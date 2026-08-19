Mekanikerna pekar ut bilmärkena de aldrig skulle köpa till sig själva

Därför kan det vara intressant att fråga dem som ser problemen på nära håll – mekanikerna.

Den brittiska tidningen The Telegraph lät fem oberoende verkstadsägare och mekaniker bedöma vilka begagnade bensin- och dieselbilar de skulle välja – och vilka de själva skulle hålla sig långt borta från.

De fick utgå från en budget på omkring 170 000 kronor.

Favoriten Toyota Yaris Hybrid

En av mekanikerna, Robert Hannah på East Kilbride Autocare, pekar ut Toyota Yaris Hybrid som ett av sina favoritval.

”Jag ser aldrig kunderna komma in på verkstaden i behov av motorreparationer.”

Dessutom är modellen relativt billig – både att köpa och att köra.

Det är vidare ett återkommande tema bland mekanikerna – när man köper begagnat är det inte nödvändigtvis den dyraste eller mest prestigefyllda bilen som är det bästa valet.

Toyota Yaris Hybrid är ett favoritval hos mekanikerna. (Foto: Toyota)