Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Förseningen som gör hybriderna relevanta igen

De flesta av oss trodde på en tidigare lansering men vi väntar kanske på något väldigt gott. (Foto: Britannica)
De flesta av oss trodde på en tidigare lansering men vi väntar kanske på något väldigt gott. (Foto: Britannica)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Trots höga förväntningar tar utvecklingen av hel­solid­state-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China.

Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery Industry‑University‑Research Collaboration Innovation Platform, framhöll att mycket återstår i form av vetenskapliga genombrott, utrustnings­utveckling och designarbete — det handlar ännu inte om ett färdigt industriläge.

Stor kapacitet – men inte för det nya batteriet

Kina bibehåller världens största kapacitet för kraftbatterier. Under januari – september 2025 nådde inhemsk försäljning 786 GWh och exporten över 129 GWh, med tillväxtgrader på 48,9 procent respektive 32,75 procent.

Trots detta ligger kommersialiseringen av helsolidstate­batterier långt fram i tiden.

Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett

Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt.
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Två olika prognoser för lansering

Både Yang Hongxin, styrelseordförande och VD för SVOLT Energy Technology, och Deng Chenghao, vice VD för Changan Automobile och styrelseordförande för Deepal-gruppen, gav mer måttliga tidsramar.

Yang menar att demonstrationer möjligtvis kan ske runt 2027 — men massproduktion dröjer till efter 2030. Deng är mer försiktig och ser 2030 som ett absolut optimistiskt scenario, och 2035 som mer rimligt.

ANNONS

Han varnade för att nät­diskussioner ofta framhäver små forskningsframsteg som genombrott.

Nu säljs filmhistoriens coolaste bilar – och du kan lägga första budet

Bonhams auktionerar ut 50 ikoniska filmfordon – från Paul Walkers Evo till John Wicks Mustang – allt utan reservationspris. För den som någon gång drömt

Utvecklingen går vidare via hybrider

Deng lyfte fram att så kallade semi-solid och hybrid solid-liquid-batterier har stor potential och inte ska avfärdas. Sådana system är närmare marknaden och kan betraktas som stegvis utveckling mot helsolidstate.

Yang underströk också att för konsumenter som planerar elbilsköp inom 3-5 år är befintliga flytande och semi-solid batterier fullt kompetenta alternativ.

Rapport ändrar fokus till 2030

Vid konferensen presenterade Zhang Jinhua rapporten 2030 Power Battery Development Outlook, som visar att hybrida solid-liquid-batterier kan nå storskalig kommersialisering omkring 2030, medan helsolidstate­batterier kan vara i pilot­verifierings- och begränsad distributions­fas vid samma tidpunkt.

Mazda vässar familjefraktarna – kolla in uppdateringarna

Mazda piffar till sina stora SUV:ar CX-60 och CX-80 inför 2026. Det handlar om mer säkerhet, mer skinn och lite brun glamour. Mazda gör vad många av oss

Stora investeringar – trots osäker framtid

ANNONS

Totalt signades 180 nya projekt under konferensen med investeringsvolym på 86,13 miljarder yuan (≈ 113 miljarder kronor).

Projekten spände över kraftbatterier, ny energilagring, sol­kraft och smarta elfordon, vilket visar att branschen fortsätter investera, även om teknikutvecklingen tar längre tid än många hoppats.

Slutsats

Det är frestande att tro att helsolidstate-batterier blir den nästa stora grejen inom elbilsbranschen — men enligt industrins egna aktörer är tekniken långtifrån klar. I stället är det mer rimligt att se en gradvis utveckling via hybrida och semi-solid system.

För bilintresserade — och för dig som skriver om fordon — betyder det att nästa stora hopp inte handlar om en enskild revolution utan om ett stegvis skifte mot bättre batterier och högre säkerhet. Detta är ett spel på lång sikt.

Valutaomvandling: Kursen för 1 CNY (kinesiska yuan) mot svenska kronor är cirka 1,33 SEK. (Xe) Därmed motsvarar 86,13 miljarder yuan ungefär 114,6 miljarder kronor (86,13 × 1,33 ≈ 114,6 mdr SEK).

Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare

Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över. Ett år efter starten växer

Missa inte:

ANNONS

Tullavgiften slopas på dina småpaket – beslut i EU. News 55

Experterna: Så maximerar du vinsten vid bilförsäljning. E55

ChatGPT fälld i Tyskland – måste betala ersättning. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BatteriBatterierBatteriföretagElbilelbilar
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS