte. Enligt studie publicerad i Science i början av augusti innebär det lägre utsläpp att byta ut en fungerande bensin- eller dieselbil mot en elbil även om förbränningsbilen inte är färdig för skroten.
Elbilen är bättre efter tre år
Att tillverka en elbil ger betydande utsläpp, framför allt på grund av batteriet. Samtidigt har elbilen normalt betydligt lägre utsläpp under användningen. Enligt studien vägs de extra utsläppen från tillverkningen i ett typiskt scenario upp efter ungefär tre år. Därefter fortsätter klimatvinsten att växa.
I det mest långtgående scenariot, där en fossilbil skrotas redan under sitt första år och ersätts med en elbil, blev de totala utsläppen under en 16-årsperiod mer än hälften så stora jämfört med om fossilbilen hade behållits under hela perioden.
De två forskarna menar samtidigt att resultatet varierar kraftigt beroende på bil och användning. En bil som körs väldigt lite har mindre utsläpp från själva körningen att spara in. För personbilar som körs mindre än omkring 7 000 kilometer per år kan ett förtida byte därför vara svårare att motivera ur klimatsynpunkt. Även mycket bränslesnåla bilar kan i vissa fall vara bättre att behålla längre.
Håll hårt i laddhybriderna
Laddhybrider sticker också ut. Eftersom de redan kan ha relativt låga utsläpp är klimatvinsten av att ersätta dem med en ny elbil mindre självklar.
Elmixen spelar dessutom stor roll. Ju mer fossil el som används för att ladda elbilen, desto mindre blir skillnaden mot en förbränningsbil.
Sammantaget gav ett förtida byte från en förbränningsbil till en elektrisk bil lägre totala koldioxidutsläpp i 92 procent av de analyserade fallen.
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