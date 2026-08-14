Elbilen stod för nära 43 procent av nyregistreringarna i juli. Det må låta bra, men jämfört med Norges 98 procent ligger Sverige efter. Klarar vi inte EU:s klimatmålsåtanden kan en sanktionsavgift på upp till 50 miljarder vänta skattebetalarna.
Trög elbilsomställning kan kosta Sverige 50 miljarder
Sveriges 43 procent är en ökning med 29 procent jämfört med i fjol, enligt Mobility Sweden. I Danmark var andelen 80 procent samma månad, och de danska, finska och isländska andelarna har under året ökat med mellan 14 och 16 procentenheter, enligt Dagens industri.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur drivmedelspriset styr bilköpen. Billigare bensin och inga köer till laddningsplatser under semestern kan bland annat vara bidragande orsaker till den knappa ökningen.
Sanktionsavgiften kan bli 50 miljarder
Missar Sverige EU-åtagandet till 2030 kan kostnaden bli upp till 50 miljarder kronor, enligt IVL Svenska Miljöinstitutets rapport. Gapet i ESR-sektorn väntas bli omkring 11 miljoner ton enligt regeringens bedömning som IVL utgår från.
Högst 5,2 miljoner ton får täckas med utsläppsrätter som Sverige annars hade kunnat sälja, en utebliven intäkt som IVL uppskattar till fem till åtta miljarder kronor.
Resten måste köpas av andra medlemsländer, och de flesta har samma underskott, skriver IVL. Klimatpolitiska rådet räknade i mars med 8 till 40 miljarder, rapporterade Realtid.
Skatterna skiljer länderna åt
Mobility Swedens chefsekonom Sofia Linder anger de ekonomiska incitamenten som främsta orsak till skillnaden, enligt Di. Danmark har slopat registreringsskatten på elbilar under 600 000 kronor, vilket enligt Di gör en Volvo EX30 ungefär 80 000 kronor billigare där.
Sverige har i stället en elbilspremie på högst 47 000 kronor riktad till hushåll med lägre inkomster och begränsad kollektivtrafik.
Beslutade datum
Energiskatten på bensin sänktes med 82 öre per liter från 1 maj till 30 september, enligt riksdagsbeslut. Koldioxidskatten sänktes med 2 kronor och 40 öre per liter från 1 juli till 30 november, enligt Skatteverket.
Sänkningarna motsvarar tillsammans omkring fyra kronor per liter inklusive moms vid full prisövervältring. EU:s utsläppshandel för drivmedel, ETS2, blir fullt operativ 2028 efter ett års uppskjutning, enligt EU-kommissionen.
Om det blir någon sanktionsavgift eller hur stor den blir, kommer först meddelas år 2032 då uppföljningstillfället för 2030-målen är.
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