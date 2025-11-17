Förseningen som gör hybriderna relevanta igen

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Två olika prognoser för lansering

Både Yang Hongxin, styrelseordförande och VD för SVOLT Energy Technology, och Deng Chenghao, vice VD för Changan Automobile och styrelseordförande för Deepal-gruppen, gav mer måttliga tidsramar.

Yang menar att demonstrationer möjligtvis kan ske runt 2027 — men massproduktion dröjer till efter 2030. Deng är mer försiktig och ser 2030 som ett absolut optimistiskt scenario, och 2035 som mer rimligt.

Han varnade för att nät­diskussioner ofta framhäver små forskningsframsteg som genombrott.

Utvecklingen går vidare via hybrider

Deng lyfte fram att så kallade semi-solid och hybrid solid-liquid-batterier har stor potential och inte ska avfärdas. Sådana system är närmare marknaden och kan betraktas som stegvis utveckling mot helsolidstate.

Yang underströk också att för konsumenter som planerar elbilsköp inom 3-5 år är befintliga flytande och semi-solid batterier fullt kompetenta alternativ.

Rapport ändrar fokus till 2030

Vid konferensen presenterade Zhang Jinhua rapporten 2030 Power Battery Development Outlook, som visar att hybrida solid-liquid-batterier kan nå storskalig kommersialisering omkring 2030, medan helsolidstate­batterier kan vara i pilot­verifierings- och begränsad distributions­fas vid samma tidpunkt.

Stora investeringar – trots osäker framtid

Totalt signades 180 nya projekt under konferensen med investeringsvolym på 86,13 miljarder yuan (≈ 113 miljarder kronor).

Projekten spände över kraftbatterier, ny energilagring, sol­kraft och smarta elfordon, vilket visar att branschen fortsätter investera, även om teknikutvecklingen tar längre tid än många hoppats.

Slutsats

Det är frestande att tro att helsolidstate-batterier blir den nästa stora grejen inom elbilsbranschen — men enligt industrins egna aktörer är tekniken långtifrån klar. I stället är det mer rimligt att se en gradvis utveckling via hybrida och semi-solid system.

För bilintresserade — och för dig som skriver om fordon — betyder det att nästa stora hopp inte handlar om en enskild revolution utan om ett stegvis skifte mot bättre batterier och högre säkerhet. Detta är ett spel på lång sikt.

Valutaomvandling: Kursen för 1 CNY (kinesiska yuan) mot svenska kronor är cirka 1,33 SEK. (Xe) Därmed motsvarar 86,13 miljarder yuan ungefär 114,6 miljarder kronor (86,13 × 1,33 ≈ 114,6 mdr SEK).

