Trög elbilsomställning kan kosta Sverige 50 miljarder

Dagens PS har tidigare skrivit om hur drivmedelspriset styr bilköpen. Billigare bensin och inga köer till laddningsplatser under semestern kan bland annat vara bidragande orsaker till den knappa ökningen.

Sanktionsavgiften kan bli 50 miljarder

Missar Sverige EU-åtagandet till 2030 kan kostnaden bli upp till 50 miljarder kronor, enligt IVL Svenska Miljöinstitutets rapport. Gapet i ESR-sektorn väntas bli omkring 11 miljoner ton enligt regeringens bedömning som IVL utgår från.

Högst 5,2 miljoner ton får täckas med utsläppsrätter som Sverige annars hade kunnat sälja, en utebliven intäkt som IVL uppskattar till fem till åtta miljarder kronor.

Resten måste köpas av andra medlemsländer, och de flesta har samma underskott, skriver IVL. Klimatpolitiska rådet räknade i mars med 8 till 40 miljarder, rapporterade Realtid.