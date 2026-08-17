Därför ska du alltid välja Toyota

Dagens PS har tidigare rapporterat både om vilka vanliga modeller som ofta rullar mer än 30 000 mil utan större reparationer, respektive vilka märken som bygger bilar som sannolikt rullar över 40 000 mil.

Nu har brittiska The Telegraph vänt sig direkt till bilmekanikerna för att ta reda på vilken bil de skulle köpa om de hade motsvarande cirka 250 000 kronor att spendera, och föga förvånande stämmer flera av mekanikernas upplevelser överens med våra långmilalistor: Toyota är bäst.

”Nästan aldrig några motorfel”

De mekaniker som lyfter pålitlighet, enkel konstruktion och låga driftkostnader menar att Toyota är toppvalet. Modellerna skiljer sig beroende på vem du frågar, av förklarliga skäl – alla har olika förutsättningar och behov, men faktum kvarstår enligt Robert Hannah, som driver East Kilbride Autocare:

”De kommer nästan aldrig in till mig med några motorfel.”

När vi själva sammanställt pålitliga 30 000-milare är det Toyota Corolla som inleder listan, mer specifikt bensingenerationerna från 2000–2010. Mekanikerna med hypotetiska 250 000 kr på fickan hade istället gått för hybrida Yaris respektive minstingen Aygo.

Sett till vilka bilmärken som troligtvis rullar över 40 000 mil ligger, som nämnt ovan, Toyota i topp. Deras bilar är nästan fyra gånger så sannolika att klara den magiska milsgränsen jämfört med snittet, oavsett modell.