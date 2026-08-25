Ökade hastighetsgränsen till 150 km/h, 40 procent kör ändå för fort

Då kommer här en glädjande nyhet: Det är inte längre bara i Tyskland som du kan få adrenalinet att pumpa på offentliga vägar – Tjeckien experimenterar just nu med världens högsta hastighetsbegränsning, enligt Jalopnik.

Till skillnad mot stora delar av tyska autobahn där fri fart gäller, och därifrån det ibland cirkulerar klipp på även gamla bilar som tvingas upp i ohemula hastigheter (se nedan), har den drygt fem mil långa sträckan på motorväg D3 ett tak för hur snabbt du får köra: 150 km/h.

Den förhöjda begränsningen är del i ett pilotprojekt där tjeckiska myndigheter undersöker hur de höga hastighetsgränserna påverkar bland annat trafiksäkerheten. I jämförelse med svensk trafiksäkerhetspolitik är det en intressant väg att gå. Trafikverket har ju nämligen som plan att sänka hastigheten på tusentals kilometer väg, för att minska de allvarliga olyckorna.

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Sedan i höstas har skyltarna på D3 visat 150 km/h istället för 130 km/h, som sträckan begränsades till tidigare. Höjningen är dock inte villkorsfri, skriver Tjeckiens transportministerium. För att få hålla den högre gränsen gäller det att trafiken inte är för tät, att vädret är klart och att sikten är tillräcklig. Risk för olyckor, vilt och liknande gör att gränsen sänks tillfälligt.

Nästan hälften kör ändå för fort

De tjeckiska myndigheterna har undersökt hur förare kör på 150 km/h-sträckan, och lyckats kartlägga flera intressanta beteenden.

Å ena sidan visar siffrorna att de allra flesta nog tycker att 150 km/h är lite väl snabbt. Medelhastigheten ökade nämligen bara till 140 km/h.

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Samtidigt ser man också en överraskande trend i omkörningsfilen; uppemot 40 procent av alla som ligger i vänster körfält kör för fort, trots att de har världens högsta hastighetsbegränsning att förhålla sig till.

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