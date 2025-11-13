Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller.
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett
Mest läst i kategorin
Tysk ekonom varnar: BMW, Mercedes och Volkswagen kan snart försvinna
Den tyske ekonomen Moritz Schularick varnar för att Tysklands största biltillverkare riskerar att gå mot en dramatisk omvandling. De tyska biljättarna står inför sin största prövning på årtionden. Enligt den framstående ekonomen Moritz Schularick, chef för Institutet för Världsekonomi i Kiel, kan BMW, Mercedes och Volkswagen upphöra att existera i sin nuvarande form redan före …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Försäljningen av nya Audi går i taket: 10 000 beställningar på bara 30 minuter
Audi väcker rekordintresse i Kina med sin nya elbil – ett genombrott som kan stärka märkets ställning på världens största bilmarknad. Audi har fått en flygande start på sitt nya elbilsprojekt i Kina. Den nya Audi E5 Sportback, framtagen i samarbete med den kinesiska biltillverkaren SAIC, har redan blivit en försäljningssuccé. Enligt den tyska tillverkaren …
Kia Telluride – fulsnygg och stolt över det
Kia Telluride 2027 växer på alla håll – kantig som en tegelsten, men med lyxig attityd och en glimt av brittisk elegans. Kia verkar ha tröttnat på alla strömlinjeformade familjebilar som ser ut som smälta tvålar. Telluride 2027 går rakt åt andra hållet. Den är kantig, stolt och nästan provocerande fyrkantig. Det är som om …
Dacia Hipster – elbilen som luktar nyrostat kaffe och självrespekt
Dacia Hipster Concept är elbilen som hyllar enkelhet och glädje – en modern folkbil med charm, hjärta och smarta idéer. Dacia har gjort det igen – utmanat bilvärlden med en bil som vågar gå sin egen väg. Den nya Dacia Hipster Concept är en kärleksfull blinkning till den klassiska folkbilen, men tolkad för en tid …
Att köpa elbil är enkelt.
Det svåra börjar när man inser att bilen måste laddas – helst hemma, varje natt.
För villa- och radhusägare är det fullt möjligt, men kräver lite planering. Här är vad du behöver veta innan du kör igång.
Börja med rätt förutsättningar
Först och främst: en laddbox är inget “tillbehör” – det är en säkerhetsfråga. Att ladda via vanligt vägguttag (t.ex. motorvärmaruttag) går i teorin, men både Elsäkerhetsverket och försäkringsbolagen avråder.
Ett vanligt uttag är inte byggt för att stå och leverera 10 ampere i timmar. Kontakter kan bli varma, plasten smälta – i värsta fall börjar det brinna.
Vill du ändå använda ett vanligt uttag tillfälligt, tänk på:
- Använd ett dedikerat, jordat uttag, inte ett delat grenuttag.
- Ladda på låg ström (max 8–10 A).
- Lämna inte laddningen utan uppsikt.
Läs mer hos Elsäkerhetsverket.
Men, den långsiktiga lösningen heter laddbox.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så funkar en laddbox hemma
En laddbox är en fast installerad elanslutning, dimensionerad för hög effekt och kontinuerlig drift. Installationen måste göras av auktoriserad elektriker.
Elcentralen behöver en egen säkring (vanligen 16 A eller 20 A) och en jordfelsbrytare. Installationen tar oftast bara ett par timmar.
En standardinstallation brukar innebära:
- Väggmontering eller stolpe
- Kabeldragning (ofta 5–15 meter)
- Ny säkring och jordfelsbrytare
- Funktionstest och dokumentation
Räkna med att elektrikern även ser över hela centralen – ibland krävs starkare huvudsäkring för att klara laddningen.
Läs mer på if.se.
Kostnaden – före och efter bidrag
Priset varierar beroende på modell och avstånd till elcentralen.
- Laddbox: 5 000–18 000 kronor
- Installation: 5 000–10 000 kronor
Totalt hamnar du ofta mellan 10 000 och 30 000 kronor.
Med statens Grön teknik-avdrag halveras kostnaden – avdraget ger 50 procent på både arbete och material direkt på fakturan. Ett komplett paket för 20 000 kr kostar alltså runt 10 000 kr efter bidrag.
Avdraget gäller bara om du äger fastigheten och samma företag säljer och installerar laddboxen. Taket ligger på 50 000 kr per person och år.
Välj rätt typ av laddbox
De flesta elbilar klarar 11 kW laddning via trefas. Det räcker gott för att ladda fullt över natten.
En box med högre effekt (22 kW) kan vara framtidssäker, men bara vissa bilar drar nytta av den.
Titta också på funktionerna:
- Dynamisk lastbalansering: ser till att säkringen inte löser ut när spisen och bilen laddar samtidigt.
- Appstyrning: gör att du kan ladda när elen är billigast.
- Solstyrd laddning: använder solel först, innan nätström.
- RFID eller lås: skyddar mot obehörig användning.
Alla boxar ska vara CE-märkta och tåla väder. En IP54-klassning är lagom för svenskt klimat.
Från 0 till lagom på 5 sekunder – Kina vill tämja elbilarna
Kina vill sätta stopp för elbilarnas raketstarter – ett nytt förslag kan tvinga även de snabbaste att börja i snigelfart. I en värld där elbilar skryter
Solceller och batteri – värt det?
Att koppla ihop elbil och solceller är smart på sikt. Under dagen kan bilen laddas direkt på egenproducerad el.
Om du laddar mest kvällstid krävs dock ett hembatteri för att lagra överskottet. Det gör att du slipper köpa dyr el på natten och får ut maximal nytta av solpanelerna.
Kortfattat:
- Solceller ger gratis energi dagtid
- Batteri lagrar elen för nattladdning
- Smart laddbox styr så att bilen använder solenergin först
Solceller och batteri omfattas också av grönt teknik-avdrag: 20 procent för solceller och 50 procent för batteri (solcellsavdraget sänks till 15 procent från juli 2025).
V2L – el från bilen
Vissa nya bilar kan även ge ström tillbaka via så kallad V2L (Vehicle-to-Load).
Det betyder att du kan driva kaffebryggare, verktyg eller belysning från bilens batteri. Perfekt på camping eller vid strömavbrott, men inte något man driver huset med på heltid.
Batteriet slits snabbare om man tömmer det ofta på det sättet – se det som en reservlösning.
Sammanfattning: så gör du rätt från början
- Installera en riktig laddbox – inte vägguttag.
- Anlita elektriker och kontrollera att elcentralen klarar effekten.
- Utnyttja Grön teknik-avdraget – halva kostnaden direkt.
- Fundera på solceller och batteri om du vill sänka elkostnaden långsiktigt.
- Ladda smart – styr laddningen till natten eller soliga timmar.
Elbilen är här för att stanna – men det kräver att laddningen är lika självklar som att parkera. En välplanerad installation gör att du slipper oroa dig för säkringar, brandrisk eller höga elräkningar.
Och när du trycker in kabeln på kvällen och vet att allt bara fungerar – då är elbilen faktiskt så enkel som den verkar.
BMW M5 möter Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Två lyxiga super-sedaner med V8-motorer och laddhybridteknik. Båda är brutalt snabba – men bara en är roligast bakom ratten. Krafttillskott uppskattas
Missa inte:
Försäkringen blev en skuldfälla – arbetsskadade krävs på miljoner. News 55
Felaktigt utskick från Pensionsmyndigheten har skapat oro. E55
Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Räntefest stundar om exportbolagen får rätt
Allt fler svenska exportbolag räknar med sjunkande räntor det kommande året. Enligt en ny mätning förväntar sig var fjärde exportbolag det. Mer än hälften, 55 procent av exportbolagen, tror att räntan förblir oförändrad de kommande tolv månaderna. Samtidigt spår 41 procent av företagen att räntorna sänks det kommande året, konstaterar Svensk Exportkredit, SEK. Positiva trots …
Guld och silver slår tillbaka – rusar efter nya rekord
Efter ett rejält hack i kurvan har priset på guld hittat fotfästet igen. Nu klättrar ädelmetallerna tillbaka mot höstens rekordnivåer efter ett par veckor i diket. När riskaptiten gjorde ett nytt besök på börsen störtade priset på guld och silver från tidigare rekordnivåer. Guldrekordet på 4357 dollar sattes den 20:e oktober och för silver hamnade …
Flera fed-ledamöter tveksamma till nya räntesänkningar
Ribban för att göra nya räntesänkningar i USA som president Donald Trump helst vill se har höjts. Det menar flera ledamöter från den amerikanska riksbanken Fed som har uttalat sig i olika sammanhang den senaste veckan. Läs även: Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner – Dagens PS "Rätt att behålla på nuvarande nivå" …
Mestadels grönt i Asien på glada USA-nyheten
USA:s historiskt långa nedstängning avslutas och det sätter positivt avtryck på börserna i Asien på torsdagsmorgonen, svensk tid. Den amerikanska presidenten Donald Trump har undertecknat en finansieringslag som sätter stopp för den nedslängda statsapparaten. Läs mer: JUST NU: USA öppnar igen – längsta nedstängningen i landets historia DagensPS Beskedet lyfter de flesta marknaderna i Asien-Stillahavsområdet. …
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett
Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt. Det svåra börjar när man inser att bilen måste laddas – helst hemma, varje natt. För villa- och radhusägare är det fullt möjligt, men kräver …