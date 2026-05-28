Så undviker elbilsköpare smällen från värdeminskningen

Det finns flera anledningar till att elbilarnas värde sjunker så dramatiskt. Dels handlar det om att tekniska framsteg snabbt gör batteri- och laddteknik omodern. Dels handlar det om rädslan för att batteriet tappat kapacitet.

Utvecklingen innebär att den som köper ny elbil ger sig in i ett slags högriskspel. Risken är övervägande att stora delar av din investering har försvunnit när det är dags att sälja bilen.

Så skjuter köpare över risken till finansbolagen

Privatleasing är, och har varit ganska länge, ett av de vanligaste finansieringsalternativen när det gäller bilköp. Men plötsligt väljer en övervägande del av elbilköpare att just privatleasa.

Enligt Carplus finansieras hela 68 procent av alla elbilar idag via privatleasing, under 2025 ökade antalet privatleasade elbilar med 64 procent.

Också om man bortser från drivlina är leasing det vanligaste alternativet för bilfinansiering på privatsidan just nu.

Under 2025 ökade antalet leasingavtal med 24 procent, och idag står privatleasing för nära hälften av alla nya bilar som privatpersoner skaffar.

Analysen säger att leasingalternativet växer i popularitet på grund av att den innebär ett tryggt och förutsägbart bilägande – fast månadskostnad, förutsägbara avgifter.

Huvudvärken som är bilens värdeminskning skjuts över till finansbolaget och när det är dags att byta bil så slipper du hela säljprocessen.

”Många hushåll söker en mer förutsägbar bilanvändning när räntor, kostnadsläge och osäkerhet fortfarande påverkar ekonomin. Under 2026 väntar vi oss att återhämtningen förstärks och breddas över hela landet i takt med att hushållen stärks ytterligare”, säger Jan Gustafsson, produktchef på Carplus i ett pressmeddelande.

