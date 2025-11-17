Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030.
Förseningen som gör hybriderna relevanta igen
Mest läst i kategorin
Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem
Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen. Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen. Det …
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt. Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen. Resultatet markerar ett ovanligt skifte i …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Bentley visar sin lättaste bil på 85 år: Rena kraftpaketet
Bentley satsar på extrem viktminskning och prestanda. Biltillverkaren sätter en ny standard för lyxbilar. Bentley tar ett oväntat steg tillbaka till ren bensindriven prestanda med nya Continental GT Supersports. En modell som bryter med märkets elektrifierade strategi och i stället satsar på lågt vikt, bakhjulsdrift och en aggressivt omarbetad V8. För bilvärlden och de kapitalstarka …
Här får du köra hur fort du vill - men det är långt ifrån riskfritt
Endast två platser i världen saknar hastighetsgräns, men friheten kommer med ett högt pris. För de flesta bilister är hastighetsmätarens toppsiffra mest ett teoretiskt värde. Men på två unika platser i världen kan du faktiskt trycka gaspedalen i botten helt lagligt. Friheten att köra så fort man vill lockar entusiaster från hela världen, men den …
Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China.
Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery Industry‑University‑Research Collaboration Innovation Platform, framhöll att mycket återstår i form av vetenskapliga genombrott, utrustningsutveckling och designarbete — det handlar ännu inte om ett färdigt industriläge.
Stor kapacitet – men inte för det nya batteriet
Kina bibehåller världens största kapacitet för kraftbatterier. Under januari – september 2025 nådde inhemsk försäljning 786 GWh och exporten över 129 GWh, med tillväxtgrader på 48,9 procent respektive 32,75 procent.
Trots detta ligger kommersialiseringen av helsolidstatebatterier långt fram i tiden.
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett
Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Två olika prognoser för lansering
Både Yang Hongxin, styrelseordförande och VD för SVOLT Energy Technology, och Deng Chenghao, vice VD för Changan Automobile och styrelseordförande för Deepal-gruppen, gav mer måttliga tidsramar.
Yang menar att demonstrationer möjligtvis kan ske runt 2027 — men massproduktion dröjer till efter 2030. Deng är mer försiktig och ser 2030 som ett absolut optimistiskt scenario, och 2035 som mer rimligt.
Han varnade för att nätdiskussioner ofta framhäver små forskningsframsteg som genombrott.
Nu säljs filmhistoriens coolaste bilar – och du kan lägga första budet
Bonhams auktionerar ut 50 ikoniska filmfordon – från Paul Walkers Evo till John Wicks Mustang – allt utan reservationspris. För den som någon gång drömt
Utvecklingen går vidare via hybrider
Deng lyfte fram att så kallade semi-solid och hybrid solid-liquid-batterier har stor potential och inte ska avfärdas. Sådana system är närmare marknaden och kan betraktas som stegvis utveckling mot helsolidstate.
Yang underströk också att för konsumenter som planerar elbilsköp inom 3-5 år är befintliga flytande och semi-solid batterier fullt kompetenta alternativ.
Rapport ändrar fokus till 2030
Vid konferensen presenterade Zhang Jinhua rapporten 2030 Power Battery Development Outlook, som visar att hybrida solid-liquid-batterier kan nå storskalig kommersialisering omkring 2030, medan helsolidstatebatterier kan vara i pilotverifierings- och begränsad distributionsfas vid samma tidpunkt.
Mazda vässar familjefraktarna – kolla in uppdateringarna
Mazda piffar till sina stora SUV:ar CX-60 och CX-80 inför 2026. Det handlar om mer säkerhet, mer skinn och lite brun glamour. Mazda gör vad många av oss
Stora investeringar – trots osäker framtid
Totalt signades 180 nya projekt under konferensen med investeringsvolym på 86,13 miljarder yuan (≈ 113 miljarder kronor).
Projekten spände över kraftbatterier, ny energilagring, solkraft och smarta elfordon, vilket visar att branschen fortsätter investera, även om teknikutvecklingen tar längre tid än många hoppats.
Slutsats
Det är frestande att tro att helsolidstate-batterier blir den nästa stora grejen inom elbilsbranschen — men enligt industrins egna aktörer är tekniken långtifrån klar. I stället är det mer rimligt att se en gradvis utveckling via hybrida och semi-solid system.
För bilintresserade — och för dig som skriver om fordon — betyder det att nästa stora hopp inte handlar om en enskild revolution utan om ett stegvis skifte mot bättre batterier och högre säkerhet. Detta är ett spel på lång sikt.
Valutaomvandling: Kursen för 1 CNY (kinesiska yuan) mot svenska kronor är cirka 1,33 SEK. (Xe) Därmed motsvarar 86,13 miljarder yuan ungefär 114,6 miljarder kronor (86,13 × 1,33 ≈ 114,6 mdr SEK).
Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare
Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över. Ett år efter starten växer
Missa inte:
Tullavgiften slopas på dina småpaket – beslut i EU. News 55
Experterna: Så maximerar du vinsten vid bilförsäljning. E55
ChatGPT fälld i Tyskland – måste betala ersättning. Dagens PS
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Se upp: Stora avgiftsskillnader mellan börsens nya försvarsfonder
Det senaste åren har flera nya försvarsfonder ploppat upp på den svenska börsen. Men trots att de alla riktar sig mot samma tema är skillnaderna stora och något för sparare att ha koll på. "De nya försvarsfonderna skiljer sig tydligt i avgifter, marknadsfokus och innehav", menar experten Johanna Englundh, redaktör på fondanalysfirman Morningstar. Läs även: …
Bitcoins vinst i år borta med vinden – köpläge?
Världens största kryptovaluta bitcoin har fått uppleva hur den mer än 30-procentiga vinsten sedan årets början utplånats. Här är främsta orsaken. Trump-administrationens kryptovänliga entusiasm har mattats av, och det anges som en stor anledning till att bitcoin fått se vinsten sedan i början av året gå upp i rök. På söndagen sjönk bitcoin under 93 …
Trendbrott när BNP-tillväxten faller i Japan
Det är första gången på sex kvartal som ekonomin i Japan bromsar in, enligt amerikanska CNBC. Japan, som är världens tredje största ekonomi, fick uppleva en sjunkande privat efterfrågan i årets tredje kvartal. Det bidrog mest till att BNP-tillväxten krympte under perioden, samtidigt hjälpte den inhemska konsumtionen till att bromsa nedgången, både den offentliga och …
Förseningen som gör hybriderna relevanta igen
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China. Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery …
Merz: Så ska Europa leda hela världen
Glöm Kina och Indien. Enligt förbundskansler Friedrich Merz är det Europa som formar hela världens framtid. Europa och EU är viktigare än någonsin. Viktigare för världen än länder som USA, Kina och Indien. Det menar den tyske förbundskanslern Friedrich Merz. Det var under en konferens i helgen som Merz höll tal vid Junge Union, som …