Enkla, pålitliga och prisvärda. Toyotas modeller toppar testerna och är mekanikernas väl i flera fall.
Därför ska du alltid välja Toyota
För gemene man är ett bilköp lite som att sätta sig ned vid roulettebordet på ett kasino, speciellt när det handlar om en begagnad bil.
Utan mekanikervana är det svårt att veta om en speciell modell är pålitlig eller ofta drabbas av fel; motorhaverier, elektronikkrångel eller kraftig rost hemsöker bilägare i alla kategorier. Men det finns vissa modeller som verkar klara sig bättre än andra.
Dagens PS har tidigare rapporterat både om vilka vanliga modeller som ofta rullar mer än 30 000 mil utan större reparationer, respektive vilka märken som bygger bilar som sannolikt rullar över 40 000 mil.
Nu har brittiska The Telegraph vänt sig direkt till bilmekanikerna för att ta reda på vilken bil de skulle köpa om de hade motsvarande cirka 250 000 kronor att spendera, och föga förvånande stämmer flera av mekanikernas upplevelser överens med våra långmilalistor: Toyota är bäst.
”Nästan aldrig några motorfel”
De mekaniker som lyfter pålitlighet, enkel konstruktion och låga driftkostnader menar att Toyota är toppvalet. Modellerna skiljer sig beroende på vem du frågar, av förklarliga skäl – alla har olika förutsättningar och behov, men faktum kvarstår enligt Robert Hannah, som driver East Kilbride Autocare:
”De kommer nästan aldrig in till mig med några motorfel.”
När vi själva sammanställt pålitliga 30 000-milare är det Toyota Corolla som inleder listan, mer specifikt bensingenerationerna från 2000–2010. Mekanikerna med hypotetiska 250 000 kr på fickan hade istället gått för hybrida Yaris respektive minstingen Aygo.
Sett till vilka bilmärken som troligtvis rullar över 40 000 mil ligger, som nämnt ovan, Toyota i topp. Deras bilar är nästan fyra gånger så sannolika att klara den magiska milsgränsen jämfört med snittet, oavsett modell.
Mest mil för pengarna
Vad som kanske förvånar många är kvalitet inte alltid måste kosta. Toyota är inget lyxmärke, den där brittiska mekanikern som ville ha en begagnad Aygo för cirka 250 000 kr skulle lätt hitta en mer eller mindre ny bil för samma peng på Blocket.
I sommarens utgåva av det stora norska räckviddstestet korades Toyota CHR+ som vinnare i kategorin mest mil för pengarna. El-modellen tog sig inte längst på sträckan, men sett till inköpspriset blev åket billigast av alla.
Därifrån kommer ryktet
Slashgear menar att Toyota har byggt sitt rykte för driftsäkerhet genom att göra kvalitet till en del av hela processen, från utveckling till produktion. Fel ska upptäckas tidigt, komponenter testas grundligt och tillverkningsprocesserna förbättras kontinuerligt.
Även underleverantörerna omfattas av samma höga krav, vilket minskar risken för att svaga komponenter letar sig in i bilen.
En annan förklaring är Toyotas försiktiga inställning till ny teknik. I stället för att alltid vara först med den senaste lösningen får tekniken gärna bevisa sig innan den hamnar i serieproduktion.
Tillsammans med enkla och beprövade konstruktioner, omfattande tester och en stark kultur av ständiga förbättringar har det gett Toyota något som många konkurrenter jagar: Bilar som helt enkelt fortsätter att fungera år efter år.