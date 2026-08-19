Flera oberoende verkstäder pekar ut Jaguar Land Rover som ett bilmärke med återkommande problem, bland annat oljeläckage, fel på luftfjädringen och problem med de tidiga Ingenium-dieselmotorerna.
Mekanikerna pekar ut bilmärkena de aldrig skulle köpa till sig själva
När man ska köpa en begagnad bil är det svårt att veta vad som väntar under huven. En blank lack och ett attraktivt pris säger inte mycket om vilka kostnader som kan dyka upp några månader senare.
Därför kan det vara intressant att fråga dem som ser problemen på nära håll – mekanikerna.
Den brittiska tidningen The Telegraph lät fem oberoende verkstadsägare och mekaniker bedöma vilka begagnade bensin- och dieselbilar de skulle välja – och vilka de själva skulle hålla sig långt borta från.
De fick utgå från en budget på omkring 170 000 kronor.
Favoriten Toyota Yaris Hybrid
En av mekanikerna, Robert Hannah på East Kilbride Autocare, pekar ut Toyota Yaris Hybrid som ett av sina favoritval.
”Jag ser aldrig kunderna komma in på verkstaden i behov av motorreparationer.”
Dessutom är modellen relativt billig – både att köpa och att köra.
Det är vidare ett återkommande tema bland mekanikerna – när man köper begagnat är det inte nödvändigtvis den dyraste eller mest prestigefyllda bilen som är det bästa valet.
Varning för moderna dieselbilar
Dieselbilar får däremot en betydligt hårdare behandling.
Mekanikern Charlie Starrett varnar framför allt för moderna dieselmotorers allt mer komplicerade system. AdBlue, EGR-ventiler och partikelfilter kan alla bli dyra problem om bilen används på fel sätt.
Korta sträckor
Det gäller särskilt förare som huvudsakligen kör korta sträckor.
Partikelfiltret behöver regelbundet komma upp i tillräckligt hög temperatur för att kunna bränna bort ansamlade sotpartiklar. Om bilen nästan uteslutande används för korta resor kan processen störas, vilket i förlängningen kan leda till kostsamma reparationer.
För den som kör några kilometer till jobbet kan därför en modern diesel vara ett betydligt sämre val än vad bränsleförbrukningen först antyder.
Hård kritik mot Jaguar Land Rover
Den hårdaste kritiken riktas mot Jaguar Land Rover. Mekanikern Alfano varnar för återkommande problem med oljeläckage och luftfjädringen.
Kollegan Dudley är i sin tur mycket kritisk till den brittiska Ingenium-dieselmotorn.
”Jag tror att någon på JLR allvarligt saboterade varumärkets framtida rykte genom att konstruera den där hatade motorn”, säger han.
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